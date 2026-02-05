「にっこりーノ」コラボカフェが表参道で開催
「にっこりーノ × TOWER RECORDS」キーヴィジュアル
タワーレコードは、「にっこりーノ」とのコラボカフェをTOWER RECORDS CAFE 表参道店にて2月20日（金）から開催します。
TOWER RECORDS CAFE表参道店にてコラボカフェを開催する「にっこりーノ」は、にっこりお顔がトレードマークのカプセルトイぬいぐるみブランドです。
当コラボでは、今回のカフェのために描きおろされたキャラクターたちが登場。音楽やタワーレコードにまつわるアイテムを身に着けた、ここだけのデザインです。カフェではこれらを使用しつつ、各キャラクターをイメージしたコラボメニューの提供やコラボグッズの販売、オリジナル特典の配布を行います。これまでに販売された「にっこりーノ」のカプセルトイも設置予定。なお、コラボグッズはタワーレコード オンラインでも取り扱います。
「にっこりーノ × TOWER RECORDS CAFE」特設ページ
https://tower.jp/article/news/2026/02/05/c101(https://tower.jp/article/news/2026/02/05/c101)
「にっこりーノ × TOWER RECORDS CAFE」開催概要
店舗情報/開催期間
TOWER RECORDS CAFE 表参道店
公式X：https://x.com/TRC_Omotesando
開催期間：前期 2月20日（金）～3月2日（月）/ 後期 3月3日（火）～3月15日（日）
※前期と後期で特典のデザインが異なります。
コラボメニュー
コラボメニューの詳細は後日、特設ページにて公開します。なお、前期・後期でラインナップが異なります。各メニューのご注文数には上限を設ける予定です。
オリジナル特典コラボカフェ予約特典
コラボカフェをご予約のうえ、ご来店された方に予約席数分のステッカーを差し上げます。
前期ステッカー（全1種）
後期ステッカー（全1種）
メニュー注文特典
コラボメニューのご注文1点ごとに、コースターをランダムで1枚お渡しします。また、3点セット＜コラボフード1品＋コラボスイーツ1品＋コラボドリンク1品＞をご注文の場合は、お好きなデザインのコースターを1枚追加でお渡しします。
前期コースター（全8種）
後期コースター（全8種）
コラボグッズ店舗販売
TOWER RECORDS CAFE 表参道店にて2月20日（金）開店時より販売開始
オンライン販売
タワーレコード オンラインにて受注販売を実施
販売期間：2月20日（金）正午～3月16日（月）正午まで
詳細URL：https://tower.jp/nicoli2026
ラインナップ
・ぬいぐるみ（全8種）：各2,200円（税込）
・スポーツカーのぬいぐるみ（全1種）：3,850円（税込）
・トレーディング缶バッジ（全8種）：全種セット 4,400円（税込）/単品 550円（税込）
・トレーディングアクリルキーホルダー（全8種）：全種セット6,160円（税込）/単品770円（税込）
・ステッカー（全8種）：各550円（税込）
・フェイスタオル（全1種）：2,420円（税込）
・ハンドタオル（全1種）：1,320円（税込）
・クリアボトル（全1種）：2,200円（税込）
コラボグッズ一覧
※TOWER RECORDS CAFEでの店頭販売分は、コラボカフェ店内にてご飲食された方のみ購入可能です。予約チケットをお持ちの方を除き、グッズ購入のみのご利用は出来ません。※カプセルトイを含めたすべてのグッズには数に限りがあり、先着でなくなり次第終了となります。※コラボカフェにおけるグッズの品切れおよび再入荷の情報は、店舗公式Xにてお知らせします。なお、タイミングによってはお知らせ前に品切れならびに再入荷となる場合があります。
