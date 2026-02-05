2026年度 日本ハンドボール選手権大会 日程・会場決定のお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年度の日本ハンドボール選手権大会について、日程および会場を下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

本大会は、日本国内におけるハンドボール競技の最高峰大会として、男女それぞれの日本一を争う舞台です。

2026年度大会は、東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場を会場に開催します。

10年ぶりの「駒沢」開催

東京都での開催は男子が7年ぶり、女子は10年ぶりとなります。

さらに、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館での開催は、男女ともに10年ぶり。

男子にとっては16回目、女子にとっては12回目となる、歴史ある「駒沢」での開催となります。

■ 大会概要

2025年リニューアルオープン後のコートと観客席提供：駒沢オリンピック公園総合運動場駒沢オリンピック公園総合運動場体育館提供：駒沢オリンピック公園総合運動場

大会名

第78回日本ハンドボール選手権大会 男子の部／女子の部

略称：日本選手権

英語名：78th Japan Handball Championship

会場

東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場

（体育館／屋内球技場）

日程

・男子の部：2026年12月8日（火）～13日（日）

・女子の部：2026年12月15日（火）～20日（日）

大会日程の詳細、観戦チケットの販売開始時期、購入方法については、決定次第、改めてお知らせします。