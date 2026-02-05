絡み合う運命が織りなす痛快ロマンス復讐劇「復讐の化身 ヨン・スジョン」がPrime Video“チャンネルK”で独占配信開始！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、オム・ヒョンギョン×ソ・ジュニョンW主演でおくる、辛い過去を抱えながらも強く逞しく生きるヒロインと、自身も知らない出生の秘密を抱えた男を中心に繰り広げられるロマンス復讐劇「復讐の化身 ヨン・スジョン」を、本日2月5日(木)よりPrime Videoのサブスクリプション「韓国ドラマ＆エンタメChannel K」（以下「チャンネルK」）の会員を対象に日本独占配信いたします。

(C)2024MBC

●復讐劇×豪快ヒロイン！その中毒性にハマる

「復讐の化身 ヨン・スジョン」

＜チャンネルK日本独占配信＞

本日2月5日(木)よりチャンネルKで日本独占配信を開始した「復讐の化身 ヨン・スジョン」は、辛い過去を抱えながらも前向きに生きるヒロインと、偶然に出生の秘密を知った男性を中心に、4人の男女の複雑に絡み合う運命を描いたロマンス復讐劇。

(C)2024MBC

幼少期に母を亡くし養父に育てられながら逞しく成長した、テレビショッピングのMCとして働くヒロインのスジョン(オム・ヒョンギョン)。一方で、除隊したばかりで、お寺で暮らす母に会いに来たウィジュ(ソ・ジュニョン)は、偶然その場に居合わせたスジョンと、とある事件に巻き込まれ最悪な出会いを果たします。その後、ゲストハウスで暮らすことになったウィジュですが、なんとそこでオーナーの娘であるスジョンと再会することに…！

(C)2024MBC

本作で、明るい性格でありながらも母を死へと追いやった人々へ復讐を決意するヒロインのスジョンを「二番目の夫」や「復讐の花束をあなたに」をはじめとする数多くの作品で主演を飾るオム・ヒョンギョンが熱演。そして、母と貧しく暮らしながらも、後に自分が大手企業マソングループと因縁を持つ存在であることを知るウィジュを、「蝶よ花よ～僕の大切な宝物～」にて恋に育児に奮闘するシングルファーザーを演じ一躍名を馳せたソ・ジュニョンが務めます。

(C)2024MBC

さらにマソングループの後継者で、スジョンに好意を持つウジン役を「マウス～ある殺人者の系譜～」のクォン・ファウンが、スジョンの母を死に追いやった相手であり、ウジンに執着し続ける強欲な性格のヘラを、「むやみに切なく」などに出演するイム・ジュウンが演じ、物語に緊張感を与えます。

(C)2024MBC

復讐、愛、そして明かされていく出生の秘密など、複雑に絡み合った運命がどこへ向かうのか、最後まで目が離せない「復讐の化身 ヨン・スジョン」。現在前半の62話まで配信中で、後半は3月5日(木)に公開予定(全124話)。ぜひチャンネルKで、結末を見届けてください。

■「復讐の化身 ヨン・スジョン」：視聴はこちら(https://amzn.to/4bnpwdZ)

2月の豪華新作ラインナップ

●ベテラン＆若手実力派俳優がおくる極上のクライムサスペンス！

「YOUR HONOR～許されざる判事～」

(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd

強い信念と正義感を持ち、周囲から尊敬されている判事のパンホ(ソン・ヒョンジュ)。しかし息子のホヨン(キム・ドフン)が起こした死亡事故をきっかけに、子供を守ろうと次第に悪に手を染めていく彼と、ホヨンに息子を殺され復讐の鬼と化していく、財閥の会長ガンホン(キム・ミョンミン)。そんな父親2人を中心に熾烈な攻防戦が繰り広げられる、究極のクライムサスペンス「YOUR HONOR～許されざる判事～」。

(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd

父親として息子を守りたい反面、自身の名誉も守りたいという葛藤の中で苦しむパンホ、そして残酷でありながらも時には父親らしい優しさを見せるガンホンを演じた、韓国のベテラン俳優ソン・ヒョンジュとキム・ミョンミンの圧巻の演技から目が離せなくなると視聴者の間でも話題に。

(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd

さらには「ムービング」、「親愛なるX」などで名を広めたキム・ドフン、「その電話が鳴るとき」、「100番の思い出」などで話題となったホ・ナムジュンも出演するなど、ベテラン俳優陣はもちろん、若手実力派俳優にも注目の作品です。

■「YOUR HONOR～許されざる判事～」：視聴はこちら(https://amzn.to/4r0UBJr)

●人気精神科医と新米医師がおくるドタバタロマンス

「スジと出逢ったウリ～医師たちの恋愛事情！？～」

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

K-POP界の先駆者“T-ARA”のメンバーであり、女優としても幅広い活動を行っているハム・ウンジョン、子役時代から活躍し「トクスリ5兄弟をお願い！」など人気作品に多数出演する実力派俳優ペク・ソンヒョン共演のドタバタロマンス「スジと出逢ったウリ～医師たちの恋愛事情！？～」もチャンネルKに初登場。

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

有名精神科医でありながらも、突然のスキャンダルによって奈落の底へと落とされたスジ(ハム・ウンジョン)と、そんな彼女のライバルでありながらも、ひょんなことから同居をスタートさせ、次第に彼女に惹かれていく新米医師のウリ(ペク・ソンヒョン)。そしてスジの元恋人で、落ちぶれていく彼女を守るために奮闘するヒョンソン(シン・ジョンユン)らが描く、共感度100％の笑って泣けるラブロマンスを、ぜひチャンネルKでご覧ください。

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

■「スジと出逢ったウリ～医師たちの恋愛事情！？～」：視聴はこちら(https://amzn.to/4atkbAR)

●キム・ソナ主演！社会派ヒューマンミステリー

「赤い月青い太陽」

(C)2018-19MBC

「私の名前はキム・サムスン」を通して、“ラブコメの女王”としても名を馳せたキム・ソナ。そんな彼女が、明るい笑顔や親しみやすい役柄から一変、児童カウンセラーという難しい役どころを、圧巻の演技力で演じきったことでも話題となった2018年公開の社会派ヒューマンミステリー「赤い月青い太陽」。

(C)2018-19MBC

自身が起こした交通事故で亡くなった身元不明の子供の出自を追う中で、次第に不可解な事件に巻き込まれていくヒロインのウギョン(キム・ソナ)。連続殺人事件を追う刑事ジホン(イ・イギョン)と出会い共に捜査を進めるうちに、ウギョンは記憶の奥底に隠されていた衝撃の事実を知ることになり…?

(C)2018-19MBC(C)2018-19MBC

日本でもリメイクされ大きな反響を呼んだ、同名ウェブトゥーンが原作の韓国ドラマ「私の夫と結婚して」や、現在TBSで放送中のK-POP業界を舞台にした日本ドラマ「DREAM STAGE」に出演中のイ・イギョン、さらには人気K-POPグループ“VIXX”のエンとして活躍しながら、「朝鮮弁護士カン・ハンス～誓いの法典～」や「労務士ノ・ムジン」など俳優としても幅広く活躍するチャ・ハギョンも出演。果たして、捜査の先に待ち受ける衝撃の真実とは…。その答えを、ぜひチャンネルKでお確かめください。

■「赤い月青い太陽」：視聴はこちら(https://amzn.to/4thtknz)

●チャンネルＫについて

「韓国ドラマ＆エンタメ Channel K」とは、Prime Videoのサブスクリプションで韓国・中国ドラマ、映画、音楽など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。厳選されたドラマや映画、音楽番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。「韓国ドラマ＆エンタメ Channel K」でご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。

2024年6月に韓国で開催された音楽祭「K-WAVE CONCERT 人気歌謡」や、アイドル達の休暇に密着した「(G)I-DLE以外取り扱い注意！」などK-POP好きにご満足いただける番組はもちろん！「冬のソナタ」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「IRIS-アイリス-」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「ONE：ハイスクールヒーローズ」、「我が家～嘘のかけら～」をはじめとする独占配信作品、人気俳優出演の中国ドラマまでアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、通常どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

・公式サイトはこちら(https://channelk.jp/)

・公式Xはこちら(https://x.com/ChannelK_PR)

・配信ページはこちら(https://amzn.to/4qfe0oI)