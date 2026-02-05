「ワークライフバランスの視点で進める人財戦略」をテーマにフォーラムを開催

公益社団法人名古屋青年会議所

公益社団法人名古屋青年会議所（以下、名古屋青年会議所）は、2026年2月13日、企業経営における人財確保及び、組織運営の課題解決を目的としたフォーラム【人財不足の危機 ～Work Life Balanceで未来を切り拓け～】を開催いたします。

少子高齢化の進行により、人財不足は多くの企業にとってすでに経営に直結する現実的な問題となっています。採用難、離職率の上昇、長時間労働といった課題が企業の持続的成長を脅かしています。

一方で、ワークライフバランスを軸とした働き方改革により、人財の定着・生産性向上・企業価値の向上へとつなげている企業も現れています。

本フォーラムでは、人財不足を経営戦略として、どのように捉え、行動すべきかを第一線で活躍する講師陣から学びます。

開催概要

日時：2026年2月13日（金）19:00～21:05（受付18:30）

会場：Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール（名古屋市中区金山1-5-1）

参加費：無料

プログラム

【第1部】現場から考える！少子高齢化時代の企業戦略

講師：平良 学 氏（株式会社フォーバル GDXリサーチ研究所 所長）

中小企業が直面する課題を整理し、これからの経営に求められる視点を明らかにします。実例から学ぶ「生産性向上」「離職率低下」の導入効果、明日から始められるワークライフバランスの実践ポイントを紹介。参加型ディスカッションを通じて、自社に置き換えて考える機会とします。

【第2部】変化を恐れず挑戦するリーダーへ

講師：山元 賢治 氏（元Apple Japan代表取締役）

変化の激しい時代において、企業の未来を左右するのはリーダーの意思決定と行動です。元Apple Japan代表取締役社長である山元賢治氏が、組織を動かすために必要な「覚悟」と「熱量」そしてワークライフバランスの本質について、自身の経験をもとに語ります。

お問い合わせ

公益社団法人名古屋青年会議所 総活躍社会確立特別委員会

担当：小塚寛重

電話番号：080-3079-5569

メールアドレス：hitoai8590@gmail.com

▼名古屋青年会議所公式HP

https://nagoyajc.or.jp/