YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」2026年1月の月間再生回数が1億回を突破！

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」の月間再生回数が初めて1億回を突破

・1月は長尺・ショート動画を含めて184本の動画を公開

・登録者数は145万人、YouTube企業公式ランキングで36位にランクイン

楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）が運営するYouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」(https://www.youtube.com/@rakumachi/featured)の2026年1月の月間再生回数が1億回を突破しました。月間再生回数が1億回を超えるのは、2009年のチャンネル開設以来初となります。2026年1月は、ショート動画を含む184本の動画を公開し、1億317万回再生を記録しました。国際情勢や政治に関する解説・速報動画を中心に再生回数が大きく伸びています。

YouTubeの登録者数は145万人、企業公式ランキング36位に

楽待のYouTubeチャンネルでは、不動産を軸に、経済、金融、政治など幅広いテーマの動画を配信しており、これまで3400本以上の動画を公開してきました。そのうち、100万回再生を超える長尺動画は55本にのぼります。チャンネル登録者数は145万人と、UserLocal社が公開する「YouTube企業公式ランキング」(https://youtube-ranking.userlocal.jp/enterprises/1)では36位にランクインしています（2026年2月時点）

チャンネルの歩み

楽待のYouTubeチャンネルは2009年4月に開設され、2017年より動画投稿を本格化しました。当初は不動産投資に関する動画を中心に制作し、2020年に登録者数10万人を突破。その後、投資全般や経済、政治、さらには怪談やアングラなどテーマの幅を広げてきました。

2024年3月に登録者数50万人、同年11月には100万人を突破。2024年7月には社内に撮影スタジオを開設し、2026年2月にはスタジオをさらに増床するなど、制作体制の強化を進めています。今後も楽待では、視聴者に役立つコンテンツを届けてまいります。

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営