大分県九重町 LINE公式アカウントに「農機具貸し出し予約」を新たに実装

この度、株式会社アローリンク（代表取締役：蓬莱和真）と株式会社ネクストワン（代表取締役兼CEO：佐藤直樹）は、大分県九重町（町長：日野康志）が、九重町LINE公式アカウントにおいて、新たに「農機具貸し出し予約」を実装し、運用を開始したことをお知らせします。

九重町LINE公式アカウントの機能拡充について

九重町では既存のLINE公式アカウントに新たな機能を実装することで、住民サービスのデジタル化を加速させています。今回の「農機具貸し出し予約」の実装は、従来電話で行われていたJA管轄の予約フローをデジタル化し、利用者が時間や場所を問わず手軽に手続きを行える環境を整備しました。

九重町LINE公式アカウントの主な特徴

1 住民一人ひとりに合わせたセグメント配信

住民が受信を希望する情報カテゴリを選択することで、防災、子育て、イベント情報など、個々のニーズに合わせた情報を必要な人にだけ届けるセグメント配信を行っています。

2 JPKI（公的個人認証サービス）を活用した電子申請

マイナンバーカードを用いたJPKI（公的個人認証サービス）による本人確認機能を実装しています。これにより、住民票の写しや所得証明書などの公的書類の交付申請がLINE上で完結し、役場へ来庁することなく手続きが可能です。

3 確定申告などの行政手続きもオンライン受付可能

日常的な各種申請に加え、確定申告の予約や受付など、煩雑になりがちな行政手続きのオンライン窓口としても機能しており、行政サービスの入り口として幅広く活用されています。

九重町LINE公式アカウントの詳細

LINE ID ：＠kokonoe_town

登録URL ：https://line.me/ti/p/%40769wopzg

公式サイト：https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2020112000017/

九重町様コメント

本町では、令和６年度にＬＩＮＥ公式アカウントのリニューアルに併せ「Liny」を導入

し、住民一人ひとりに合わせたセグメント配信や、ＪＰＫＩ（公的個人認証サービス）

を活用した公的書類の郵送請求ができるオンライン申請窓口を整備してきました。ま

た、予約管理機能を活用した確定申告の窓口予約では、現在多くの住民の皆様に利用

していただいております。

今回実装しました「農機具予約機能」では、これまで電話のみだった予約方法をオ

ンライン化することで、利用者は時間や場所を問わず手軽に利用できるようになりま

した。

また、担当部署と農機具を管理する農機センターで管理画面を通して予約状況をリア

ルタイムで共有できるようになりました。

今後もLiny及びLINE公式アカウントを町と住民を繋ぐデジタル基盤としてさらに活

用し、より住民に寄り添ったサービスを提供できるよう努めてまいります。

