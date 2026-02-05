デザイン・カラーは”最大級”232種類112色、重さは”最軽量”880g～ ランドセル国内製造販売本数No.1ブランド『フィットちゃん』新色5色を加えた”最大規模”で2027年度ご入学モデル販売開始

株式会社ハシモト

ランドセル国内製造販売本数No.1ブランド※1『フィットちゃん』を製造・販売する株式会社ハシモト（富山県富山市、代表取締役 橋本昌樹）は、2027年度ご入学向けモデル（以下、2027年度モデル）のフィットちゃんランドセルラインナップを本日2026年2月5日（木）にオンラインショップで販売開始いたしました。また、2月6日（金）から全国のフィットちゃんランドセルショールームでの展示・販売を開始いたします。

■新色5色を含む新作32種類が登場。多彩なモチーフや最軽量880gモデルも加えた”最大級”232種類112色のラインナップ！

2027年度ご入学向けモデルとして、新作32種類を含む全232種類のランドセルをラインナップしました。ランドセルの生地として新色5色の追加や、恐竜・車、リボン、桜と和柄など多彩なモチーフを取り入れたデザイン展開に加え、軽さを追求した最軽量880gの新モデルも登場。好みや感性、使いやすさまで考えた、選択肢の広がるラインナップです。

１. 全く新しい新色５色のカラー。好きな色が見つかる、カラーの組み合わせは最大112色。

２. 今までになかった男の子に人気のモチーフ「恐竜」「車」を取り入れた新シリーズ。

３. 初の取り外し可能な立体リボン搭載モデルや、桜×和柄の可愛らしい新シリーズ。

４. 昨年を上回る過去最大規模全国90箇所・39都道府県で出張展示会も開催し、見て・触れて・背負える場所も多数ご用意。

※「フィットちゃん」は株式会社ハシモトが商標権及び背負いベルト取り付け具に関する特許権を持ち、複数社で製造販売するランドセルブランドです。

［調査対象期間］2025年1月～12月 ［調査機関］株式会社東京商工リサーチ

■2027年度新たに登場する新カラーの紹介

左：イートンクラブ 安ピカッ／楽ッション、右：ディノミーワイド 安ピカッ／楽ッション【NEW】チャコールグレー

新色として加わるチャコールグレーは、深みのある落ち着いたトーンが特長のカラーです。シックで上品な印象を持ちながら、装いを選ばず日常になじむ色合いに仕上げました。

ディノミーワイド 安ピカッ／楽ッション【NEW】モスグリーン

新色のモスグリーンは、従来のグリーンよりも明るくしつつ、自然を感じさせる落ち着いた深みのあるグリーンです。主張しすぎない色合いでありながら、個性もさりげなく表現できるカラーとして仕上げました。

左：シェルール 安ピカッ／楽ッション【NEW】、 右：ミオコフレ 安ピカッ／楽ッションキャンディピンク

新色のキャンディピンクは、やさしい甘さを感じさせる明るいピンクカラーです。光沢×くすみピンクの組み合わせで、近年人気のトレンドを押さえた新色です。

左：ハンサムボーイプリズム 安ピカッ／楽ッション【NEW】、中：サークスワイド 安ピカッ／楽ッション【NEW】 、右：ストリートファインワイド 安ピカッ／楽ッション【NEW】プリズムレッド

新色のプリズムレッドは、光の当たり方によって表情が変わる、奥行きのあるレッドカラーです。男の子でもかっこいいレッドカラーとして、新たな選択肢を提供します。

左：ハンサムボーイプリズム 安ピカッ／楽ッション【NEW】、中：サークスワイド 安ピカッ／楽ッション【NEW】 、右：ストリートファインワイド 安ピカッ／楽ッション【NEW】プリズムブルー

プリズムレッドと対になる、深みのあるプリズムブルー。従来の青系とは異なる、個性を感じさせる新色です。

■2027年度新シリーズの紹介

【NEW】ディノミーワイド 安ピカッ／楽ッション 全３色

フィットちゃん初の恐竜をモチーフにした「ディノミー」は、新色「モスグリーン」「チャコールグレー」を含む全３色で展開。

鋲や引き手、内装のデザインまで至るところに恐竜を散りばめながらも、飽きのこないデザインに仕立てています。

【NEW】サークスワイド 安ピカッ／楽ッション 全３色

車をモチーフにした「サークス」は、今までになかったマット調×メタリックの新色「プリズムレッド」「プリズムブルー」に、カブセはカーボン柄の入った「カーボンクロ」を大胆に組み合わせた意欲作。

ホイールやメーターなどスポーツカーをイメージしたデザインが取り入れられ、毎日の通学が楽しくなるように目指しました。

【NEW】シェルール 安ピカッ／楽ッション 全３色

フィットちゃん初の立体リボンかつ、取り外し可能なカスタマイズランドセル「シェルール」。新色の「キャンディピンク」のほか、フィットちゃん初のかわいいデザインを取り入れた「クロ」などさまざまな選択肢を用意。

ランドセルにゴールドのキャップも同梱され、立体リボンと取り替えることで、高学年になってもシンプルに使っていただけます。

【NEW】はなえみ 安ピカッ／楽ッション 全３色

桜×和柄のデザインを現代風に柔らかなパステルカラーの刺繍などで仕立て上げた「はなえみ」。プラチナホワイトのやわらかな明るさに、ロイヤルブルーの気品、セピアの落ち着きを組み合わせたカラー展開を用意しました。かわいらしさだけでなく、上品さや大人びた表情も楽しめるカラー展開により、成長に寄り添いながら長く使える相棒として提案します。

【NEW】イロトリオワイド 安ピカッ／楽ッション 全２色

マリン・セピアのカブセにキャメル×プラチナホワイトのトリコロールカラーが特徴の「イロトリオ」。装飾を抑えた端正なデザインと、上質感のあるカラーリングが特長で、好みや感性を基準に選びたいというニーズに応えるシリーズです。時代に左右されにくい佇まいで、成長に寄り添いながら使い続けられるシリーズです。

【NEW】ストリートファインワイド 安ピカッ／楽ッション 全10色

クロ×アクセントカラーが特徴の2026年度モデルでも男の子に大人気だった「ストリートファイン」シリーズ。メインポケットを13.5cmのワイドタイプ化＆カラー展開も新たにリニューアル。

カラーは、新色の「クロ×プリズムレッド」「クロ×プリズムブルー」に、オレンジやイエロー、ピンクにゴールド、シルバーといったさまざまなアクセントカラーを展開。

【NEW】ハンサムボーイプリズム 安ピカッ／楽ッション 全２色

男の子に人気のハンサムボーイシリーズに新色のプリズムカラーを採用した新モデルも登場！通常モデルと異なり、金具は特別なブラックニッケル仕様になり、よりプリズムカラーが映える仕上がりになっています。

【NEW】フィットちゃんベーシック超軽量 全２色

フィットちゃん史上最軽量を更新する880gの「フィットちゃんベーシック超軽量」。最軽量モデルながら、通常のランドセルの見た目と同じになるように、カブセの長さや素材は他のランドセルとそのままに軽量化しました。ランドセルの留め具は、マグネットバックルにすることで、軽量化しながら使い勝手も良く仕上がっています。

ミオコフレ 安ピカッ／楽ッション 全４色（追加1色）

2026年度モデルで女の子に大人気だった「ミオコフレ」シリーズに、新色の「キャンディピンク×クロ」も新登場。

優しいパステルカラーにクロのクールさをデザイン。大胆な配色でありながら、刺繍などはさりげないお花のデザイン。中を開けると、大人かわいい雰囲気のコスメをイメージした内装が広がります。

イートンクラブ 安ピカッ／楽ッション 全８色（追加1色）

トラッドスタイルのイートンクラブに新色「チャコールグレー×チョコ」が追加。

アッシュグレーやピーコックブルーなど、ニュアンスカラーの展開も多く、チャコールグレーも含めて、さらに大人っぽいカラー展開となりました。

■新モデルの登場を記念してプレゼントキャンペーンも開催！

フィットちゃんでは、2027年度モデルの発売開始を記念して、『フォロー＆いいねで！ランドセルプレゼントキャンペーン』を開催。募された方の中から抽選でお好きなランドセル1個やAmazonギフト券1,000円分をプレゼントするキャンペーンを開催。

○応募方法

フィットちゃんランドセル公式Instagramのフォロー＆該当の投稿にいいね

○応募期間

2026年2月5日（木）～2026年3月1日（日）23時59分

○プレゼント内容

お好きなランドセル1個 1名様

Amazonギフト券1,000円分 10名様

■2027年度モデルの販売概要

販売開始日：2026年2月5日（木）～

販売スケジュール

・2月5日（木）～ フィットちゃんランドセル公式サイトにて販売開始

・2月6日（金）～ 全国のフィットちゃんランドセルショールームにて展示・販売開始

・2月28日（土）～ 全国39都道府県・90箇所以上で出張展示会開始

※出張展示会は、混雑時に優先的に入場できる優先予約の受付も行っております。

フィットちゃんランドセル出張展示会のご案内：https://www.fit-chan.com/showroom_travel/

＜フィットちゃんならではの最新機能＞

背中にぴったりフィットして軽く感じる

全てのランドセルに搭載されているフィットちゃん背カンは肩ベルトを25°立ち上げることによって、ランドセルとお子様の背中の接触面積が10％アップ。その結果、肩への負担が約50％に軽減（当社比）されます。背中にぴったりフィットするから、軽く感じて、姿勢もケアできます。

分厚いクッションでさらに軽く「楽ッション」肩ベルト

肩ベルトのクッション材の厚みを2倍以上にアップした「楽ッション」でランドセルがさらに軽く！肩への圧力が約30％も軽減され、小学生の圧倒的支持を得る「楽ッション」を搭載したモデルを多数ラインナップしています。

100ｍ先でも車のライトに反射して光る「安ピカッ」

100ｍ先でも車のライトに反射して光る「安ピカッ」で雨の日や暗い夜道でも安全・安心。反射材が目立ちにくくランドセルがかわいい＆かっこいいデザインのまま！お子さまにも親御様にも大人気の機能で、「安ピカッ」搭載ランドセルは累計販売本数45万本を突破しました。（2025年12月31日時点）

■フィットちゃんランドセルについて

フィットちゃんランドセルは、“こどもがうれしい。それが、いちばんうれしい。”をコンセプトに、企画・製造しています。背負いやすく、軽く感じること、6年間安心して使える丈夫さや耐久性、親御様も安心の安全性、さらに豊富なデザインやカラーなど、お子様に喜ばれるランドセルを追求しています。

2022年12月より、再生可能エネルギー電源由来の電気でランドセルを製造し、子どもたちが歩む未来を守るために、環境に優しいものづくりに取り組んでいます。

2027年度ご入学の方に向けて、2026年2月下旬より全国39都道府県・90箇所以上で「フィットちゃんランドセル出張展示会」の開催を予定しております。機能性と安全性を追求するランドセル、そして思い出に残るランドセル選びの取り組みが好評頂き、「フィットちゃん」は今年もランドセル国内製造販売本数でNo.1ブランドになりました。

会社概要

ハシモトグループ 株式会社ハシモト

代 表 者：代表取締役 橋本 昌樹

所 在 地：富山市北新町1丁目2番25号

企業サイト：http://www.hashimoto-web.jp/

事 業：ランドセル、学生カバン類、各種ビジネスバッグ製造・販売