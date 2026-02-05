蒸留所版画トートバッグ3種を販売開始！

株式会社ウイスキー文化研究所

画像左からニセコ蒸溜所、山鹿蒸溜所、八郷蒸溜所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は「オリジナル版画トートバッグ ニセコ蒸溜所」、「オリジナル版画トートバッグ 山鹿蒸溜所」、「オリジナル版画トートバッグ 八郷蒸溜所」をウイスキー文化研究所オンラインショップにて発売いたします。

『オリジナル版画トートバッグ』とは

ウイスキー評論家の土屋守が図柄を考案し、版画家の渡辺トモコ氏によって製作された、蒸留所の外観やスチルなどの特徴をモチーフに花札風に仕上げた版画をトートバッグにしたものです。各版画につきましてもウイスキー文化研究所オンラインショップにて販売しております。

商品概要

オリジナル版画トートバッグ ニセコ蒸溜所

価格：1,540円（税込・送料別）

｜商品詳細

材質：コットン100%

色：白

サイズ（本体）：約W360×H370×マチ110mm

サイズ（持ち手）：約W25×L560ｍｍ

オリジナル版画トートバッグ 山鹿蒸溜所

価格：1,540円（税込・送料別）

｜商品詳細

材質：コットン100%

色：白

サイズ（本体）：約W360×H370×マチ110mm

サイズ（持ち手）：約W25×L560ｍｍ

オリジナル版画トートバッグ 八郷蒸溜所

価格：1,540円（税込・送料別）

｜商品詳細

材質：コットン100%

色：白

サイズ（本体）：約W360×H370×マチ110mm

サイズ（持ち手）：約W25×L560ｍｍ

商品ページはこちら :https://www.scotchclub-shop.org/categories/5552186

渡辺トモコ氏について

渡辺トモコ氏プロフィール

道都大学美術学部卒業後、大阪芸術大学木版画研究室で木版画師・一圓達夫氏の副手を務める。現在、兵庫県丹波市にアトリエを構え、木版画・銅版画の伝統的手法を用いた伸びやかな作風が国内外のファンを魅了している。

「ウイスキー文化研究所」 について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名︓株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地︓〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役︓土屋 守

事業内容︓ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立︓ 2001年3月

HP︓https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の1人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。日本唯一のウイスキー専門隔月誌『Whisky Galore』の編集長、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション実行委員長、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長、2024年に発足した一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会の代表理事を務める。主な著書・監修書に、『完全版 シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』、『増補新版 ウイスキー検定公式テキスト』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『最新版 ウイスキー完全バイブル』、『ウイスキーを楽しむ教科書』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』、『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（日本蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。