キングスU15 金城大智選手、金城聖選手「2025年度 第2回U15ナショナル育成センターキャンプ」参加のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

この度、2026年2月1日(日) ～2月3日(火)に味の素ナショナルトレーニングセンターにて行われた「2025年度 第2回U15ナショナル育成センターキャンプ」へ、キングスU15の金城大智選手、金城聖選手が参加いたしました。

本キャンプは、世界に通用する選手の育成を目指し、ジュニア世代の選手に対して、体力面・心理面・技術面の向上を図ること、積極的な言動・リーダーシップ・ポジティブシンキング等の社会性を身につけるとともに、心身の健全な成長を促進することを目的に開催され、全国からトライアウト方式で選考された30名の選手が第1回キャンプに参加し、そこから20名に絞られて第2回キャンプが実施されました。

今後もキングスユースチームでは「沖縄をもっと元気にする人材を育てる」の活動理念のもと、皆さまに応援してもらえるようなチーム創りを目指し、更なる発展に向け活動してまいりますので、引き続きサポートの程よろしくお願いします。

▽金城大智選手コメント

昨年に続き2回目となった今回のキャンプは、去年よりも成長を実感できる時間となりました。特に身長190cmを超える同級生を相手に「どう1対1で攻略するか」「いかに守り抜くか」という視点を持って、全国レベルの選手と自分を比較できたいい機会になりました。

プレー面では、ゴール下で単にシュートを打つのではなく、コンタクトやフェイクを織り交ぜて、高さのある相手からも安定して得点できる形を目指します。同時に、特に手応えのあった3Pシュートを試合で高確率で入れられるように練習を重ねていき、そしてチャンピオンシップでは外からもシュートを打てるビッグマンとして活躍できるよう頑張っていきたいです。

▽金城聖選手コメント

このような貴重な機会をくださった球団関係者の皆さま、バスケットボール協会の皆さま、ありがとうございました。今回のキャンプでは、自分の得意とするドライブからのフィニッシュやアシストなど、自分のプレーが通用する部分を確認することができました。しかし、3Pシュートの精度と対人では、スピードのある選手に対してのディフェンスや、チームメイトとのコミュニケーション不足が課題にあがりました。

しかし、監督の求めていることにフォーカスしてプレーすることで、日本代表選手になるための大切なことを学ぶことができました。この経験を糧に、日頃の練習から課題を改善できるように意識して取り組んでいきます。これからも応援をよろしくお願いします。