人気アニメ「ヘタリア World★Stars」×「ラウンドワン」全国コラボキャンペーン、後半施策開始のお知らせ

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、株式会社ラウンドワンジャパン（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：川口 英嗣）が運営する複合エンターテインメント施設「ROUND1（ラウンドワン）」と、アニメ『ヘタリア World★Stars』の開催中コラボキャンペーンにおいて、2026年2月5日（木）より後半施策を開始することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本キャンペーンは、ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ・アミューズメントといったラウンドワンならではの多彩なアクティビティを横断し、キャラクターたちがラウンドワンで楽しく過ごすイメージで描き下ろしたイラストを使用したノベルティやグッズ、コラボメニューなどを全国規模で展開するものです。前半・後半の２期間制とし、2026年2月5日（木）より後半期間がスタートとなり、各種ノベルティデザインの切り替えやSNSキャンペーン第2弾等を開始いたしました。

■コラボキャンペーン概要

タイトル：アニメ『ヘタリア World★Stars』×ラウンドワン コラボキャンペーン

開催期間：2025年12月18日（木）～2026年3月22日（日）［計95日間］

前半：2025年12月18日（木）～2026年2月4日（水）

後半：2026年2月5日（木）～2026年3月22日（日）

開催店舗：ラウンドワン各店舗 ※グッズ取り扱い店舗は６店舗のみ

キャンペーン特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/hetalia-ws/index.html

■後半期間（2026年2月5日（木）～）の主な変更点

＜1＞コラボメニューご注文特典（後半ノベルティに切替）

対象メニュー1品ご注文につき、アクリルコースター（全11種）をランダムで1つプレゼントいたします。

＜2＞コラボパック／コラボルームご利用特典（後半デザインに切替）

ご利用につき、オリジナルB4プラマット（全3種）をランダムで1つプレゼントいたします。

＜3＞Xフォロー＆リポストキャンペーン 第2弾

期間：2026年2月5日（木）10:00～2026年2月11日（水）23:59

内容：抽選でアクリルコースター（全11種）コンプリートセットを３名様にプレゼントいたします。

※各特典は種類をお選びいただけません。なくなり次第終了となります。

※詳細・注意事項はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

キャンペーン特設サイト

■キャンペーン内容

＜開催内容＞

・オリジナルグッズの販売（6店舗）

・コラボ限定パックの販売（カラオケ・ボウリング・ビリヤード・ダーツ・スポッチャ）

・コラボメニューの販売

＜施策（キャンペーン）＞

・アミューズメントコーナー限定 クレーンゲームプライズ

・アミューズメントマストバイキャンペーン

・カラオケコラボルームの実施（2店舗）

・ボウリングスコア登録キャンペーン

・Xフォロー＆リポストキャンペーン

など

※キャンペーンによって実施店舗が異なります。

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

■オリジナルグッズ

ラウンドワンの一部店舗にて、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

・販売店舗：合計6店舗

池袋店（東京都・コラボルーム有）

千種店（愛知県）

千日前店（大阪府・コラボルーム有）

奈良 ミ・ナーラ店（奈良県）

福岡天神店（福岡県）

仙台泉店（宮城県）

・予約販売：ECサイト「ココアニ」（受付中）

https://cocoani.jp/

予約受注期間：2025年12月25日（木）12時～2026年3月22日（日）

発送は、2026年4月以降 順次予定

・オリジナルグッズ購入特典

オリジナルグッズ販売店舗にて関連グッズを1会計につき2,500円（税込）お買い上げごとに「特典ポストカード（全11種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

■オリジナルグッズ詳細

・アクリルスタンド

各1,980円（税込）

全11種

・アクリルスタンドプレート（ミニキャラ）

各1,320円（税込）

全11種

・トレーディンググリッター缶バッジ 単品

550円（税込）

全11種／ランダム販売

・トレーディンググリッター缶バッジ BOX

6,050円（税込）

全11種／セット販売

・トレーディングホログラム缶バッジ（ミニキャラ）単品

550円（税込）

全11種／ランダム販売

・トレーディングホログラム缶バッジ（ミニキャラ）BOX

6,050円（税込）

全11種／セット販売

・ステッカー

全11種

各550円（税込）

・フレークシール

全1種（11枚入り1セット）

1,210円（税込）

・トレーディングカード 単品

440円（税込）

全11種／ランダム販売

・トレーディングカード BOX

4,840円（税込）

全11種／セット販売

・ブランケット

全1種

4,400円（税込）

・エコバッグ

全1種

2,200円（税込）

■アニメ『ヘタリア World★Stars』とは

・作品情報

原作は「ジャンプ＋」（集英社）にて連載中、シリーズ累計80万部を突破した日丸屋秀和による人気コミック『ヘタリア World★Stars』。 2021年4月1日よりアニメ配信中。

・あらすじ

この世界には、変な奴らがいる。短いと数日、長いと何百年も生きてある日パタッと消えてしまったり。名前も人格も変わったり、どこかの誰かのふとした思いつきで突然現れたり。この上なく変な存在なのに、ゆる～く普通に受け入れられてて、そして上司からはこき使われる。これはそんな変な奴らのお話。

【作品情報】

公式サイト https://hetalia-ws.com/

公式Ｘ https://twitter.com/animehetalia_ws

■権利表記

(C)日丸屋秀和／集英社・ヘタリアW★S製作委員会



※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/



・株式会社ラウンドワンジャパン

代表取締役社長 川口 英嗣

本社 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号 なんばスカイオ23F

事業内容 ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャ等を中心とした屋内型複合レジャー施設の運営

URL https://www.round1.co.jp/(https://www.round1.co.jp/)

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エムアップホールディングス

ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp

以上