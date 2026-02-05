2026年度 日本ハンドボール選手権大会 日程・会場決定のお知らせ
公益財団法人日本ハンドボール協会
公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年度の日本ハンドボール選手権大会について、日程および会場を下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
本大会は、日本国内におけるハンドボール競技の最高峰大会として、男女それぞれの日本一を争う舞台です。
2026年度大会は、東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場を会場に開催します。
10年ぶりの「駒沢」開催
東京都での開催は男子が7年ぶり、女子は10年ぶりとなります。
さらに、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館での開催は、男女ともに10年ぶり。
男子にとっては16回目、女子にとっては12回目となる、歴史ある「駒沢」での開催となります。
2025年リニューアルオープン後のコートと観客席
提供：駒沢オリンピック公園総合運動場
駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
提供：駒沢オリンピック公園総合運動場
■ 大会概要
大会名
第78回日本ハンドボール選手権大会 男子の部／女子の部
略称：日本選手権
英語名：78th Japan Handball Championship
会場
東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場
（体育館／屋内球技場）
日程
・男子の部：2026年12月8日（火）～13日（日）
・女子の部：2026年12月15日（火）～20日（日）
大会日程の詳細、観戦チケットの販売開始時期、購入方法については、決定次第、改めてお知らせします。