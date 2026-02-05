6/6(土)-6/7(日)開催！FUJI & SUN ’26 第2弾ラインナップ発表で cero、君島大空、鎮座DOPENESS、奇妙礼太郎、眞名子 新の５組が追加！

期間限定の早割入場券としずおか県民割の販売がスタート！

富士山の麓の大自然と音楽を満喫するキャンプインフェスティバル「FUJI & SUN ’26」。その第2弾ラインナップとして発表となったのは、卓越した創造性と演奏能力をもってライブでの表現を拡張し続ける cero、類稀な歌声とアヴァンギャルドなギタープレイで魅せる 君島大空、唯一無二の声質と緩急自在のフロウを操る孤高のラッパー 鎮座DOPENESS、洗いざらしの感情をソウルフルに表現して心を痺れさせる 奇妙礼太郎、郷愁を誘う “シティ・カントリーミュージック” を生み出す新鋭シンガー 眞名子 新の5組。日々の喧騒からひととき離れ、清涼な空気の中で触れる音楽の数々は、きっと忘れ難いものになるはずです。

2/5(木)より、期間限定の早割入場券としずおか県民割の販売がスタート！プレミアムなキャンプエリアのチケットは先着順の販売となりますので、お早めにお買い求めください。

大充実のアウトドアエリアにも注目！

さまざまなスタイルでキャンプが楽しめるFUJI & SUNでは、大充実のアウトドアエリアにも注目！アウトドアマーケットエリア “WORLDVIEW SESSION” には、唯一無二のフォルムと機能美を併せ持つギアが支持される「サバティカル」、90年以上の歴史を持つ米名門ブーツメーカー「Danner」、バックパックを背負ったクマのアイコンが特徴のイギリス発アウトドアブランド「コブマスター」、独創性と遊び心のあるキャンプグッズが人気の「ASOMATOUS」等の有名ショップが軒を並べ、キャンプフェスの楽しみを格上げする工夫を凝らしたグッズが手に入ります。人気メディア「GO OUT」、「CAMP HACK」の編集長・プロデューサーがアウトドアの最新トレンドを語るクロストークも、毎年人気のコンテンツです。

また、今年は地元富士市吉原を拠点とするファントムブルワリー「BADASS BEER BASE」によるオフィシャルビールの醸造が決定！木々の香り漂う会場の中、FUJI & SUNの雰囲気に合わせて造られた、とっておきのビールで乾杯をお楽しみください！こちらのオリジナルビールは、先行リリースイベントや事前の予約販売も計画中。

会場には、お子様連れに安心のキッズエリアやファミリーで楽しめるオリジナルコンテンツ、アスレチックが盛りだくさん！

FUJI & SUNは今年も小学生以下の入場が無料！会場である「富士山こどもの国」には、富士山から流れ出た溶岩でできた遊び場やすべり台、巨大なハンモック遊具の“くもの巣ネット”や遺跡を模した迷路など、天然の地形を活かしたアスレチックが盛りだくさん！アルパカやポニーなど、さまざまな動物たちとふれあったり、えさやりも体験できます。赤ちゃんから小学生までが安心して楽しめるキッズエリアも登場し、ピタゴラ玉転がしやシャボン玉など遊びながら学べるコンテンツを通じて、家族の絆を深める時間をお届け！自然豊かな会場を余すところなく駆けめぐり、非日常の冒険をお楽しみください。

アクセスは都心から約1時間半。富士山麓の豊かな自然に囲まれて、心を揺さぶる音楽と、FUJI & SUNでしか味わえない個性豊かなコンテンツの数々をぜひ体験してください！

各種チケット取扱い 🎫小学生以下入場無料！ 人気のU18割・U25割も好評販売中！

▶︎ ローソンチケット https://l-tike.com/fujiandsun26/

【早割】販売期間：2/5(木) 正午 ～ 3/18 (水) 23:59

【しずおか県民割】販売期間：2/5(木) 正午 ～ 6/5 (金) 23:59

静岡県内のローソン・ミニストップにて販売中！

店内のLoppi（Lコード：94001）にてお買い求めください。

公演概要

■公演名：FUJI & SUN '26（読み：フジアンドサン ニジュウロク）

■公開日：2026年6月6日（土）・6月7日（日）

■会場：富士山こどもの国（静岡県富士市桑崎1015）

■出演：君島大空 / 奇妙礼太郎 / 柴田聡子(BAND SET) / シャッポ / cero / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / 鎮座DOPENESS / 寺尾紗穂 / never young beach / ハンバート ハンバート / 眞名子 新 and many more…!

■主催：FUJI & SUN '26実行委員会

■協賛：コアレックス信栄

■特別協力：富士市 / 富士山こどもの国

■協力：一般社団法人富士山観光交流ビューロー / 静岡県タクシー協会 富士・富士宮支部 / 人力チャレンジ応援部 / フジイベントボランティアネットワーク/ 富士急静岡バス / 富士急シティバス / 富士急トラベル / 富士市商工会 / 富士市ホテル旅館業組合 / 富士商工会議所 / 密林東京 / 吉原祇園祭 / 吉原寺音祭 / Bird -old pizza house- / EACH STORY / FLARE TENT / FORIE / FRUE / GoodSound P.A.works / JTB / KANOYA PROJECT / KMCgroup / Positive Link Studio / Samaya Design / SHIMAI / Wonder Wanderers

■後援：静岡県 / 公益社団法人 静岡県観光協会 / 岳南朝日新聞社 / 日本富士山協会 /

富士市ホテル旅館業組合 / 富士ニュース社 /ラジオｆ/ J-WAVE / K-MIX

■企画制作：WOWOW / infusiondesign

■Website：https://fjsn.jp(https://fjsn.jp)

■公式Instagram：https://www.instagram.com/fjsnjp(https://www.instagram.com/fjsnjp)

■公式X：https://x.com/fjsnjp(https://x.com/fjsnjp)

■公式TikTok：http://www.tiktok.com/@fjsnjp(http://www.tiktok.com/@fjsnjp)