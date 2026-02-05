『海外販売の第一歩はここから！越境ECスタートセミナー』を2026年2月18日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年2月18日（水）に、ウェブセミナー「海外販売の第一歩はここから！越境ECスタートセミナー」を、開催いたします。

お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0047/?utm_source=260205hatme_primes_jisha&utm_medium=press■このようなお悩みはございませんか？

・国内ECに慣れているが、海外販売は未経験…

・越境ECに興味はあるが、始め方が分からない…

・自社商品が海外で売れるか不安…

・海外販売の手続きや物流、法律面に不安…

■本セミナーで学べる事

本セミナーでは、新しく海外販売をはじめるにあたり、不安・懸念を持っている方に向けて、数多くのEC事業者様を支援したマーケティングアソシエーション株式会社より、ハードルの低い越境ECの始め方についてご説明します！

■こんな方におすすめ

・海外販売は未経験の方

・越境ECの始め方が分からない方

・自社商品が海外で売れるか不安な方

・海外販売の手続きや物流について知りたい方

■セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/349_1_7c3e964f27fcb840c4563494332cfea2.jpg?v=202602051221 ]お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0047/?utm_source=260205hatme_primes_jisha&utm_medium=press■開催概要

名称：海外販売の第一歩はここから！ゼロから学ぶ越境ECスタートセミナー

日時：2026年2月18日（水）14:00～14:30（13:55～アクセス開始）

会場：オンライン※zoomを使用

料金：無料

■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/