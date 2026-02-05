薔薇のバーボン『フォアローゼズ』より、リカーマウンテン オリジナルシングルバレル2種を発売

株式会社リカーマウンテン

全国に202店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、フォアローゼズ蒸溜所を訪れ、 マスターディスティラーと熟考の末厳選したシングルバレル2種を発売致しました。

例年人気を博すフォアローゼスのシングルバレルセレクト企画。

フォアローゼズは、コーン・ライ麦・大麦麦芽の比率の違う2種類のマッシュビル(原料)と5種類の酵母が掛け合わされることで、10種類の原酒を作り分けていることが最大の特徴。通常これらの原酒を掛け合わせ製品化を行いますが、シングルバレルはその1種のみの個性を愉しむウイスキーであり、4文字のアルファベットがレシピ記号を表します。

【フォアローゼズのレシピ記号について】

例：OBSV

O…フォアローゼズ蒸溜所での生産を意味する記号です。

B…マッシュビルの「B」または「E」を示しています。それぞれトウモロコシ、ライ麦、麦芽の比率が異なります。

S…ストレートバーボンを意味する記号です。

V…風味と香りの要である5種類の酵母「V(デリケート&フルーティ)」「K(スパイシー)」「O(リッチ&フルーティー)」「Q(フローラル)」「F(ハーブ)」のいずれかを示しています。

今回発売するボトルは、2025年6月上旬、当社のウイスキースーパーバイザーである「新美」が直接フォアローゼズ蒸溜所に訪問し、マスターディスティラー「ブレント」氏とともに熟考の末選び抜いた当社限定のオリジナルカスクとなります。

◆フォアローゼズ シングルバレル 2015 銀座777 Juicy Layers

マッシュビルはコーンの比率が高く、柔らかな甘みが特徴のEタイプで、コーン75％、ライ麦20％、大麦麦芽5％。10レシピはOESKで芳醇な味わい。 紅茶を思わせる上品な香りと新樽由来のウッディなニュアンス、ジューシーな熟したフルーツの香りが印象的で、味わいは甘やかでしっかりとした厚みがあり、複雑で多層的なフレーバーが特徴。

【商品詳細】

アルコール度数：61.7度

内容量：750ml

ボトリング数量：113本

価格：20,900円(税込)

【ご購入は下記より】

リカマンオンラインはこちら(https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/american/bourbon/fourroses/521408)

ウイスキーライフ本店はこちら(https://likaman.net/view/item/000000016169)

ウイスキーライフ楽天市場店はこちら(https://item.rakuten.co.jp/whisky/521408/)

ウイスキーライフYahoo!店はこちら(https://store.shopping.yahoo.co.jp/whisky/521408.html)

ウイスキーライフau PAY マーケット店はこちら(https://wowma.jp/item/765616762)

◆フォアローゼズ シングルバレル 2016 銀座777 Cacao Rye

マッシュビルはライ麦の比率が高く、スパイシーな味わいが特徴のBタイプで、コーン60％、ライ麦35％、大麦麦芽5％。10レシピはOBSKでライ麦由来のスパイシーな味わい。 ライ麦比率の高いマッシュビルによる穀物様が印象的で、ダークチョコレートを思わせるウッディな甘みの中にハーバルなスパイシーさがバランスよく感じられる1樽です。

【商品詳細】

アルコール度数：61.3度

内容量：750ml

ボトリング数量：155本

価格：20,900円(税込)

【ご購入は下記より】

リカマンオンラインはこちら(https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/american/bourbon/fourroses/521409)

ウイスキーライフ本店はこちら(https://likaman.net/view/item/000000016170)

ウイスキーライフ楽天市場店はこちら(https://item.rakuten.co.jp/whisky/521409/)

ウイスキーライフYahoo!店はこちら(https://store.shopping.yahoo.co.jp/whisky/521409.html)

ウイスキーライフau PAY マーケット店はこちら(https://wowma.jp/item/765618209)

【新美よりコメント】

OESK(Juicy Layers)は紅茶を思わせる上品な香りと新樽由来のウッディなニュアンス、ジューシーな熟したフルーツの香りが印象的で、味わいは甘やかでしっかりとした厚みがあり、複雑で多層的なフレーバーが特徴。OBSK(Cacao Rye)はハイライのマッシュビルによる穀物様が印象的で、ダークチョコレートを思わせるウッディな甘みの中にハーバルなスパイシーさがバランスよく感じられる1樽です。OESKは当日試飲した中で圧倒的な私のいちおしであり、OBSKは選定後にブレント氏が教えてくれた3選にも選ばれた1樽です。

また、日本限定のフォアローゼズブラックはこの2種類のレシピの原酒をブレンドして作っているので、どちらもシングルバレルの厚みのある味わいながらも日本人にとってどこか親しみのあるフレーバーになっているのではと感じます。

【新美 剛志 プロフィール】

リカーマウンテン ウイスキースーパーバイザー。

ウイスキープロフェッショナル／レクチャラーをはじめ、テキーラマエストロ、ラムコンシェルジュ、ソムリエ、シードルアンバサダー等、多岐にわたる専門資格を保持。多角的な視点からウイスキーの魅力を紐解くスペシャリスト。

世界各国の蒸留所を多数訪問し、造り手の情熱や最新トレンドなど、現場で得た生の情報発信を続けている。また、TWSC(東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション)では初開催から現在まで8年連続で審査員を務めるほか、WWA(ワールド・ウイスキー・アワード)の審査員経験も持つ。「次世代にウイスキー文化を繋ぐ」を使命に、若い世代への普及活動にも注力している。

フォアローゼズ蒸溜所マスターディスティラー「ブレント氏」(写真右)と、リカーマウンテン ウイスキーSV「新美」(写真左)マスターディスティラーが厳選した原酒の中から、テイスティングを重ねて、これはと思う1樽を選定

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp