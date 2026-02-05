アプリ『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』が3Dバーチャルホール「スロパチスピリット」で本日配信。

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、バーチャルホールアプリ「スロパチスピリット」（以下スロスピ）において、株式会社SANKYOのスマートパチンコ機『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』のスマートフォンアプリを、本日より配信開始いたしました。

原作／藤田和日郎「からくりサーカス」（小学館少年サンデーコミックス刊）/ (C)藤田和日郎・小学館／ツインエンジン Licensed by Sony Music Labels Inc. (C)SANKYO

アプリのダウンロードはこちらから

スロスピ連携プレイをするには別途、スロスピホールアプリ（本体アプリ）のインストール・操作が必要です。

(iOS) https://apps.apple.com/jp/app/id6753838609

(Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spiridge.ss.snk0021



『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』配信記念 特別ランキングバトルイベント開催

開催期間： 02/06 16:00～ 02/13 13:59

アプリ配信開始を記念して、『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』のスコアを競うランキングバトルイベントを本日より開催します。ランキング上位者には、スロスピ内で使えるアイテムや、本タイトルにちなんだ豪華報酬がプレゼントされます。

（画像）実機を忠実に再現した機種アプリ

（画像）『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』仕様の専用バーチャルホール

「スロパチスピリット（スロスピ）」について

「スロスピ」は、パチンコ・パチスロの楽しさに立ち返りつつ、実際のホールの興奮を疑似体験できるバーチャルホールです。3Dモデルで再現されたホールで、最新機種から往年の名機まで、実機シミュレーターをプレイできます。

また、全国約400店舗のパチンコホールにチェックインすると、ゲーム内で使えるレアイテムやお楽しみコレクション機能も搭載。リアルとバーチャルを融合して、パチンコ・パチスロを誰もが楽しめる日常の娯楽にしていくことを応援する新感覚のパチンコ・パチスロアプリです。

[アプリ概要]

タイトル： スロパチスピリット

ジャンル：シミュレーション（カジノ）

パブリッシャー：スピリッジ株式会社（コムシード100％子会社）

プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

アプリストアURL

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spiridge.slospi

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id6743778850

公式X：https://x.com/SloSpi777

公式サイト：https://slospr.com/

[ホールアプリ対応機種]

Android OS ver.9.0以上を搭載したAndroid端末

iOS ver. 16.0以上を搭載したiOS端末

※一部の端末を除く。

※タブレット端末は動作保証外となります。

※ホール本体とは別に、機種アプリ個別に推奨端末があります。

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。