東京 ― 2026年2月5日

オラクル・コーポレーションとAmazon Web Services (AWS)は、日本のお客様向けに「Oracle Database@AWS(https://www.oracle.com/jp/cloud/aws/)」の提供を開始しました。AWSアジアパシフィック（東京）リージョンでの提供開始により、お客様はAWS内の「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）(https://www.oracle.com/jp/cloud/)」上の専用インフラストラクチャを用いて、「Oracle Exadata Database Service(https://www.oracle.com/jp/engineered-systems/exadata/database-service/)」、「Oracle Autonomous AI Database(https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/)」、「Oracle Autonomous AI Lakehouse(https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/autonomous-ai-lakehouse/)」を実行できるようになりました。あわせて、認定されたAWSおよびオラクルのチャネル・パートナーを通じて「Oracle Database@AWS」を購入できるようになり、信頼できるパートナーと連携しながら、クラウドでの継続的なイノベーションと複雑なビジネス課題の解決を推進できます。

「Oracle Database@AWS」 は、最小限の変更でオンプレミスの「Oracle AI Database」や「Oracle Exadata」のワークロードを迅速かつ容易にAWSへ移行できるよう支援し、オンプレミス同等のフル機能の提供、アーキテクチャの互換性、性能の向上を実現します。Amazon Bedrockを含む高度な分析、機械学習、生成AIサービスに向けて、オラクルとAWSの間でデータを統合するゼロETL（抽出、変換、読み込み）統合を提供します。さらに、「Oracle AI Database 26ai(https://www.oracle.com/database/26ai/)」の強力な機能をAWSのデータやサービスと組み合わせることで、新たなAI対応アプリケーションを容易に構築したり、既存アプリケーションを強化したりできます。

お客様は、「Oracle Database@AWS」を活用して、「Oracle AI Database」のワークロードをAWSへ移行し、オラクルとAWS間でデータを統合することでAIのデプロイを加速させ、さらに管理を簡素化します。

日本オラクル株式会社 専務執行役員 クラウド事業統括 竹爪 慎治は次のように述べています。「日本における『Oracle Database@AWS』の提供開始は、すべてのデータを容易に統合し、生成AIの価値を実現するための、より効果的な手法を求めるお客様の強い要望に応えるものです。“データの近くでAIを動作させる”というビジョンのもと、鮮度の高いプライベート・データを安全かつ効率的にAI推論・学習に活用できる環境を実現し、将来的なAgentic AIの活用に向けた基盤を提供します。日本の企業・団体は、オラクルの強力なデータベースをAWSのAIサービスとシームレスに連携させることで、クラウド・モダナイゼーション、生成AI利活用のさらなる前進が実現可能となります。」

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 常務執行役員 サービス & テクノロジー統括本部 統括本部長 安田 俊彦氏は次のように述べています。「『Oracle Database@AWS』により、日本の企業・団体はアプリケーションの再設計を行うことなく、オラクルのデータベースのワークロードをシームレスにクラウドへ移行できます。AWSの堅牢なグローバルインフラストラクチャを活用し、セキュリティ、レジリエンス、スケーラビリティを強化しながら、高度な分析やAIサービスにアクセスできるようになります。」

チャネル・パートナーを通じてOracle Database@AWSが購入可能に

お客様は、AWS Marketplaceを通じて、あるいはAWS Marketplace Channel Partner Private Offers(https://aws.amazon.com/marketplace/features/cpprivateoffers) (CPPO)プログラムを利用し、AWS Partner Network（APN）および Oracle PartnerNetwork（OPN）に所属する適格なパートナーを通じて、「Oracle Database@AWS」を直接購入することができます。本プログラムにより、柔軟な価格設定や契約条件のカスタマイズ、追加サービスのバンドル提供が可能になるほか、お客様との直接的な請求関係を維持できることができます。パートナーは、AWS Marketplaceの効率性を活用することも可能です。AWS Marketplaceでは、事前構築済みのAIエージェントや統合が容易なツールを含む数千のソフトウェア・ソリューションを、ワンストップで検索、試用、検証、購入、導入、管理できます。

アイレット株式会社 代表取締役社長 岩永 充正氏は次のように述べています。「AWSアジアパシフィック（東京）リージョン内で『Oracle Database@AWS』が利用可能になったことは、企業のAI活用と進化の可能性がさらに広がるものと確信しております。アイレットは、長年培ったAWSの知見と『Oracle AI Database』の専門性を掛け合わせ、Amazon Bedrockをはじめとする最新AIサービスとのシームレスな連携を実現します。環境構築から運用までワンストップでサポートすることで、お客様と共に AI による次世代のビジネスの創出を推進してまいります。」

株式会社アシスト 上席執行役員 ビジネスインフラ技術本部長 蝦名 裕史氏は次のように述べています。「日本企業のミッションクリティカルなデータベース基盤を長年支えてきた当社は、今回の『Oracle Database@AWS』の提供開始により、お客様が新たなAIイノベーションを加速させる極めて重要な一歩と捉えています。『Oracle AI Database』のワークロードをAWSに安全かつ迅速に移行し、お客様の運用管理の効率化、意思決定までの時間短縮を実現し、新たなビジネス成果の創出を強力に支援してまいります。」

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 常務執行役員 広域・社会インフラ事業グループ担当役員 松丸 達也氏は次のように述べています。「伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（以下、CTC）は、『Oracle Database@AWS』の日本での提供開始を歓迎いたします。ミッションクリティカルワークロードに適した『Oracle AI Database』が、AWSが提供する幅広いAIおよびアナリティクス・サービスと連携して活用することで、お客様のクラウド・モダナイゼーション戦略における選択肢と可能性はさらに広がるものと考えています。CTCはこれまで、マルチクラウドおよびハイブリッドクラウド環境の構築・運用により、多くのお客様をご支援してまいりました。今後も『Oracle Database＠AWS』の提供を通じて、AIを活用した価値創出とデジタル変革の加速をご支援してまいります。」

株式会社日立製作所 AI＆ソフトウェアサービスビジネスユニット マネージド＆プラットフォームサービス事業部長 石田 貴一氏は次のように述べています。「日立は『Oracle Database@AWS』の国内提供開始を心より歓迎いたします。既存資産を生かしつつ、オラクルの高い信頼性とAWSの俊敏性の利点を、お客さまが享受できることを嬉しく思います。これまで日立は、マルチクラウド環境におけるオラクルとの共同検証を通じて、社会インフラを支えるミッションクリティカルなシステムへの適用や、企業の基幹データを安全に活用する支援を行ってまいりました。今後も日立は、ドメインナレッジとAIを融合し、社会イノベーションを次なるステージへと導く『Lumada 3.0』のビジョンに基づき、企業の固有データとAIを活用した継続的な変革と価値創出を、お客さまとともに実現してまいります。」

Oracle Database@AWSの利用可能状況

今回のAWSアジアパシフィック（東京）リージョンでの提供開始は、すでに利用可能な欧州（フランクフルト）、米国東部（オハイオ）、米国東部（バージニア）、米国西部（オレゴン）の各AWSリージョンに加わるものです。アジアパシフィック（ハイデラバード）、アジアパシフィック（メルボルン）、アジアパシフィック（ムンバイ）、アジアパシフィック（大阪）、アジアパシフィック（ソウル）、アジアパシフィック（シンガポール）、アジアパシフィック（シドニー）、カナダ（セントラル）、欧州（アイルランド）、欧州（ロンドン）、欧州（ミラノ）、欧州（パリ）、欧州（スペイン）、欧州（ストックホルム）、欧州（チューリッヒ）、南米（サンパウロ）、米国西部（北カリフォルニア）を含む17の追加リージョンへ展開を拡大する予定です。

オラクルの分散クラウドについて

オラクルの分散クラウドは、優れた制御性と柔軟性を備えたクラウドのメリットを提供します。オラクルの分散クラウドには以下の製品があります。

- パブリッククラウド: 厳格なEU主権管理を必要とする多くの組織を含む、あらゆる規模の組織がハイパースケール・リージョンを活用しています。リージョンのリストはこちら(https://www.oracle.com/jp/cloud/public-cloud-regions/)をご参照ください。- 専用クラウド: 「OCI Dedicated Region」は、お客様が自社のデータセンターで、オラクルのすべてのクラウドサービスを実行可能にし、「Oracle Alloy」は、パートナー企業がOCIのクラウドサービスを再販し、そのエクスペリエンスをカスタマイズすることを可能にします。オラクルはまた、米国、英国、オーストラリアの各国で「Government Clouds」を、国家安全保障を目的として「Isolated Cloud Regions」を運用しています。これらの製品により、お客様がソブリン・クラウドとして展開可能なクラウドとAIをフルスタックで提供します。- ハイブリッドクラウド: OCIは、「Oracle Exadata Cloud@Customer」、「Compute Cloud@Customer」を介してオンプレミス環境でクラウドサービスを提供し、60カ国以上でインフラストラクチャを管理しています。さらに、堅牢でポータブルな高性能デバイスの複数構成から成る「OCI Roving Edge Infrastructure」は、エッジ環境でのリモートAI推論を支援します。- マルチクラウド: AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどのハイパースケール・クラウドプロバイダーにOCIを物理的に実装することで、「Oracle Database@AWS」、「Oracle Database@Azure」、「Oracle Database@Google Cloud」という低レイテンシかつネイティブに統合された「Oracle AI Database」サービス、「Oracle HeatWave on AWS/Microsoft Azure」を提供しています。

オラクルについて

オラクルは、広範かつ統合されたアプリケーション群に加え、セキュリティを備えた自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudとして提供しています。Oracle（NYSE: ORCL）について詳しくは、www.oracle.com(http://www.oracle.com/) をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いた最初のクラウド・カンパニーです。