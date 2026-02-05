鈴木宏昌、大野雄二編曲による「JAZZ TIME」など弘田三枝子のアルバム音楽配信がスタート！
J-POPの礎を築き、ジャズ・ヴォーカリストとしても定評のある弘田三枝子がリリースしたアルバムの音楽配信が開始される。
第1弾として弘田の誕生日にあたる2月5日より4タイトルのアルバムをリリース。
第2弾は3月18日に配信の予定。
今回配信されるアルバムは「ニューヨークのミコ」「JAZZ TIME～弘田三枝子ベスト・ジャズ・アルバム」「My Funny Valentine」「In My Feeling」の4タイトル。
ニューヨークのミコ＜MIKO IN NEW YORK＞
1965年、日本人シンガーとして初のニューポート・ジャズ・フェスティバルに出演し絶賛され、
ニューヨークで録音された。
名曲「サニー」は弘田が世界初レコーディングした。
(オリジナル盤：JPS-5072／1966年1月20日発売)
配信URL： https://MiekoHirota.lnk.to/newyork
JAZZ TIME～弘田三枝子ベスト・ジャズ・アルバム
ジャズ・ヴォーカルの名曲を幅広くセレクト、編曲は鈴木宏昌、大野雄二が手掛け、
演奏はザ・ランニング・バッファロー
(オリジナル盤：NCB-7022／1973年7月25日発売)
配信URL： https://MiekoHirota.lnk.to/jazztime
My Funny Valentine
日本ジャズをリードするトップ・メンバーとともに制作された時代の熱気がつたわるファンキーな名盤で、鈴木宏昌が編曲を手掛け、ミュージシャンは石川晶、村岡健、市原康、岡沢章、直居隆雄、
松木恒秀、江藤勲が参加。
(オリジナル盤：SP-7008／1976年5月10日発売)
配信URL： https://MiekoHirota.lnk.to/MyFunnyValentine
In My Feeling
ジャズ・ヴォーカルのスタンダード5曲とオリジナル作品5曲で構成され、オリジナル曲は弘田が作詩。
鈴木宏昌が編曲を手掛け、ミュージシャンは岡沢章、江藤勲、松木恒秀、杉本喜代志、市原康、
村岡建、ラリー須永が参加。
(オリジナル盤：SP-7009／1977年3月25日発売)
配信URL： https://MiekoHirota.lnk.to/INMYFEELING
■プロフィール
今年デビュー65年の弘田三枝子は1961年「子供ぢゃないの」でデビュー。
その後、「ヴァケーション」「砂に消えた涙」などのカバー曲のヒットを連発、“パンチのミコちゃん”と称され、週に10本以上のテレビのレギュラー番組を持つ国民的な人気者となる。
1965年に日本人歌手初の「ニューポート・ジャズ・フェスティバル」出演。
1969年「人形の家」が大ヒットした。
ラストシングルは2015年に発売された「悲しい恋をしてきたの／ひいふうみいよう」で、2020年7月に逝去。
■日本コロムビア 弘田三枝子アーティストページ
https://columbia.jp/artist-info/mico/