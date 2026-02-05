賃上げ、どう決める？人事の整理ポイント～自社に合った賃上げの選択肢を整理する～

セレクションアンドバリエーション株式会社


組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『賃上げ、どう決める？人事の整理ポイント～自社に合った賃上げの選択肢を整理する～』セミナーを2026年3月6日（金）12:10～12:50に開催することをお知らせいたします。



概要


国からの賃上げ要請が強まり、採用競争も激化しているいま、企業には継続的な賃上げへの対応が求められています。従業員側からも「うちの会社は賃上げするのか」という期待が高まっており、人事として難しい判断を迫られている企業様も多いのではないでしょうか。
こうした状況の中で、「初任給を上げるべきか」「ベースアップを行うべきか」「報酬の設計自体を見直すべきか」といった賃上げに関する選択肢を、十分に整理できないまま検討が進んでしまうケースも見られます。
本セミナーでは、賃上げを実現するための選択肢と賃上げを進めるためのポイントをわかりやすく解説します。



プログラム



1. なぜ今、賃上げが求められているのか
・ 国からの賃上げ要請と社会的背景
・ 賃上げに活用できる助成金

2. ベースアップや初任給引き上げを行う際のポイント
・ 人事評価による昇給との区別
・ 人件費コントロールの視点

3. 賞与の給与化を考える
・ 人件費を上げずに賃上げはできるのか？
・ 賞与の給与化のメリット・デメリット
・ 設計のポイント

4. 報酬制度全体を見直したい場合の考え方

※一部内容変更の可能性があります



開催概要


開催日程：　2026年3月6日（金）12:10～12:50


開催形式：　Zoomによるオンライン開催


参加費用：　無料



登壇者



塚越 真悠子

大阪大学大学院工学研究科修了後、大手印刷会社でのキャリアを経てセレクションアンドバリエーション参画。「人事制度設計を通じて個人と組織の成長を後押ししたい」との熱い思いを胸に、技術商社、外食企業、専門書出版社など幅広いクライアントの人事制度設計・分析業務に日々奮闘している。





セレクションアンドバリエーション株式会社について


「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。


企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。



■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援


代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。


今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。



ミッション：　　企業と個人の成長をあたりまえにする


会社名：　　　　セレクションアンドバリエーション株式会社


本社所在地：　　〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F


事業内容：　　　組織・人事コンサルティング


設立：　　　　　2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）


会社HP：　 　　https://sele-vari.co.jp/