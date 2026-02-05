ボークスより、雅な造形と艶やかな可動が魅力の美少女剣士プラキット「ブロッカーズFIORE（フィオーレ）ツバキ」が登場

株式会社ボークス

プラモデル・玩具商品の企画、製造、小売を手掛けるボークス株式会社（京都市下京区）は、オリジナル女の子プラキットシリーズ「ブロッカーズFIORE（フィオーレ）」で、新たに“和”をイメージしたデザインの侍型キャラクター「ツバキ」を発表、このほど予約受付を開始しました。発売は4月を予定しています。

■ブロッカーズFIOREが、ツバキでお届けする“和”という日本の美

「ツバキ」イメージビジュアル

「ブロッカーズFIORE」は、ボークスのメカアクションブロックトイ「ブロッカーズ」から派生した美少女プラキットシリーズです。これまでは西洋風デザインやSFモチーフが主でしたが、新作「ツバキ」ではシリーズとして初めて “和” に焦点を当て、キャラクターの名前の由来ともなった「椿の花」が持つ雅（みやび）・艶やかさ・凛とした美しさ、愛らしさをコンセプトにデザインされました。

■ブロッカーズ「ブラックナイト」から派生し、“和”の美少女へ

「ツバキ」のパッケージは「大天風 光成」氏による渾身のイラスト

「ツバキ」は、ブロッカーズに登場した「ブラックナイト」より着想して、デザインされています。ブラックナイトは、漆黒の武者鎧、帷子、日本刀の装備など、“和”の意匠を取り入れた機体でしたが、その和風のモチーフを基に、椿の花が象徴する雅（みやび）や艶やかさを重ね、美少女キャラクターとして再解釈したのが「ツバキ」です。

漆黒に紅を基調とした武者鎧、家紋風の精緻な装飾、刀が生むしなやかな動きにより、メカ由来の造形美と、椿の花が持つ静かな華やかさの調和を目指しました。単なるメカの擬人化ではなく、“和の美しさをどうキャラクターとして表現するか”というFIOREならではの挑戦 が込められており、メカから少女、そして“和”の表現へとつながっていく流れを感じさせるキットとなっています。

■「ブロッカーズFIORE」シリーズについて

ブロッカーズ 「ブラックナイト・カタナ」ブロッカーズFIORE「ツバキ」

ボークスが2017年より展開する「ブロッカーズFIORE」は、メカアクションブロックトイ「ブロッカーズ」を基に美少女プラキットとして、少女の可憐な感情や表情を「花」になぞらえ、花言葉や感情表現をキャラクターデザインに取り入れることで、模型としての組み立てる楽しさとキャラクター性の魅力を両立させたシリーズです。多彩に色分けされたパーツを組み立てることで全高十数センチの美少女フィギュアが完成し、派生元であるブロッカーズシリーズと共通のジョイント規格により、全てのブロッカーズパーツを装着可能。豊富な表情パーツやカスタムパーツにより多彩な感情表現が楽しめるとともに、自由な組み替えやカスタマイズが実現し、ユーザー自身の発想に合わせた、メカと美少女が融合した独自の世界観を創造できます。

今作では、京都発のホビーメーカーならではの視点を活かし、FIOREが培ってきた「花と感情の世界観」と「日本的な美しさ」を融合させることで、ブロッカーズFIOREにとって新たな表現にチャレンジしました。「ツバキ」は、メカから派生し、感情を花で表現し、そして“和”という新しいデザインを取り入れた造形の延長線上にあり、さらにユーザー表現の可能性を広げていきます。

■ユーザーが自分だけの「物語を紡ぐ」喜び、カスタマイズで広がる表現の妙

「ツバキ」動と静の見どころ「ツバキ」軽装、素体状態

着脱可能な武者鎧、しなやかに可動する関節、背部に装着できる刀、そしてブロッカーズ特有の高い拡張性により、ツバキは幅広いポージングやカスタマイズを楽しめるキットとなっています。

そして、更にその表現を豊かにするのが、“感情”を形にする4種の表情パーツ。

・戦いの緊張感を映す凛々しい表情

・ふとした瞬間の柔らかな笑顔

・胸の高まりを表す意気込みの顔

・意外性が魅力の涙を浮かべた泣き顔

椿の花をイメージした多彩な表情と、和の造形美を組み合わせることで、ツバキはシーンに応じて豊かな表情づけが可能になります。プラキットとして手軽にカスタマイズできる自由度と合わせ、ユーザー自身が"自分だけのFIORE"を作り上げ、新たな物語を生み出していくことが楽しめるのも、本キットの大きな醍醐味です。

■ボークスが発信する「作る」ホビーの楽しさ

椿をイメージした4種類の表情ブロッカーズ「ブラックナイト」との組み替え例

ボークスは京都を拠点に、国内外へ多彩なホビー商品を届けてきたホビー専門店であると同時にホビーメーカーでもあります。「ツバキ」は、ブロッカーズシリーズで培われたメカデザインを基にしながら、日本独特の美意識や感性を取り入れた“和”のキャラクター像となっています。

デジタル化・グローバル化が進む現代だからこそ、自らの手を動かして組み立てるプラモデルには、創作の原点とも言える魅力があり、“和”をテーマにしたキャラクター「ツバキ」には、静かな華やかさと日本的な美を取り入れ、ホビーを楽しむ一人ひとりの創作意欲に寄り添い、ユーザー自身の物語を生み出すきっかけとなる存在です。

■商品情報

商品名：ブロッカーズFIORE ツバキ

全高：約175mm（ノンスケール）

仕様：12色成型インジェクションプラキット（POM、PVC、ABS製）、タンポ印刷済み顔パーツ4種、瞳デカール1枚付き

デザイナー：大天風 光成

原型制作：造形村

価格：9,460円（税込）

予約期間：2026年1月30日(金)～3月29日(日) 全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて受付

発売時期：2026年4月予定

------------------------

【会社概要（ボークス）】

商号： ボークス株式会社

設立： 1972年12月

代表取締役： 重田 せつ

所在地： 京都市下京区七条御所ノ内中町60

資本金： 9,800万円 （未上場）

事業内容： 模型・ホビー商品の小売、卸、製造

URL： https://www.volks.co.jp/

「ブロッカーズFIORE ツバキ」特設サイト：https://hobby.volks.co.jp/news/item/vlk-fio-0019.html

ボークス店舗情報：https://hobby.volks.co.jp/shop/

ボークス公式 ホビー天国オンラインストア：https://hobby.ec.volks.co.jp/(https://hobby.volks.co.jp/shop/)

ボークス ブロッカーズ公式X：@duelknights(https://x.com/duelknights)

創作造形(C)造形村/ボークス

※対象年齢15歳以上

※画像は完成例です。実際の商品は未塗装の組み立てキットです。

※サンプル画像と商品は一部異なる場合がございます。

【お問い合わせ先】

ボークス 京都本社

TEL ： 075-325-1171 （平日11：00～18：00 土日祝日を除く）

Email ： webmaster@volks.co.jp