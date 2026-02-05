「テイルズ オブ フェスティバル2026」出演者発表＆オフィシャルホテルプランの申し込みがスタート！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『テイルズ オブ』シリーズのファンイベント「テイルズ オブ フェスティバル 2026」を2026年7月4日(土)・5日(日)の２日間、横浜BUNTAI (神奈川県横浜市)にて開催いたします。
本日は、本イベントの開催概要/第1弾出演者情報/チケット情報(オフィシャルホテルプラン及びアソビストアプレミアム会員先行販売)に関してお知らせいたします。
■「テイルズ オブ フェスティバル」とは
本イベントは、人気ロールプレイングゲーム『テイルズ オブ』シリーズのファンイベントとなっており、2008年の第１回開催以降、毎年多くのファンの皆様にご来場いただいております。シリーズを代表する豪華声優陣によるスペシャルスキットやトークショー、テーマソングを担当するアーティストのライブなど会場でしか見られない特別なイベントとなっております。
第18回となる今回は、横浜BUNTAIに会場が変わり、７月という夏真っ盛りのタイミングで開催が決定！『テイルズ オブ』シリーズをファンの皆様と共に盛り上げるべく、最高にアツいイベントをお届けいたします。
▼イベントに関する詳細は、公演公式サイトをご確認ください。
https://tof.tales-ch.jp/(https://tof.tales-ch.jp/)
■ イベントロゴ
「テイルズ オブ フェスティバル 2026」イベントロゴ
出演者情報を公開！
2月4日(水)に配信された「テイルズ オブ ベルセリア リマスター & テイルズ オブ フェスティバル 2026特番」にて、「テイルズ オブ フェスティバル 2026」出演者を初公開いたしました！
「テイルズ オブ フェスティバル 2026」第1弾出演者一覧
「テイルズ オブ フェスティバル 2026」チケット情報＆券売スケジュール公開！
券売情報とアソビストアプレミアム会員先行の券売スケジュールを公開いたしました。
「テイルズ オブ フェスティバル 2026」でも、昨年同様、プレミアムシートと全席指定席の２種でのチケット販売を予定しております。新たな舞台、横浜BUNTAIでも、キャスト陣による客降り演出が予定されております。
その一番近くでお楽しみいただけるプレミアムシートには、限定のお土産グッズもご用意しておりますのでぜひお見逃しなく！
こちらのアソビストアプレミアム会員先行は2026年2月20日(金)より実施予定です！
詳細は後日イベント公式サイトよりお知らせいたします。皆さまのご応募お待ちしております♪
■チケット情報
【チケット券売種】
プレミアムシート[お土産付き座席] 16,500円(税込)
全席指定席 13,000円(税込)
■券売スケジュール
【アソビストアプレミアム会員限定先行】
受付席種：土日プレミアムシート/土日全席指定シート
抽選申込受付期間：2026年2月20日(金) ～ （予定）
※座席情報及びその他券売スケジュールにつきましては後日公開いたします。
今年もオフィシャルホテルプラン実施決定！2月5日(木)12時よりお申込み受付開始♪
「テイルズ オブ フェスティバル 2026」でもオフィシャルホテルプランの実施が決定いたしました！
今年のホテルは「アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞」に決定！
2026年2月5日12時よりお申込み受付開始予定です♪
「テイルズ オブ フェスティバル 2026」のプレミアムシートチケットが両日分付くほか、JTBツアー参加者限定コンテンツも多数ご用意しております。ぜひお見逃しなく！
「テイルズ オブ フェスティバル 2026」オフィシャルホテルプラン詳細
■プラン内容
・宿泊日：2026年7月3日(金) - 7月4日(土)
・宿泊場所：アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞
・宿泊代金：
シングルルーム（1名1室利用）コース ……… 126,500円(税込)
ツインルーム（2名1室利用）コース ……… 116,000円(税込)
・支払い方法：クレジットカード払い
★7/4(土)・7/5(日)「テイルズ オブ フェスティバル 2026」プレミアムシートチケット付き！
★7/3(金)JTBツアー参加者限定 ホテル内バンケットにてディナーパーティーの開催！
★JTBツアー参加者限定オリジナルノベルティ付き！
※今年は会場への優先入場はございません。あらかじめご了承ください。
■申し込みスケジュール
募集期間：2026年2月5日(木)12：00～2026年2月16日(月) 23：59
お申込みURL：https://jtb-entertainment.net/tour/2026/Talesoffestival/
※専用お申込みサイトより詳細をご確認いただきお申込みください。
「テイルズ オブ フェスティバル 2026」イベント概要
■イベント名
テイルズ オブ フェスティバル 2026
■開催日時
2026年7月4日(土) 15:00開場／16:30開演(予定)
2026年7月5日(日) 15:00開場／16:30開演(予定)
■開催場所
横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）
https://yokohama-buntai.jp/#ACCESS
■過去イベントの写真 ～「テイルズ オブ フェスティバル 2025」の模様～
■出演者 ※敬称略
総合司会：小野坂昌也（テイルズ オブ シンフォニア/ゼロス・ワイルダー役）
以下タイトル順
小西克幸（テイルズ オブ シンフォニア/ロイド・アーヴィング役）
鈴木千尋（テイルズ オブ ジ アビス/ルーク・フォン・ファブレ役）
高城元気（テイルズ オブ ザ テンペスト/カイウス・クオールズ役）
山崎たくみ（テイルズ オブ ザ テンペスト/ティルキス・バローネ役）
鳥海浩輔（テイルズ オブ ヴェスペリア/ユーリ・ローウェル役）
代永翼（テイルズ オブ エクシリア/ジュード・マティス役）
近藤隆（テイルズ オブ エクシリア2/ルドガー・ウィル・クルスニク役）
置鮎龍太郎（テイルズ オブ エクシリア2/ガイアス役）
佐藤拓也（テイルズ オブ アライズ/アルフェン役）
加瀬康之（テイルズ オブ アライズ/テュオハリム役）
and more・・・
※各キャストの出演日程は、2/20(金)に公式サイトにてご案内予定です。
■著作権表記
TALES OF(TM) Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介
※記事ご掲載の際は必ず著作権表記をご記載ください。