食べるスキンケアブランド「&meal」楽天市場に公式出店
スキンケアブランド“meeth（ミース）”（運営：株式会社meeth／代表取締役CEO：朴成美）が手がける食べるスキンケアブランド“&meal/アンドミール”は、2026年2月2日（月）、より多くのお客様に手軽で健康的な食体験をお届けするため、「andmeal公式オンラインショップ楽天市場店」をオープンいたしました。
オープンを記念し、初めての方でも気軽にお試しいただける「楽天限定・お試し選べる3食セット」を発売。
忙しい毎日の中でも「美しい肌」と「整った身体」を諦めない、新しい食の選択肢を提案します。
&mealのこだわり：おいしさと機能性の両立
&mealのメニューは、単なる「健康食」ではありません。
“食べること”を通じて肌と身体を内側から整えることを目指し、以下のこだわりを大切にしています。
■日本フードドクター食医学協会（JFD）監修
JFDは、料理人・医師・管理栄養士・理学療法士などが連携し、「食医学」の研究・実践に取り組む専門機関です。
本商品はJFDの監修のもと、1食でPFCバランス（たんぱく質・脂質・炭水化物）が整い、現代人に足りない栄養を補えるよう設計されています。
■「消化・吸収・代謝」までをデザイン
栄養素を摂取するだけでなく、その先の代謝までを考え、続けるほどに身体が整う製品作りに取り組んでいます。
■レストランの技法をそのままに
グランメゾン出身のシェフや食の専門家が、自社工場にて添加物を一切使用せず、レストランと同じ技法で一品ずつ丁寧に作り上げています。
■楽天市場店ラインナップ（一例）- 【楽天限定】お試し選べる3食セット
- 選べる5食セット
- 選べる7食セット
- 選べる5食ポタージュセット
- FIBER7枚セット
- KOMEKO7枚セット
- SCONE5個セット
- めぐる出汁
- クッキー
- ナッツ＆グラノーラ
- えごまオイル
【送料について】
冷凍品・常温品ともに、3,980円以上のご購入で送料無料となります。
■&meal（アンドミール）について
&mealは、自社工場にて製造過程で添加物を一切使用せず、グランメゾン出身のシェフや食の専門家たちが、レストランと同じ技法で丁寧に作っています。
メニュー開発はJFD（日本フードドクター食医学協会）監修のもと、1食のPFCバランスが整うよう設計しています。「美しい肌」につながる栄養素の消化・吸収・代謝までを考え、続けるほどに効果を実感できる商品作りに取り組んでいます。
&meal Website：https://andmeal.jp/
&meal Instagram：https://www.instagram.com/andmeal_official/
〈＆meal監修〉
JFD（日本フードドクター食医学）協会
料理人・医師・栄養士・理学療法士が共同研究する「食医学」の専門機関。フードドクター資格の発行・育成やイベント、恵比寿の料理教室「PODERHYSH KITCHEN」(ポデリッシュキッチン)を通じて、しなやかな体と前向きな心を育む食習慣をお届けしています。
教室のレッスン他、オンライン受講、レシピ動画配信も行い、日常の中で”食医学”を体感できる場を提供しています。
JFD Website：https://japan-food-doctor.jp/pages/teacher
JFD Instagram：https://www.instagram.com/japan.food.doctor.jfda/