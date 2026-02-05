【先行販売で大好評】ケアも、スタイリングも。4Wayでマルチに使える「ヘア オイルミルク」一般発売開始！

株式会社JIMOS

『SINN PURETE（シンピュルテ）』（製販元：株式会社アナイスカンパニー 東京都渋谷区、発売元：株式会社JIMOS 福岡県福岡市）は、2026年2月5日(木)より、髪質を操り、香りで魅せる。ケアもスタイリングも叶える、次世代パフューム オイルミルク「ヘア オイルミルク（全2種）」の一般発売を開始いたします。2025年11月より先行発売を開始した、美容室サロン・公式オンラインストアでは、ケアも、スタイリングも、4wayでマルチに使えると大好評をいただきました。

サロン業界やSNSで話題の「マルチオイル」「スムースオイル」に続く、“新カテゴリ”。髪質コントロール＋パフューム＋スタイリングを叶える、新発想の次世代パフュームオイルミルク誕生！

プロの現場から日常のケアまで、あらゆる髪のニーズに応えるために。シンピュルテから、オイルの濃密なうるおいと、ミルクの軽やかさをひとつにした新発想の“オイルミルク”が誕生しました。

指先に触れるたびに感じる上質な質感。髪の芯から補修しながらも、重ねても軽やかにまとまる仕上がり。プロフェッショナルな現場にも、日常のケアにも寄り添う、感性と機能を両立した、シンピュルテの新たなスターアイテムです。あなたの髪に、今までにない軽やかな美しさを。

概要

■先行発売：2025年11月12日(水) SINN PURETE公式オンラインストア・美容室サロン

2026年1月21日(水) Cosme Kitchen・Biople・Biop

■一般発売：2026年2月5日(木) 百貨店・その他取り扱い店舗

※商品によっては取り扱いがない店舗もございます。取扱状況は各店舗へお問い合わせください。

商品詳細

髪質を操り、香りで魅せる。ケアもスタイリングも叶える、

「次世代パフューム オイルミルク」

ヘア オイルミルク

ヘア オイルミルク (全2種) THE SECRET HISTORY / FACE OF MODESTY

115mL 2,970円(税込)

シンピュルテ／ヘア オイルミルク (全2種) THE SECRET HISTORY / FACE OF MODESTY

プロの現場から日常のケアまで、あらゆるニーズに応えるべく、オイルの濃密な潤いとミルクの軽やかさを融合した「次世代オイルミルク」が誕生。芯から補修しながら、重ねてもふわりとまとまる髪へ。

髪質を自在にコントロールし、香りで惹きつけながら、スタイリングまで叶えるハイブリッドなオイルミルク。インバスケア、アウトバスケア、スタイリング、リスタイリング――4way で髪の芯から質感をナチュラルに操ります。プロフェッショナルも、日々のスタイルを更新したいすべての人も、髪の美しさを、さらなる次元へ。

【髪質コントロール】

ダメージ、熱、乾燥の三重ケア設計で、どんな季節も理想の質感へ

■ディープリペア処方で浸透補修。うねりやダメージを根本ケア

シャンプー＆トリートメントメントとの共通成分3 種配合。髪内部のダメージホールをダイレクトに補修する成分「ナノリペア(TM)※2」とわずか60 秒で浸透し亀裂や表面のめくれをケアする「クイックリペア※3」、髪内部の水分バランスを整える「ナノウォーターフィルム※4」を配合。使うたび毛髪レベルを強化し、美しい素髪へ導く。

■熱ダメージ×静電気抑制パサつきを抑え、広がり知らずの髪へ

ドライヤーの熱から守るエルカラクトン※1×メドウフォーム- δ-ラクトンを配合。熱の力でキューティクルを整えることで、パサつきの原因となる水分流出を防ぎ、ハリ・コシのあるしなやかな艶髪が続きます。さらに、静電気の発生を防ぐ成分を2 種配合し、日中も広がらない、するんとしたまとまりが長時間続く髪へ。

■艶膜コーティング× 植物オイルで軽やか＆しっとり―相反する質感をひとつに。

ダメージ部に吸着するカチオン系成分が、髪表面を“水をはじく状態（疎水性）” に整えることでオイルがムラなく広がり、均一で薄い“艶膜”を形成。だから、軽やかなのにしっとりとした、相反する質感を両立。さらに、乾燥・パサつき・熱ダメージをケアする3 種の植物オイルを配合し、軽くまとまり、ベタつかないサラッとした指通りへ。

艶膜コーティング3種の植物オイル配合

※1 γードコサラクトン ※2 γードコサラクトン、フィトステロールズ（ナノリペア(TM)は日本精化株式会社の登録商標です） ※3 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa ※4 パルミトイルジペプチドー18

【パフューム】

「リラックス」と「魅せる」、2 種の香りで心も印象も自在に

・THE SECRET HISTORY（シークレット・ヒストリー） / 秘められた物語

ハーバルグルマンウッディ調

甘く深いトンカビーンと、静けさを湛えたラベンダーが寄り添う香り。ベルガモットとローズマリーが凛とした清々しさを放ち、クラリセージとジャスミンが穏やかにその余韻を包み込む。ラストには、トンカビーンの温もりが静かに残り、内側から満ちるような自信と安らぎをもたらす。香りをまとうたび、心の奥に眠る“ 揺るがない自分” が目を覚ます。凛とした軸がありながらも柔らかさを表現した香り。

・FACE OF MODESTY（フェイスオブモデスティ）/ 謙虚な顔

フローラルウッディ調

金木犀の穏やかな甘さに、グリーンティの清らかさが溶け合う香り。ベルガモットと金木犀の軽やかなトップから、グリーンティとジャスミンが透明感と静けさを重ね、イランイランがやさしく奥行きを添える。ラストはサンダルウッドとバニラが包み込むように広がり、温もりの余韻を残す。控えめでありながら記憶に残る、“静けさの中にある美しさ”をそっと映し出す香り。

【スタイリング】

ケアも、スタイリングも。整えながら、質感を思いのままに。

■4Wayでマルチに使える。朝も夜も、理想の髪を思いのまま。

1. インバス …トリートメント前のブーストケアとして。

シャンプー後、水気を軽く絞った髪に適量を塗布し、そのまま洗い流さずにトリートメントを重ねます。ミルクが髪表面の凹凸をなめらかに整え、トリートメントの“浸透ムラ” を防止。

ケア効果を高め、うるおいに満ちた仕上がりへ導きます。

2. アウトバス …ドライヤーの前のタオルドライした髪に

ドライヤーの熱ダメージや摩擦、毛先の絡まりから髪を守り、するんとまとまる軽やかなツヤ髪へ。

うるおいを抱えながらも、空気をはらんだような柔らかい質感に整えます。

3. スタイリング …動きを出したいパーマヘアや、巻いたあとの髪、ストレートヘアにも

適量を手に取り、動きを出したい部分や、毛先を中心に髪全体になじませます。

パサつきや広がりを抑えながら、一日中、艶と潤いをまとった、軽やかな質感をキープ。

4. リスタイリングとして …朝の寝ぐせ直しや、日中のうねり・広がりが気になるときに

ヘアゴムのクセがついた部分や、軽やかさと艶をプラスしたい部分に1 プッシュ。

瞬時に艶とまとまりがよみがえり、ドライヤーをあてれば理想のスタイルに“ 完璧リセット”。

＋SP ケアとして

タオルドライ後、適量のオイルミルクを髪全体に均一になじませます。

ドライヤーで髪が半乾きになるまで乾かした後、スムースオイルを2 ～ 3 滴、毛先から全体へ丁寧に塗布。そのまま最後まで乾かすことで、艶・潤い・指通りが一段とアップデートされ、まとまりのある仕上がりへ。

【使用量】ショート：1 プッシュ、ミディアム：1 ～ 2 プッシュ、ロング：2 ～ 3 プッシュ

■SINN PURETE（シンピュルテ）について

SINN PURETE（シンピュルテ）

SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。

香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。

美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。

➤ SINN PURETE（シン ピュルテ）公式オンラインストア

https://sinnpurete.com/

➤公式 X：https://twitter.com/sinn_purete/

➤公式Instagram：https://www.instagram.com/sinnpurete/

➤ お客さまのお問い合わせ先

TEL：0120-465-952（受付時間 10:00～17：00）

➤ サロン様の取り扱いに関するお問い合わせ先

株式会社ダリア：https://beautymylab.com/sinnoil.office_list.html