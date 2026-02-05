食べるスキンケアブランド「&meal」楽天市場に公式出店

株式会社meeth

スキンケアブランド“meeth（ミース）”（運営：株式会社meeth／代表取締役CEO：朴成美）が手がける食べるスキンケアブランド“&meal/アンドミール”は、2026年2月2日（月）、より多くのお客様に手軽で健康的な食体験をお届けするため、「andmeal公式オンラインショップ楽天市場店」をオープンいたしました。

オープンを記念し、初めての方でも気軽にお試しいただける「楽天限定・お試し選べる3食セット」を発売。

忙しい毎日の中でも「美しい肌」と「整った身体」を諦めない、新しい食の選択肢を提案します。







&mealのこだわり：おいしさと機能性の両立

&mealのメニューは、単なる「健康食」ではありません。

“食べること”を通じて肌と身体を内側から整えることを目指し、以下のこだわりを大切にしています。

■日本フードドクター食医学協会（JFD）監修

JFDは、料理人・医師・管理栄養士・理学療法士などが連携し、「食医学」の研究・実践に取り組む専門機関です。

本商品はJFDの監修のもと、1食でPFCバランス（たんぱく質・脂質・炭水化物）が整い、現代人に足りない栄養を補えるよう設計されています。



■「消化・吸収・代謝」までをデザイン

栄養素を摂取するだけでなく、その先の代謝までを考え、続けるほどに身体が整う製品作りに取り組んでいます。

■レストランの技法をそのままに

グランメゾン出身のシェフや食の専門家が、自社工場にて添加物を一切使用せず、レストランと同じ技法で一品ずつ丁寧に作り上げています。

■楽天市場店ラインナップ（一例）

- 【楽天限定】お試し選べる3食セット- 選べる5食セット- 選べる7食セット- 選べる5食ポタージュセット- FIBER7枚セット- KOMEKO7枚セット- SCONE5個セット- めぐる出汁- クッキー- ナッツ＆グラノーラ- えごまオイル



【送料について】

冷凍品・常温品ともに、3,980円以上のご購入で送料無料となります。

■&meal（アンドミール）について

&mealは、自社工場にて製造過程で添加物を一切使用せず、グランメゾン出身のシェフや食の専門家たちが、レストランと同じ技法で丁寧に作っています。

メニュー開発はJFD（日本フードドクター食医学協会）監修のもと、1食のPFCバランスが整うよう設計しています。「美しい肌」につながる栄養素の消化・吸収・代謝までを考え、続けるほどに効果を実感できる商品作りに取り組んでいます。

&meal Website：https://andmeal.jp/

&meal Instagram：https://www.instagram.com/andmeal_official/

〈＆meal監修〉

JFD（日本フードドクター食医学）協会

料理人・医師・栄養士・理学療法士が共同研究する「食医学」の専門機関。フードドクター資格の発行・育成やイベント、恵比寿の料理教室「PODERHYSH KITCHEN」(ポデリッシュキッチン)を通じて、しなやかな体と前向きな心を育む食習慣をお届けしています。

教室のレッスン他、オンライン受講、レシピ動画配信も行い、日常の中で”食医学”を体感できる場を提供しています。

JFD Website：https://japan-food-doctor.jp/pages/teacher

JFD Instagram：https://www.instagram.com/japan.food.doctor.jfda/