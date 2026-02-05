下野新聞社、2026年２月８日に「紙齢５万号」に到達

株式会社下野新聞社

株式会社下野新聞社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：若菜英晴）は、2026年２月８日(日)付で、新聞の発行号数である「紙齢」が５万号を迎えます。1878（明治11）年６月１日の創刊以来、147年間余りにわたって発行を続け、郷土・栃木の歴史や暮らし、県民の喜びや悲しみを記録してきました。この大きな節目を記念し、読者への感謝を伝える特別紙面の発行と記念キャンペーンを実施します。

特設ページ（一部）

紙齢5万号特設ページ :https://www.shimotsuke.co.jp/feature/shirei50000/

紙齢５万号記念 特別紙面・企画の概要

２月８日の紙面では、これまでの歩みを振り返るとともに、地域紙の未来を見据えた多面的な展開を予定しています。また５万号到達を前に、企画紙面やイベント等で使用するロゴを制作。「50000」と「人」をデジタル的に組み合わせ、紙面を開く読者を感じさせるデザインとしました。

下野新聞5万号 ロゴデザイン１. 記念ラッピング紙面

重要な節目を視覚的に伝える特別仕様のラッピング紙面（本紙を包む外側の紙面）を展開します。

２. 特集紙面「地方紙の現在と未来」

スペシャルインタビュー

宇都宮市出身の直木賞作家・門井慶喜さんと、益子町出身で下野新聞イメージキャラクターを務めるタレント・井上咲楽さんに、地方紙への思いや期待などを語っていただきます。

３. 読者参加型企画「忘れ得ぬ記事」

特集

事前に社告で募集した「忘れ得ぬ記事」の中から、約10点の投稿を選出。読者の皆様の心に残る記事を、当時の当該記事とともに紹介し、地域と共に歩んだ歴史を振り返ります。

■ 「紙齢5万号記念 春のご愛読大感謝キャンペーン」概要

紙齢５万号を記念し、長年のご愛読への感謝を込めたプレゼントキャンペーンを実施しています。

実施期間： 2026年１月７日（水）～３月16日（月）

賞品内容： 抽選で計220人に県産品などの賞品をプレゼント

2026年春のご愛読大感謝キャンペーン :https://www.shimotsuke.co.jp/list/select/202601campaign

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社下野新聞社

〒320-8686 栃木県宇都宮市昭和１-８-11

TEL：028-625-1111（代表）

※担当は紙面が編集局、ご愛読大感謝キャンペーンは販売事業局となります。