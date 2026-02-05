ラブリーサマーちゃんの新曲『ウインド・ソング』Pre-add / Pre-save開始！登録者全員にラブリーサマーちゃん開発「ウインド・ゲーム」をプレゼント！

日本コロムビア株式会社





2月18日に配信リリースとなるラブリーサマーちゃんの新曲『ウインド・ソング』が、本日よりApple MusicまたはSpotifyにてPre-add / Pre-saveが開始となった。登録した方にはもれなく新曲タイトルに準えてラブリーサマーちゃんが開発した「ウインド・ゲーム」が遊べるリンクがプレゼントされる。シンプルだがユルい、それでいて深みにハマること間違いなし。ハイスコア獲得者には更にプレゼントがある模様。是非Pre-add / Pre-saveに参加してウインド・ゲームをゲットしてほしい。



今作『ウインド・ソング』は現在放送中のBS-TBS１月期ドラマ「ゲームチェンジ」のエンディングテーマとして書き下ろした楽曲で、バンド「えんぷてい」との共同プロデュースにより、カナディアンインディーロックやAOR、80年代歌謡曲といった様々なジャンルがクロスオーバーする暖かみのある楽曲に仕上がっている。このドラマは、人生の岐路に立つ若者3人が、それぞれにひょんなことからスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメディ・ドラマとなっている。また、『ウインド・ソング』配信ジャケットのデザインは、画家・デザイナーのあけたらしろめが手がけており、遠近や角度によって違った印象で見えるデザインとなっている。



■新曲「ウインド・ソング」情報



タイトル：『ウインド・ソング』


発売日：2026年2月18日(水)


品番：COKM-46196


発売・配信元：日本コロムビア


収録楽曲：


1. ウインド・ソング


2. ウインド・ソング（Acoustic ver.）


3. ウインド・ソング（Inst.）



プロデュース：ラブリーサマーちゃん／えんぷてい


作詞・作曲：ラブリーサマーちゃん


編曲：ラブリーサマーちゃん／えんぷてい



ジャケットデザイン：あけたらしろめ





■新曲『ウインド・ソング』Apple Music・Spotifyキャンペーン情報



2026年2月18日にリリースとなるラブリーサマーちゃん 新曲『ウインド・ソング』を対象期間内にApple MusicまたはSpotifyにてPre-add / Pre-saveに登録していただいた方全員に「ウインド・ゲーム」をプレゼントいたします。さらに、ゲーム内でハイスコアを獲得した方にはスペシャルプレゼントも！


簡単にご応募できますので、ぜひご参加ください！



※Pre-add / Pre-saveとは？


Apple MusicのPre-add（プリアド）、SpotifyのPre-save（プリセーブ）はリリース前の楽曲を事前に予約できる機能。Pre-add / Pre-save登録しておくと、配信開始後に自分のライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加されます。




【対象期間】


2026/2/5（木）正午～2026/2/17（火）23:59



【参加方法】


下記ページからApple MusicまたはSpotifyにてPre-add / Pre-saveを設定してください。


https://www.toneden.io/nipponcolumbia_/post/lsc_windsong





※特典サイトのURLをSNSなどでの拡散・投稿はご遠慮ください


※各ページは、SafariまたはGoogle Chromeで開いてください。LINEなどの別アプリ内でページを開くと、正しく認識ができない場合があります。


※この機能を初めてご利用になる方は、最初にそれぞれの音楽アプリと「ToneDen」との連携が必要となります。



【お問合せ】


日本コロムビア お客様相談センター


03-5962-6990 (10:00～13:00 / 14:00～17:00(土・日曜日、祝日を除く))


※配信サイトへの本企画のお問い合わせはご遠慮ください。







■BS-TBS１月期ドラマ「ゲームチェンジ」情報



(C)「ゲームチェンジ」製作委員会

番組名：「ゲームチェンジ」


放送日時：2026年1月8日（木）よる11時スタート　全10話（30分枠）


　　　　　※BS-TBS、BS-TBS 4Kで同時放送


　　　　　※HBC北海道放送 2026年1月8日（木）深夜1時56分スタート（※30分繰り下げ）


　　　　　　　 第2話以降：毎週木曜 深夜1時26分～


　　　　　　RKB毎日放送　 2026年1月10日（土）深夜2時30分スタート


　　　　　　（放送日は特別編成により変更になる可能性あり）



出演


草道 蒼太／クサミチ・ソウタ・・・中沢 元紀


沢樹 結女美／サワキ・ユメミ・・・石川 恋


立花 龍郎／タチバナ・タツロウ・・・高松 アロハ （超特急）


犬山 萌子／イヌヤマ・モエコ・・・丹生 明里


葉室 京子／ハムロ・キョウコ・・・中村ゆりか


猿島 次時／サルジマ・ツギトキ・・・山内 圭哉


犬山 浩／イヌヤマ・ヒロシ・・・小松 和重


太田 優／オオタ・ユウ・・・鈴木拓（ドランクドラゴン）


中屋敷 昭美／ナカヤシキ・アケミ・・・・青木さやか


竹下 愛一郎／タケシタ・アイイチロウ・・・いとうせいこう


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


スタッフ


企画・脚 本・プロデュース：青野華生子


監 督：田中和次朗（1話～３話・7話・9話・10話）


　　　 中山佳香（5話・6話・8話）


　　　 伊藤一平（4話）


音 楽：成田ハネダ(パスピエ)


OP曲：INF「CHANGE DA GAME」（チェンジダゲーム）（キングレコード/HEROIC LINE）


ED曲：ラブリーサマーちゃん「ウインド・ソング」（日本コロムビア）


プロデューサー：黒木彩香（BS-TBS）、三好保洋（さざなみ）、伴健治（さざなみ）


製作著作：「ゲームチェンジ」製作委員会


製作委員会：BS-TBS、TBSグロウディア、HBC、RKB


制作プロダクション：フラッグ、さざなみ


　(C)「ゲームチェンジ」製作委員会（短縮形：(C)GC）



関連URL


番組ホームページ 　https://bs.tbs.co.jp/drama/gamechange/


番組公式X（＠bstbs_drama23）　


番組公式Instagram（bstbs_drama23）



■ラブリーサマーちゃん Profile




1995年生まれ　東京都在住。



アーティスト名の「ラブリーサマーちゃん」は本名の今泉愛夏(あいか)のファーストネームが由来。(”愛”=“LOVELY”、”夏”=“SUMMER”)


90年代ロックに影響を受けつつ、持ち前のポップセンスフィルターを通して現在進行形のロックとして日本の音楽シーンに提示する。



2013年夏より自宅での音楽制作を開始し、インターネット上に音源を公開。


サウンドクラウドやツイッターを中心に話題を呼んだ。2015年に1stアルバム「#ラブリーミュージック」、2016年11月にはメジャーデビューアルバム「LSC」をリリースし好評を博す。2020年9月、待望の3rdアルバム「THE THIRD SUMMER OF LOVE」を発売。2024年8月公開の山田尚子監督・脚本のショートアニメーション『Garden of Remembrance』の音楽を担当。2025年1月29日にミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』を、9月3日にはデジタル配信シングル「君と暮らせても」をリリース。


そして2026年1月8日から放送中のBS-TBSドラマ「ゲームチェンジ」エンディング曲として書き下ろされた新曲「ウインド・ソング」が2月18日に配信リリースとなる。


可愛くてかっこいいピチピチロックギャル。



▶︎ラブリーサマーちゃん公式ファンクラブ：https://lovelysummerchan.bitfan.id/



■ラブリーサマーちゃん WEB


Official WEB： https://lovelysummerchan.com/


Official FC： https://lovelysummerchan.bitfan.id/


YouTube： https://www.youtube.com/@LovelySummerChan-official


X： https://x.com/imaizumi_aika


Instagram： https://www.instagram.com/imaizumi_aika/