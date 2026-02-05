60年ぶりに復活した高藏蒸留所が世界大会で銀賞受賞。初出品となる世界最大級のウイスキーコンペティションWWA2026で銀賞を獲得。

明利酒類株式会社

明利酒類株式会社（本社:茨城県水戸市）が、60年ぶりに復活した高藏蒸留所が2年目に発売した『高藏 AGED 2 YEARS BOURBON BARREL』は、世界で最も出品数が多いウイスキーの国際的コンテスト「ワールド ウイスキー アワード2026」（以下WWA2026）において、YoungSpirit部門で銀賞を受賞しました。

2022年に再開したウイスキー造りにおいて、1年熟成のニューボーンは日本唯一の品評会TWSC2025にて金賞を受賞。今回初出品となる世界最大のWWA2026において、2年熟成のニューボーンが銀賞を受賞しました。

2026年夏、これまでの知見を再結集し、ジャパニーズウイスキー「高藏the First」の発売に向けて、準備を進めています。

◆高藏蒸留所 シングルモルトまでの道

１.独自酵母の開発

高藏蒸留所は、明利酒類としてのアイデンティティである酵母開発の技術に注目し、2022年の蒸留所立ち上げから約4年間、オリジナルの酵母の研究開発をしてまいりました。

2026年1月から開発者の寺門氏と高藏蒸留所のTからネーミングされた独自酵母「T310酵母」を使用したニューメイクの製造がスタートしました。

２.茨城モルトへの挑戦

同じ茨城の地で創業されたサトーモルティングの茨城県産のミカモゴールデンを使用したピート麦芽の使用を開始。

蒸留所からほど近い場所で採取される原料を使ってウイスキーをつくる「高藏蒸留所 ローカルバレー構想」に向けて、さらに一歩前進しました。

３.梅酒樽を始めとした樽熟成の多様化

偕楽園からほど近い場所に存在する明利酒類は70年以上前から梅酒の製造をしてきました。そのような歴史文化を持つ高藏蒸留所が考えたのが、梅酒が染み込んだプラムワインカスク（梅酒樽）での熟成。

軽やかなフルーティさを生み出す梅酒樽を中心に熟成の経験を積み、今年2026年のシングルモルトにおいても、梅酒樽由来の原酒をリリースする予定です。

◆常務取締役 加藤喬大のコメント

「WWAは明利酒類の高藏蒸留所にとって60年ぶりにウイスキー事業を開始した時からの夢の舞台でした。そんな舞台で弊社のウイスキーがシルバーメダルという評価を頂けたこと、大変嬉しく思っております。

ウイスキーを始めたことで様々な人との新たな出会いがあり、その出会いが私自身の人生も豊かに彩ってくれています。

日頃から高藏蒸留所を支えてくださっているすべての皆様に感謝をしながら、10年後、20年後まで時間軸を伸ばし、信頼できるメンバーと共に、更なる深みを追求していきたいと思います。



◆製造部長 鬼沢啓一のコメント

「世界最大のウイスキーコンペティション WWA2026 への出品。世界中から集まる名だたるウイスキーの中で、私たちの高藏蒸留所のウイスキーがどこまで通用するのか、期待と不安が入り混じる時間を過ごしてきました。

結果は、高藏2年バーボンバレルがシルバー受賞。

この知らせを受けた瞬間の喜びと感動は言葉に尽くせません。日頃より温かく見守り、支えてくださるお客様や関係者の皆さまのお力添えがあったからこそ、初出品でこの栄誉をいただくことができました。

これからも、この喜びを胸に、皆さまに愛されるウイスキーを造り続けるべく、一層の努力を重ねてまいります。引き続き、温かいご支援とご声援をよろしくお願い申し上げます。」

