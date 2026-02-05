エニキャリ、太宰府への手荷物配送ニーズを検証する実証を2月に実施

株式会社エニキャリ

株式会社エニキャリ（以下、エニキャリ）は、公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー（以下、FCVB）と連携し、街中から「スーツケース」をできるだけ減らし、観光客・住民ともに快適な地域を目指す取り組みの一環として福岡空港から太宰府天満宮エリアへの手荷物配送に関する需要を検証する実証を、2026年2月1日～2月28日の期間限定で実施します。

観光地・太宰府では、手荷物を持った観光客による混雑や移動負担が課題となっており、今回の実証では、空港内に設置されている手荷物配送サービス各社の預かりカウンターで受け付けた荷物を

、エニキャリが取りまとめて配送する仕組みを検証します。

取り組みの概要

本取り組みは、空港内に設置されている手荷物配送サービスを行う各事業者の預かりカウンターで受け付けた太宰府天満宮エリア行きの荷物をエニキャリが集約し配送することで、同エリアにおける手荷物配送ニーズを実証的に把握することを目的としています。

● 実施期間：2026年2月1日～2月28日

● 荷物受付：福岡空港内 各社手荷物預かりカウンター

ヤマト運輸宅急便カウンター：国際線旅客ターミナルビル 1F

佐川急便宅配カウンター：国際線旅客ターミナルビル 1F

DELIBAG：国際線旅客ターミナルビル 1F

CARGO PASS 福岡空港 国際線カウンター：国際線旅客ターミナルビル 1F

● 受け取り先住所：〒818-0117 福岡県太宰府市宰府2丁目7－5 NISHIKIMACHI

● 荷物引渡し時間：17時まで

● 集荷時間：13時

● 配送完了時間：14時

● 受取可能時間：14時～17時

● 稼働日：土日祝含む全日

● 協力事業者：ヤマト運輸株式会社、佐川急便株式会社、株式会社フォアザグラウンド（ DELIBAG

）、株式会社 ジャパンニュースアドバンス（ CARGO PASS ）

● 配送スキーム：エニキャリによる共同配送

● 連携：公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー

■ 太宰府エリアの配送ニーズ把握を目的とした初期実証

取り組みの背景・特徴

太宰府天満宮と福岡空港間では、観光動線上に手荷物配送の潜在的なニーズがあると考えられています。しかし、各配送事業者単独では荷量が分散し、サービス化に向けた判断材料となるデータの取得が困難でした。

今回の実証は、複数事業者の荷量を集約し、太宰府エリアにおける配送需要を実証的に把握することを目的としています。

■ 将来的な受付カウンター設置の判断材料に

実証で得られるデータは、各事業者が太宰府エリアで配送受付カウンターを設けるかどうかを検討する際の基礎情報として活用します。

■ 福岡のオーバーツーリズム緩和を見据えた取り組み

太宰府参道や西鉄バス、鉄道では混雑が発生しており、観光動線の改善が課題となっています。手荷物配送の活用が進むことで、観光客の移動効率が向上し、混雑緩和につながる可能性があります。本実証はその効果を確認するための取り組みです。

今後の展開

エニキャリでは、本実証で得られたデータをもとに、太宰府エリアでの手荷物配送サービスの在り方をFCVBおよび関連事業者と検討します。

また、観光地における移動負担軽減や混雑緩和を目的としたオーバーツーリズム対策を、エニキャリの共同配送スキームによるの展開可能性について、も引き続き検討を進めます。

■株式会社エニキャリについて

エニキャリは、ラストマイルに特化した配送管理システム（ADMS）と共同配送サービスの2つのソリューションで、フィジカルインターネット（*1）インフラの構築を目指しています。OMS（受注管理システム）・WMS（倉庫管理システム）と連携したEC物流の提供、デリバリー・テイクアウトのサイト構築、デリバリー・軽貨物EC配送の提供など、小売業、EC事業者、配送事業者に向けて最適なラストマイル物流の構築・運用支援を行う物流DXです。

（*1）フィジカルインターネットとは、トラック等の輸送手段と倉庫のシェアリングを基盤とする、業務効率化・稼働率向上と燃料消費量・CO2排出量低減による持続可能な物流の実現に向けたロジスティクスシステムで、日本政府が2040年までに目指す新しい物流モデルです。データを塊で送信するパケット交換＝インターネット通信から着想を得ているためフィジカルインターネットと呼ばれる。

＜共同配送ネットワークの配達員（イメージ写真）＞＜配達管理システム（ADMS）＞

（注）ADMS（アダムス）は anyCarry Delivery Management System の略称であり、他社の商標とは無関係です。

【会社概要】

名称 ： 株式会社エニキャリ

代表者 ： 代表取締役 小嵜 秀信（こさき ひでのぶ）

本社 ： 東京都千代田区平河町二丁目5番3号

設立 ： 2019年8月8日

資本金 ： 111,377,500円

事業内容 ： ラストマイル物流DX

企業サイト ： https://www.anycarry.co.jp/

配達管理システム「ADMS」の紹介動画 ： https://youtu.be/Bx-awxqlPEc

プレスリリース掲載先 ： https://www.anycarry.co.jp/category/press/

ロゴデータ等プレスキット ： https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/56779?tab=press_kit

【店舗・企業ご担当者からのお問い合わせ先】

株式会社エニキャリ 事業推進本部 DXソリューション部 セールスチーム

Tel ： 03-6416-0089 （受付：平日11:00-20:00）

【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社エニキャリ 広報事務局

Tel ： 03-6416-0089（担当：蜂谷）

Mail ： pr@anycarry.co.jp （受付：平日11:00-20:00）

※本窓口はメディア関係者様専用です。営業を目的としたご連絡はご遠慮ください。