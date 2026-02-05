バレンタイン特別コラボ ハイアット セントリック 銀座 東京 NAMIKI667のランチとアートアクアリム美術館の金魚アート鑑賞で特別なバレンタインを

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、ハイアット セントリック 銀座 東京

ホテル内3階のレストラン「NAMIKI667」で楽しむ贅沢ランチと、アートアクアリウム美術館入場券がセットになったバレンタイン特別コラボプランチケットを2月14日(土)・15日(日)の2日間限定で販売いたします。

※ハイアット セントリック 銀座 東京からアートアクアリウム美術館へは徒歩約6分

今年のバレンタインは銀座で特別なひとときを。旬の食材をふんだんに使用した贅沢ランチコースを堪能したあとは、アートアクアリウム美術館の特別企画で花と金魚が共演をするアート鑑賞をお楽しみください。

■NAMIKI667のランチコース バレンタイン特別メニュー

ハイアット セントリック 銀座 東京 3階のレストラン「NAMIKI667」でお楽しみいただける贅沢なランチコース。

旬の食材をふんだんに使用し、前菜・メイン・デザートをお楽しみいただけるシェフこだわりのプランをご用意しました。開放感あふれる空間でお気軽に銀座でのランチをお楽しみくださいませ。

内容：ランチコース 〈乾杯ドリンク1杯付き〉

・アミューズ「トリレバーのティラミス」

・キヌアとアボカドのグリーンサラダ ジンジャードレッシング

・マッシュルームと豆乳のヴィーガンポタージュ

・真鯛のソテー ブールブランソース フヌイユ

・柑橘のパブロバ 柚子ソルベ・コーヒー または 紅茶

※写真はイメージです

ハイアット セントリック 銀座 東京 NAMIKI667×アートアクアリウム美術館 ランチセットプラン 概要

【料金】9,458円/1名（税込）※料金には、NAMIKI667のランチ と、アートアクアリウム美術館 GINZAの入場料が含まれています。（コースセット以外でお客様がご注文された場合は、当日お支払いください）

【期間】2026年2月14日（土）15日（日）

【予約時間】11時30分～14時 ※チケットサイトでご希望のお時間を選択ください

（選択チケットの時間は、ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667にご来店いただくお時間となります）

※お時間に遅れる場合は、以下連絡先まで必ずご連絡ください。その場合、ご案内まで少しお待ちいただく場合がございます。

〈ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667 TEL 03-6837-1300〉

※アートアクアリウム美術館へは、時間指定なし（ご予約日当日に限る）でご入場いただけます。

※ハイアット セントリック 銀座 東京からアートアクアリウム美術館へは徒歩約6分です。

【予約方法】アートアクアリウムチケットサイトにて「NAMIKI667のランチセット券」をご予約ください。https://ticket.artaquarium.jp/

※ご利用日の前日18時までの販売となります。

※ご予約後のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください。

●ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667

ライブ感溢れるショーキッチン、大きなオーブンから立ち込める鼻腔をくすぐる芳醇な香り、そして旬の食材と調味料をふんだんに取り入れた、自然の恵みあふれる温かみのある料理が、五感で愉しむ「食」へと誘います。約 40 mの並木通り沿いのテラスでは、時間、季節ごとに刻々と変化する銀座の情景を臨めます。

東京都中央区銀座6-6-7 ハイアット セントリック 銀座 東京 3階

https://maps.app.goo.gl/wgnLyqALnC2XKM5E9

■開催中の特別企画

「Flower Aquarium Gala ～金魚と花の彩展～」

2025.11.28～2026.2.25

この冬、アートアクアリウムが花に囲まれる

冬の季節を鮮やかに彩る、“花と金魚の共演”

今冬のアートアクアリウムは、人々が花に託した「美・想い・変化・季節」を表現した演出でより情緒のあるアプローチの金魚鑑賞と没入体験をお届けします。

彩り鮮やかな祝宴・祭典を意味する“GALA”。まさに金魚と花の彩りが重なる特別な演出が広がります。

寒い冬の季節こそ、目も心も踊らせてくれる鮮やかな花と金魚の幻想的な共演をお楽しみください。

■お得な、バレンタインペアチケット

バレンタイン特別ペアチケットを限定販売いたします。

特別な人と行きたい場所”としてアートアクアリウム美術館が贈る、バレンタイン限定チケット。

今年のバレンタインは、金魚と花の彩展で思い出に残る体験をギフト。

2名様ご入場いただけるペアチケットです。

【販売期間】2026年2月4日(水)～ ※前日までの販売。ただし、なくなり次第終了

【利用期間】2026年2月9日(月)～2月15日(日)

【特別料金】4,500円（税込）/2名 ※通常料金 5,000円（税込）/2名

※２名様ご一緒にご入場ください

アートアクアリウムチケットサイトにてご購入ください https://ticket.artaquarium.jp/

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が

ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越