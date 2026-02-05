【参加費無料・プレゼント付き】natoha ウルモリフトが「女性の健康週間」に向けて、おとな女性の「キレイサイクル」をテーマにしたヨガイベントを開催します！

株式会社リフェット

毎日をnaturalでhappyに過ごす価値を提案する、日本発のライフスタイルブランド「natoha（ナトハ）」（https://www.natoha.com/ ）を展開する株式会社リフェット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大屋毅、以下リフェット）は、女性の健康週間（3月1日～3月8日）に向けて、忙しい現代女性のセルフケアの重要性に着目し、natohaウルモリフトが提唱している「キレイサイクル」をテーマにした参加費無料のヨガイベントを実施することをお知らせいたします。イベントでは、「巡り」や「土台」を整えることにフォーカスし、おとな女性に人気の講師によるヨガレッスン、natoha「黒人参茶」「ウルモリフト」などをご体験&プレゼント（13,000円相当）いたします。

（※ご参加にはお申し込みが必要です。定員制のため、お申し込みいただいた方の中から抽選となります。お申し込みいただく際に、「おとな女性のセルフケア事情」に関する簡単なアンケートへのご協力をお願いいたします。）

【開催背景】

お申し込みフォームはこちら :https://forms.gle/k9DVrpEhi3KVUfag7

毎日を忙しく過ごす中で、「最近なんとなく疲れやすい」「以前より巡りが悪くなった気がする」といった不調や、スキンケアやメイクだけではカバーしきれない肌の調子、体型の変化といった、さまざまな「エイジングサイン」を感じる女性は少なくありません。

本イベントは、そんな「エイジングサイン」を感じ始めた女性に、3月1日から始まる「女性の健康週間」にあわせて、今あらためて「自分をいたわる時間」を持ってほしいという想いから企画されました。

テーマは、「キレイサイクル※を取り戻すこと。」

当日は、「キレイサイクル」を提唱するnatoha「ウルモリフト」と、おとな女性の体づくりで支持を集める講師によるヨガプログラムを組み合わせ、無理なく続けられるセルフケアを体感していただきます。

ウルモリフトが提唱する「キレイサイクル」とは

歳を重ねるにつれ、肌や体の“実感”は少しずつ変化していきます。これは表面の問題というより、まず生命活動の基幹ともいえる細胞レベルの働き＝内側の土台が、加齢や日々のストレス（紫外線・睡眠不足など）の影響で乱れたり、働きが衰えたりすることが一因です。

土台の働きが落ちると、本来体内で生まれるものが生まれづらくなったり、巡りが滞りやすくなり、栄養を「吸収する力」や「受け取って活かす力」が低下します。

結果として、たくさんの栄養を摂ったり、これまでと同じスキンケアやサプリを続けていても手応えを感じにくくなったり、疲れやすさや肌のハリ・潤いの低下、髪質の変化など、表面的な変化として現れやすくなります。

ウルモリフトは、この状態を「足りないものを補う」だけで解決しようとせず、まず内側の土台を整え、「内側からキレイを生み出す力」が正常に機能している状態＝「キレイサイクル」が正しく巡る状態に導くことで、体が栄養をきちんと活かし、ハリ、潤いあふれる、イキイキとした毎日が送れるようになることを目指しています。

【イベント概要】

- イベント名：「キレイサイクルを取り戻す！」おとな女性のためのヨガイベント第1回、第4回：キレイの土台を作る✳︎巡サイクルヨガ （講師：梅澤 友里香）第2回、第3回：骨盤底筋から整える “土台美容底上げヨガ”（講師：鈴木まりこ）- 内容：「巡り」や「土台」を整えることにフォーカスした人気講師によるヨガレッスン、natoha「黒人参茶」「ウルモリフト」などのご体験- 参加費：無料- 対象者：30代以上の女性のみとさせていただきます- 持ち物：動きやすい格好、タオル、お持ちの方はヨガマット- 申し込み締切：2026年2月15日（日）23:59- 主催：株式会社リフェット- お申し込みフォーム：https://forms.gle/k9DVrpEhi3KVUfag7- 開催日時、場所：

第1回：2月28日（土）

時間：9:50～11:05（受付開始：9:30）

会場：表参道

第2回：3月1日（日）

時間：9:50～11:05（受付開始：9:30）

会場：麻布十番

第3回：3月3日（火）

時間：19:50～21:05（受付開始：19:30）

会場：中目黒

第4回：3月8日（日）

時間：9:50～11:05（受付開始：9:30）

会場：麻布十番

※会場の詳細については、当選者のみにご案内いたします。

※やむを得ない事情により、開催時間・会場が変更となる場合がございます。その際は事前にご案内いたします。

【こんな方におすすめ！】

「年々疲れが取れなくなってきた」

「以前より体の巡りや冷えが気になる」

「忙しくて、自分のケアが後回しになっている」

「スキンケアだけでなく、内側から整える美容に興味がある」

「体の中からキレイを整えたい」

「土台美容を整え、キレイサイクルを見直したい」

「今までのセルフケアでは、効果を感じなくなってきた」

などといったおとな女性ならではのお悩みを感じている女性

【講師紹介】

梅澤友里香先生（ヨガ講師）

幼い頃は虚弱体質で運動も苦手なタイプ。ダンスをきっかけに運動を始め、身体も心も研鑽していたところ怪我でその道を断念。その後はあらゆる流派のヨガを学びつつ、哲学やヨガの生き方に魅了され今に至る。

自身の身体研究も怠らず日々枠にとらわれない様々なボディワークを学びクラスに活かし、身体と心に嘘をつかない身体の使い方や心の在り方を重視し、人生そのものである『生きるヨガ』を提案。ヨガ哲学やアーユルヴェーダ・機能解剖学の知識をクラスに取り入れ、分かりやすい指導には定評があり、老若男女問わず支持される。ヨガ・健康・美などを軸に幅広く活動。

「巡サイクルヨガ」オンラインサロン主宰

'24年～UTL yoga schoolにて養成講座講師を務める

TBS「王様のブランチ」出演等

大型イベントや全国各地WS・厚生労働省主催のイベント等で講師担当。

TV・雑誌・ラジオ等各メディアにも多数出演。

ポーズ監修・イベント監修・プログラム開発など多岐に渡り活動。

https://yurika-umezawa-yoga.com(https://yurika-umezawa-yoga.com)

先生からの一言

身体を徐々に暖め解しながら、心も柔らかく。

『周りの人と比べなくて良い』『自分のペースで』今の自分と向き合っていきます。

呼吸と共に全身を大きく動かし、柔軟性を高め体幹を強くするフローでデトックスし、後半は身体も心もリラックスし、陰陽のバランスを整えキレイの土台を作ります。

『今この瞬間』を心地良く大切に向き合う時間にしましょう。

初心者さんも経験者さんも是非ご参加下さい。

鈴木まりこ先生（美しく整うオトナ痩せトレーナー）

芸能人やモデル・ファッション業界関係者をはじめ家庭を両立する忙しいママ世代まで、40～50代女性を中心に体と美容を専門に指導するパーソナルトレーナー。「年齢を重ねるほど、整えて輝く」をテーマにサポートしている。体験待ち1年状態が続く予約の取れない人気トレーナー。

「otonaMUSE」や、秀良子先生のアンチエイジングエッセイ「これからどうする？」など女性系のメディア出演も多数。

instagramアカウント：@rico.fitspo615

https://www.instagram.com/rico.fitspo615/(https://www.instagram.com/rico.fitspo615/)

先生からの一言

こんなお悩みありませんか？

「姿勢が崩れてきた」「下腹ぽっこりやヒップラインが気になる」「内臓の不調や巡りの悪さ、体がかたくなった」。実はその原因は、骨盤底筋やインナーマッスルがうまく使えていない事が関係しているかもしれません。このレッスンでは簡単なヨガのポーズや自宅でもできるエクササイズで体を整えていきます。初心者の方も安心してご参加下さい。

【natoha 「ウルモリフト」について】

希少な藻由来の奇数飽和脂肪酸と必須脂肪酸に加え、美容と健康にうれしい植物性成分を手軽に摂れるプラントベースのサプリメント

「健やかから美しく」をコンセプトに、毎日のスキンケアを一段上げ、ハリのあるしなやかな毎日を目指す、注目の天然由来×特許成分(*1)をW（ダブル）配合したサプリメント。

継続的な土台作りをサポートするための主原料として、ペンタデシル(R)含有オーラン油とツバキ種子エキスを贅沢にW配合。

キレイサイクルの巡りを意識し、副原料に、亜麻仁オイルや無農薬ヒハツ、ビタミンE含有植物オイル（d-α-トコフェロール）など、こだわり抜いた成分を1粒に詰め込んだ植物性成分90％超(*2)の贅沢処方です。

*1 特許第4470212号（ツバキ種子エキス）

*2 ソフトカプセルの皮膜部分を除く全成分の約93％が植物性の食成分

※詳細情報は資料下部の【商品詳細】をご覧ください

商品概要

「natoha」ブランドメッセージ

- 発売日：2024年4月24日(水)- 商品名：ウルモリフト- 仕様：ウルモリフト 30粒入り（30日分）- 価格：\5,594（税込）- 公式サイト：https://www.lifet-select.com/shop/products/natoha_ulmolift_teiki2

『natoha』は、na(菜)ha(葉)hana(花)など、自然の恵みを通じて、naturalでhappyな時間を過ごすお手伝いができればという想いから生まれました。

目指すのは、「オーガニックでなければならない、無農薬でなければならない」といった縛りの世界ではなく、素材本来の力や文化を大切にし、商品を手に取る楽しさや美味しさ、心地よさをお届けすること。自然の力を借り、素材や生産環境にこだわるということは、そのためのひとつの手段でしかありません。

安心して手に取ることができる、口に入れることができる、家族や身近な友人におすすめすることができる商品であることはもちろん、何よりもnatohaを通じて、ひとりでも多くの方に笑顔や会話が生まれることを私たちは願っています。

natoha「ウルモリフト」商品詳細

●根幹から押し上げる、W（ダブル）天然由来×特許成分配合

- 公式サイト： https://www.natoha.com/- 公式Instagram URL：https://www.instagram.com/natoha_/- 公式note：https://note.lifet-select.com/

内側からのキレイとイキイキを押し上げる、石垣島沖の水深25m付近から採取した天然の微細藻類（オーランチオキトリウム）から生まれた機能性油脂成分ペンタデシル(R)含有オーラン油と天然のツバキから生まれた美容・健康特許成分(*1)を主成分として贅沢にダブル配合

注目の主成分１.：石垣島沿海の微細藻類から生まれたペンタデシル(R)含有オーラン油

オーランチオキトリウムから抽出した天然由来の油脂成分。奇数の飽和脂肪酸であるぺンタデカン酸と必須脂肪酸DHAを高含有（合わせて約70％)し、美容分野だけでなく、ヘルスケアの分野からも注目されています。

注目の主成分２.：伊豆諸島・利島のツバキ種子エキス ６つの健康＆美容特許を取得

伊豆諸島・利島（としま）で栽培・搾油されるツバキ油の残渣から生まれ、肌を健やかに保つ・めぐりをサポートするなど、６つの特許を取得した天然由来のサステナブルな美容健康素材。

●”キレイサイクル”を巡らせる３つの植物性食成分90％超(*2)

継続的なキレイをサポートする副成分として、各成分の特徴を活かし、それぞれが働き合う成分設計を実現。

オメガ3系の必須脂肪酸α-リノレン酸を豊富に含む国内製造の「亜麻仁オイル」、古くからインドや中国でも珍重され、油脂成分との相性が良い「ヒハツ」に加え、一般的な酸化防止剤である化合物を使用せず、美容にうれしい植物性の「ビタミンE（d-α-トコフェロール）含有オイル」を贅沢に配合。

*2 ソフトカプセルの皮膜部分を除く全成分の約93％が植物性の食成分

●サステナブルな取り組み、２つの約束

1.捨てられていた搾り粕を特許成分に

ツバキ油の絞り粕（産業廃棄物）のアップサイクルから生まれたツバキエキス。ツバキの種は３割がオイルとなり、絞り粕として残る７割の部分はこれまでほとんどが産業廃棄物として処理されていましたが、現在ではさまざまな機能や効果が実証され、美容・健康分野での活用が進められています。この搾り粕を有効活用することで、島の持続的な営農や環境維持、島の経済発展へのつながりを目指しています

２.社会、自然環境に配慮した安全かつ持続可能な質的栄養素材

天然の微細藻類であるオーランチオキトリウムを完全陸上培養・抽出し生まれたペンタデシル(R)含有オーラン油。密閉空間での陸上培養により、水銀や重金属など海洋汚染の心配がないだけでなく、天然水産資源の乱獲や気候変動による天然水産資源の増減に左右されない、社会・自然環境に配慮した持続可能な質的栄養素として期待されています。

●『natoha』ブランド開発における3つの約束

- 産地や環境、歴史など素材が持つ背景や構成する要素を大切にし、余計なものは入れずその素材が持つ力を最大限活かすこと。- 100％ナチュラル、無農薬でなければならないといった縛りの世界ではなく、今を生きる私たちに寄り添う製品として、ナチュラル×サイエンス、古の知恵×現代社会といった異なる価値観を融合し、心と身体への確かな実感を追求すること。- 家族や友人に自信を持ってすすめることができる安心と安全性を。この3つの約束をベースに、日常に笑顔や温もり、会話、そして美味しさや楽しさが生み出す心地良い時間を届ける、プロダクトの展開を目指しています。株式会社リフェット

代表者名：大屋毅

本社所在地：東京都渋谷区広尾1-11-4 共立ビル301

設立：2010年08月

URL：https://www.lifet.jp

事業内容：化粧品、美容関連商品の輸入・販売

美容、健康関連商品の企画・販売・プロデュース

地域素材を活かした商品開発・販売・プロデュース

電話番号：03-5447-7123



