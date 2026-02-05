【開催レポート】「DMMオンクレお笑いライブ」ダイアン・津田の神業!?︎に会場大爆笑

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は2026年2月1日（日）に「DMMオンクレお笑いライブ」を開催いたしました。

イベントレポート

ダイアン・さや香・紅しょうが・バッテリィズ・フースーヤの大人気芸人5組が登場。MCは、自他ともに認める「オンクレの達人」ガクテンソク・奥田が務めました。

オンクレとお笑いが交差する2時間の模様をレポートします。

ライブの幕開けを飾ったのは、さや香・紅しょうが・バッテリィズ・フースーヤによる漫才。今回のために各コンビごとに撮り下ろしたオープニング映像の後、出囃子に合わせて登壇。

徐々に会場の温度も上がっていき、笑いの渦が起こっていました。

【メイン企画１.】コラボグッズを紹介せよ！「告知時間争奪大喜利バトル」

続いては、いよいよ本日の主役「DMMオンクレ」をテーマにしたコーナーがスタート。ダイアンも合流し、ステージはさらに賑やかに。

最初のコーナーは、今回のイベントに合わせて制作された限定コラボグッズをお題にした「告知時間争奪大喜利バトル」。 コンビ対抗で、景品として実際に登場する「ブロマイド」を使った大喜利に挑戦。ガクテンソク・奥田の評価に応じて、1位の30秒から5位の3秒まで、告知時間が割り振られるという過酷なルールです。

最初の一枚は、紅しょうが・稲田のセクシー衣装のショット。

稲田さんの妖艶な姿に、さや香・新山さんの「女子～私に追いつきや」や、ダイアン・ユースケさんの「寺に家で寺家？怖い名前」など、個性豊かな回答が続出。

続いては、アクリル板越しに座るダイアンのお二人。

ダイアン・ユースケさんは終始、寺家さんの名前の由来が気になるようで、「寺に家で寺家？それ、なんかの家元？」と執拗に食い下がり、笑いを誘いました。

最後の一枚は、バッテリィズ・寺家のハートポーズ。

フースーヤ・田中ショータイムさんの「仏教だいすき～」に対し、谷口さんが「事件だいすき～」と被せるコンビネーションを披露。

結果は以下の通りでした。

1位：フースーヤ

2位：ダイアン

3位：さや香

4位：バッテリィズ

5位：紅しょうが

1位に輝いたフースーヤは撮り下ろし素材を使用した「月めくりカレンダー」を紹介。しかし、30秒の告知タイムでは「緊張してあかんこと言いそう」といい、下ネタ（？）ギリギリのワードを連発し、タイムアップとなるカオスな展開に。2位のダイアンは、描き下ろしイラストが載ったエコバッグを「タンクトップとしても着れる」とボケ倒し、3位のさや香は撮り下ろし写真が載ったポーチを紹介。その使い道として「各家庭の……臍の緒を…！」と独特すぎる提案。4位のバッテリィズは「引っ張るとパラシュートにもなります！」と、ナップザックを紹介し、5位の紅しょうがは、わずか3秒の告知枠でカレー皿を紹介することになると、「カレーーーーーー！！！」と絶叫して終了するなど、告知タイムまで笑いの絶えないコーナーとなりました。

【メイン企画２.】チーム対抗「オンクレ早取り対決」

イベントの目玉は、ダイアンの二人がリーダーを務めたチーム対抗の「オンクレ早取り対決」。

津田チーム（さや香・石井、紅しょうが・稲田、バッテリィズ・エース、フースーヤ・谷口）と、ユースケチーム（さや香・新山、紅しょうが・熊元、バッテリィズ・寺家、フースーヤ・田中）に分かれ、リレー形式で景品ゲットの速さを競うもの。

津田チームが予想55％、ユースケチームが45％という期待の中で幕を開けました。

対戦に使用されたのは、DMMオンクレならではのユニークな3つの設定。

- 超時短運試し台（棒を操作して箱を倒し、3分の1の確率でピンポン玉が落ちる）- 前落とし（箱を掴んで前へ動かして落とす遊び方）- 橋渡し（2本の棒の間へ箱を動かして落とす遊び方）

特に「橋渡し」では、MC奥田が助っ人として参戦できる「奥田タイム」が鍵となりました。

「超時短！運試し台」では、先行の津田チームリーダー・津田さんが、まさかの「長押し忘れ」で棒をほとんど動かせず、味方から大ブーイングを浴びる波乱のスタート。後攻のユースケチームも惜しくも外れますが、最終的には「ゲットゲージ」という、満タンになると自動的に景品獲得の判定となる機能によりユースケチームが勝利を収めました。

続いての、「前おとし」では、「早く落とした方が勝ち」というルールの中、さや香・石井さんがダミー箱に書いてある「ここを狙って」という指示通りの神プレイを披露。津田さんは「家でもできるの！？お布団でもできるの？」とオンクレの手軽さに大興奮。最後はさや香・新山さんの操作スピードが勝り、ここでもユースケチームが連勝しました。

最後は「橋渡し」に挑戦。テクニックの求められる「橋渡し」では、若手たちがダイアンを全力サポート。MC奥田さんによる「左右に振りたいから、片方の爪で掴むイメージ」というアドバイスを受け、ユースケさんが大きく箱を動かします。一方で、津田さんのプレイでは箱がほぼ初期位置に戻ってしまうという「奇跡のミス」が発生。会場は爆笑と悲鳴に包まれました。

両チーム惜しいところまで行くも決着がつかず、勝負はまさかのジャンケンへ。バッテリィズ対決となり、寺家さんの「グー」に対し、エースさんが告知したばかりのナップザックの中から「パー」を出すという小粋な演出で、津田チームが劇的な逆転総合優勝。賞品の「特選黒毛和牛プレミアムセット」を手にしました。

笑いと「オンクレ」が融合した新しいエンタメの形

エンディングでは、会場限定の抽選会も行われ、当選者にダイアン・津田さんから直接サイン入りブロマイドが手渡される一幕も。

最後は、各出演者からオンクレ愛あふれるコメントが寄せられました。

ダイアン：「本当に面白くて、もっとやりたくなりました」

フースーヤ：「クレーンゲームもお笑いも、最後は落とす（オチをつける）というね」

紅しょうが：「オンラインクレーンのワイヤーのように、皆さんをたたみ込みたい」と話すも、すかさず「ワイヤーでたたみ込むってなんやねん」とツッコミが入る一幕も。

MCの奥田さんは「またDMMさんとのイベントがあればぜひ」と締め、大盛況のうちにライブは幕を閉じました。

「オンラインクレーンゲーム」というデジタルな遊びと、「お笑い」という生身のライブ感が融合した今回のイベント。

本イベントで紹介された限定コラボグッズは、DMMオンクレにて2026年2月28日まで期間限定で展開中です。ライブの余韻を楽しみながら、ぜひDMMオンクレでグッズ獲得に挑戦してみてください。

グッズ詳細ページ：https://onkure.dmm.com/notice/detail?id=1041

「DMMオンクレお笑いライブ」イベント概要

「DMMオンクレ お笑いライブ」は、吉本興業の人気芸人5組（ダイアン・さや香・紅しょうが・バッテリィズ・フースーヤ）とDMMオンクレがおくる、一夜限りのスペシャルイベントです。各劇場の人気メンバーによる珠玉のネタ披露に加え、DMMオンクレを使った豪華対決コーナーも開催します。

＜「DMMオンクレお笑いライブ」詳細＞

・開催日時：2026年2月1日（日）開演17:00 / 終演19:00（予定）

・開場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 スクリーン1

※東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場内

・出演者：

【前半：お笑いライブ】

さや香・紅しょうが・バッテリィズ・フースーヤ

【後半：オンクレ対決コーナー】

ダイアン・さや香・紅しょうが・バッテリィズ・フースーヤ

MC：奥田修二（ガクテンソク）

・詳細：https://onkure.dmm.com/notice/detail?id=963

「DMMオンクレお笑いライブ」グッズ概要

「DMMオンクレお笑いライブ」に出演するダイアン・さや香・紅しょうが・バッテリィズ・フースーヤのDMMオンクレ限定グッズを2026年1月26日（月）より期間限定で展開します。「映画」をテーマに各コンビのイメージに合わせてスタイリングした、こだわりの撮り下ろし写真を使用しています。DMMオンクレでしか手に入らないラインナップですので、ぜひこの機会にゲットしてください。

グッズ展開期間：2026年1月26日（月）18:00 ～ 2026年2月28日（土）23:59

特集ページURL：https://onkure.dmm.com/notice/detail?id=1041

DMMオンクレとは

「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ（獲得保証）機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。

