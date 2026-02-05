デジタル対戦カードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』追加ダウンロードコンテンツ第7弾が発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）は、Nintendo Switch(TM) / Steam(R)向け、対戦カードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』より追加ダウンロードコンテンツ第7弾が発売された事をお知らせいたします。
カード解放vol.7【DZ-BT08】「零騎転生」
カード解放vol.7.5【DZ-SS07＆08】ぶっちぎりスタートデッキセット「“力”で勝負だ！天導ゼロ」＆「“技”で勝負だ！央亭シキ」
キャラクターセット10「央亭シキ」
追加ダウンロードコンテンツ第7弾では、以下の新規ダウンロードコンテンツを販売開始いたします。
- カード解放vol.7【DZ-BT08】「零騎転生」
- 4枚コンプリートセット16「DZ-BT08」
- カード解放vol.7.5【DZ-SS07＆08】ぶっちぎりスタートデッキセット「“力”で勝負だ！天導ゼロ」＆「“技”で勝負だ！央亭シキ」
- キャラクターセット10「央亭シキ」
※各アイテムの価格・内容は『Steamストア／ニンテンドーeショップ』にてご確認ください。
今後更新予定の追加DLCをまとめて買える追加カード開放パス2も発売中！
追加カード解放パス2
追加された「零騎転生」はもちろん、フェスティバルブースター2025までをあらかじめ購入しておくことができるシーズンパス2。
個別に1つずつ買うよりちょっとだけお得に購入できます。
▼My Nintendo Storeページはこちら
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075485
▼Steamストアページはこちら
https://store.steampowered.com/app/2457540/__2/
『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』概要
■タイトル：カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2
■ジャンル：対戦カードゲーム
■機種：Nintendo Switch(TM) / Steam(R)
■発売日：2025年1月30日(木)発売
■発売元：ブシロード
■開発元：フリュー
『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ』公式サイト
日本語：https://vgdd2.cf-vanguard.com/
英 語：https://vgdd2.cf-vanguard.com/en/
『カードファイト!! ヴァンガード』とは
ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、コンソールゲーム、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。
■ヴァンガードプロジェクト関連HP
「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/
「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://x.com/cfvanguard_PR
「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard
YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)bushiroad All Rights Reserved.
(C)VANGUARD overDress Character Design (C)2021 CLAMP・ST
(C)VANGUARD will+Dress CharacterDesign (C)2021-2023 CLAMP・ST
(C)VANGUARD Divinez Character Design (C)2021-2025 CLAMP・ST
(C)VANGUARD Dear Days Character Design (C)Akira ITOU