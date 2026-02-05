「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」オンラインゲームセンター『GAPOLI』に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するオンラインゲームセンター『GAPOLI（ガポリ）』は、

2026年2月5日（木）より、サミー株式会社の「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」を配信いたします。

拳に力を！！

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」がGAPOLIに登場！

初代転生のシステム・遊技性を徹底強化！！

”闘神演舞”に「奥義」「拳王強襲」「SPバトル」と、新規出玉トリガーを多数搭載。上位ATの”裏闘神演舞”は期待枚数3,000枚OVERと大幅パワーアップ！

完全復活した”転生”ぜひこの機会にオンラインゲームセンター『GAPOLI』でお楽しみください。

※「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」はサブスクリプションに加入いただくことでプレイが可能となります。

■GAPOLI（ガポリ）

・価格：無料（サブスクリプション＋アイテム課金制）

・配信サイト

∟App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6502326978

∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.gapoli.a0001

∟ブラウザ版：https://portal.gapoli.net/

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証EG-212 (C)Sammy

▼「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」配信記念イベント▼

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」の配信を記念して、イベント「神拳勝舞」を開催！

GAPOLIで遊べるパチンコ・パチスロの「北斗の拳」シリーズをプレイして、ミッションをクリアすると豪華ゲーム内アイテムが手に入る！

▽報酬

イベント・ランキングを進めることで入手可能な限定称号です。これら以外にも複数の特別な称号も登場しておりますので、ぜひこの機会にさまざまな称号の獲得に挑戦してみてください。

・限定称号

【開催期間】2026年2月5日（木）～2月19日（木）

▼ピックアップガチャ販売▼

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」のピックアップガチャを販売いたします。”スタート券”は、使用するとなかなか見られないレアな演出が見られたり、大当り状態から始められるなど特殊なアイテムになります。スタート券を活用することでイベントを有利に進めることが可能！ぜひこの機会にお買い求めください。

【販売期間】2026年2月5日（木）～2月19日（木）

【サービス紹介】

新時代のオンラインゲームセンター

累計ユーザー数100万人突破！『GAPOLI』は、PC、スマートフォン、タブレットと様々なデバイスでプレイ可能なオンラインゲームセンターサービスです。80種類以上のゲームで遊びながら共通のコインを貯め、貯めたコインはさらにゲームで遊ぶことはもちろん、リアルな商品の割引に使用できます。

●様々なゲームが遊び放題！

『GAPOLI』にはゲームセンターで人気のSEGAのメダルゲームや新旧多数のパチンコパチスロ、お馴染みのカジノゲームやビデオスロットまで80種類以上のゲームが遊べます。ゲームはさらに続々新機種が登場します！

●GAPOLIモールでリアルな商品をチェック！

『GAPOLI』のゲームでコインを貯めたあとはショッピングモール「GAPOLIモール」をチェックしてみましょう。多種多様なリアル商品の割引にコインが使用できます。

●コース

『GAPOLI』には気楽に楽しめる無料のフリープランから大満足のロイヤルプランまで利用される皆様に応じた複数の利用コースを準備、あなたに合ったコースを選んで楽しもう！

■GAPOLI（ガポリ）サービス概要

▽サービス概要

・サービス名：GAPOLI（ガポリ）

・サービス開始：2023年3月28日（火）

・対応デバイス：iOS、Android、PC（Windows/Mac）

・サブスクプラン詳細：https://portal.gapoli.net/plan/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。