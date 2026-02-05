「atmos」がストリートに表現した「HOKA」の『STEALTH / TECH COLLECTION』が発売

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos」から「HOKA」の『STEALTH / TECH COLLECTION』の3モデル(”BONDI 7”、”MAFATE SPEED 2 TS”、”SPEEDGOAT 2 TS”)が、2026年2月5日(木)より登場いたします。

【PRODUCT】

HOKA BONDI 7

HOKA MAFATE SPEED 2 TS

HOKA SPEEDGOAT 2 TS

HOKA

BONDI 7 / MAFATE SPEED 2 TS / SPEEDGOAT 2 TS



No: 1110518-BKSTR / 1171891-BBNB / 1171910-BKSTR

Price: 23,100円 / 24,200円 / 27,500円 (全て税込)

Size: 25.5cm - 29.0cm,30.0cm

Release: 2026年2月5日(木) 発売予定

展開店舗：atmos各店(一部店舗除く)、atmosオンラインショップ

■特集ページ■

https://www.atmos-tokyo.com/lp/hoka-stealth-tech-collection(https://www.atmos-tokyo.com/lp/hoka-stealth-tech-collection)

「atmos」が提唱する今シーズンの『STEALTH / TECH COLLECTION』は、キービジュアルにパリ・ファッションウィークでストリートスナップを敢行し制作。リアルなストリートシーンの中で本コレクションを履き込んだ姿を表した「atmos」らしいファッション性と臨場感を交えた演出で表現しています。

CCX Shimmy

Chiemi Aikou

Kai Hattori

Licaxxx

Ryo Takashima

Shinsuke Nakada

Taro imai

YamatoInoue

Yuki Abe

本コレクションの3モデルは、ランニングシーンで培われた確かな機能性と、都市のスタイルにフィットする洗練されたデザインを兼ね備えています。

”BONDI 7”は、「HOKA」随一のクッション性を誇るモデル。ボリューム感のあるブラック×シルバーのカラーリングが足元に安定感とモダンな印象を与え、長時間の歩行やデイリーユースでも快適さをキープ。

”MAFATE SPEED 2 TS”は、トレイル由来のタフさと洗練されたブラックの配色が特徴。Vibram(R)アウトソールによる高いグリップ力と、ストリートにも映えるシャープなルックスを兼ね備えています。

”SPEEDGOAT 2 TS”は、グレーを基調としたコントラストカラーが印象的な一足。軽快な履き心地と優れた安定性を両立し、アクティブなシーンからストリートまで幅広く対応します。

それぞれのモデルがライフスタイルに寄り添う普遍的な配色と機能美を持ち、 『STEALTH / TECH COLLECTION』が提示する「atmos」ならではのスタイルをお楽しみください。

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

https://www.hoka.com/jp/(https://www.hoka.com/jp/%E2%80%8B)

HOKA(R)（ホカ(R) ）は、急成長を遂げているパフォーマンスフットウェアおよびアパレルブランドです。山で生まれたHOKAのフットウェアは、これまでにないクッション性とサポート力を融合したテクノロジーによりスムーズな走りを実現させました。世界チャンピオン、トレンドメーカーや日々走っている身近なランナーたちの声を聞き、フットウェアとアパレルの革新性とデザイン性を常に追求し、レースから日常までをサポートします。HOKAは大胆で時には想像を超えるような手段と、より良い世界のために変化する人間のパワーを信じ、本格的なランナーからフィットネス愛好家まで、スポーツを楽しむ様々な人々に地球を駆け巡る喜びを伝えていきます。