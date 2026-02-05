『RECORD STORE DAY 2026』は4月18日(土)に開催決定！限定アイテムも一斉発表！

東洋化成株式会社

RECORD STORE DAY (レコード・ストア・デイ) は、音楽とレコード店の文化を祝い、アナログレコードを手にする喜びや音楽の魅力を共有する年に一度の祭典です。

毎年４月に行われる世界最大のレコードイベントで、2008年に第1回目が開催されてから今日に至るまで現在20ヵ国以上の組織が参加しています。

今年で19回目を迎える『RECORD STORE DAY 2026(以下RSD2026)』。開催日は4月18日(土)に決定致しました。

合わせてリリースアイテムの一斉発表が本日全世界で行われました。

RSD2026 JAPANの限定アイテムはこちらよりチェック！

https://recordstoreday.jp/itemyear/item2026/

毎年恒例のメインビジュアルは現在制作中！乞うご期待を！！

事前予約が出来ない限定アイテムにつき、発売日はお近くのレコード店に是非足を運んでみてください！

※限定アイテムの取扱に関してはお近くのレコード店にお問い合わせください。

【イベント概要】

■イベント名：RECORD STORE DAY JAPAN 2026

■公式サイト：https://recordstoreday.jp

■主催：東洋化成株式会社

■開催日：2026年4月18日(土)

■本件に関するお問い合わせ先：RECORD STORE DAY JAPAN事務局/東洋化成株式会社

■MAIL：info@recordstoreday.jp

※商品のお取扱に関しては上記問い合わせ先ではなく、RSD対象店舗までお問い合わせください。