テレビもゲーム機も同時接続。1つのLANポートを2分配できる超小型スイッチングハブを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ギガビット対応でLANを2分配、Type-C給電で省スペース設置ができる超小型アルミ筐体スイッチングハブ「500-SWH012」を発売しました。

掲載ページ

スイッチングハブ LANハブ ギガビット 3ポート Type-C給電 超小型 アルミ筐体 AUTO-MDIX 2分配

型番：500-SWH012 販売価格：2,709円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-SWH012

おすすめポイント

・LANを賢く2分配、手のひらサイズのスイッチングハブ

・配線の悩みを解決する超小型3ポートLANハブ登場

・Type-C給電で簡単設置、次世代コンパクトLANハブ

■LAN配線をもっとスマートに

1系統のLANケーブルを2分配できる本製品は、限られた配線環境でも複数機器を有線接続したいシーンに最適です。Wi-Fi環境が不安定な場所でも、安定したギガビット通信を確保。テレビとレコーダー、PCとゲーム機など、同時使用でも通信が途切れにくく、快適なネットワーク環境を実現します。

■手のひらサイズで設置場所を選ばない

約52g、手のひらに収まる超小型サイズのため、テレビ裏やデスク周りなど省スペース設置が可能です。USB Type-C給電を採用し、ACアダプタ不要で配線もすっきり。設置の自由度が高く、誰でも簡単にネットワーク拡張が行えます。

■高速・安定通信を支えるギガビット性能

1000BASE-Tに対応し、最大1000Mbpsの高速通信を実現。AUTO-Negotiation機能により、接続機器に応じて通信速度を自動で最適化します。動画視聴やオンラインゲーム、データ転送など、帯域を必要とする用途でも安心して使用できます。

■アルミ筐体で放熱性と耐久性を両立

筐体には放熱性に優れたアルミ素材を採用。ファンレス設計ながら、発熱リスクを軽減し、安定した動作をサポートします。長時間の使用でも安心できる設計で、日常使いから業務用途まで幅広く活躍します。

■ケーブルを選ばず簡単接続

AUTO-MDIX機能を搭載し、ストレート・クロスケーブルを気にせず接続可能。ネットワークに詳しくない方でも迷わず使える設計です。届いたその日からすぐに使える、ストレスフリーな操作性も大きな魅力です。

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。