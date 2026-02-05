ロロ・ピアーナ：The I.C.E. サンモリッツ、インターナショナル・コンクール・オブ・エレガンス 2026に参加

ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社

ロロ・ピアーナは、権威あるクラシックカーイベント「The I.C.E. サンモリッツ」、インターナショナル・コンクール・オブ・エレガンスに3年連続でパートナーとして参加しました。世界中から自動車愛好家たちが集まるこのイベントは、2026年1月30日と31日の2日間、氷が張るサンモリッツ湖の上で開催され、個性豊かな車が一堂に会しました。

アートとデザイン、機械の卓越性とライフスタイルを融合し、美と革新を称えるThe I.C.Eは、伝統的なコンクール形式をダイナミックなアイスエキシビションへと昇華させ、世界中のコレクター、デザイナー、愛好家を魅了します。

クラシックカーとカーレースの世界は、メゾンの伝統に不可欠なストーリーです。本イベントへのロロ・ピアーナの参加は、そのつながりをさらに強め、新たな章を歴史に刻みます。1987年から2018年まで、ロロ・ピアーナ・クラシックカーチームは、ミッレミリア、コッパ・ドーロ・デッレ・ドロミテ、ウィンターマラソンなど名高い耐久レースに約30ものクルーを送り出し、クラシックカー競技という特別な世界で確固たる地位を築いてきました。

メゾンのラウンジ前に展示されているブガッティ・タイプ23・ブレシア1923は、2011年にペブルビーチ・チェアマン賞を受賞し、2015年に日本で開催されたラ・フェスタ・ミッレミリアにも出場しました。この車は、FIA国際歴史委員会会長であり、モンツァ・サーキット会長でもあるジュゼッペ・レダエリ氏が所有しています。彼はロロ・ピアーナ・クラシックカーチームのメンバーとして、かつて、数々の賞を受賞してきました。

ドライビングへの情熱から生まれた、ロロ・ピアーナの真髄ともいえるクラシックなロードスター・ジャケットは、コモ湖で開催されるコンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステの75周年を記念してデザインされました。今年のザ・アイスを祝し、このイベントのために特別に開発された限定カプセルコレクションでは、メンズ用にカシミヤ・ヘリンボーン・コースヘア・ストームシステム(R)を使用したロードスター・ジャケット、レディス用にカシミヤ・チェビオット・コースヘア・ストームシステム(R)を用いたロードスター・ミニ・フィールドジャケットが登場します。ツートンの綾織で表現されたカシミヤのロードスター・ハーフジップニット、プロンジェレザーのドライビンググローブ、そして車をモチーフにしたプリントが施されたカシミヤシルクのスカーフもラインナップを彩ります。

このカプセルコレクションは、ロロ・ピアーナのサンモリッツの店舗限定で、雪上を滑る車をコンセプトにした特別なウィンドウディスプレイもローンチしています。メインウィンドウには雪に覆われた斜面が広がり、タイヤの跡を思わせるフロスト加工のシェブロン柄が描かれ、ミニチュアのヴィンテージカーが配されています。

The I.C.Eの審査員は、アイコニックなグランデ・ウニタのスカーフと、メゾンを象徴するクンメルカラーのカシミヤ・ストームシステム(R)のベースボールキャップを着用し、今年の優勝者に、ザ・アイス・サンモリッツの公式カラーである限定のディープブルーのロードスターを贈りました。

また、1月31日には本イベントへの参加を記念し、ロロ・ピアーナ CEO のフレデリック・アルノー主催のプライベートディナーがシャレー・サラストレインにて開催され、多彩なゲストが出席しました。

The I.C.E サンモリッツ、インターナショナル・コンクール・オブ・エレガンスについて

2019年にマルコ・マカウスの発案によって誕生したこのイベントは、コンクール・デレガンスの世界に前例のないコンセプトを生み出しました。静と動、アートとスポーツが唯一無二のロケーションで融合する特別な催しです。開催地である湖と切り離すことのできない本イベントは、エンガディン地方の環境と自然遺産への敬意を常に持ち続けて開催されてきました。参加車両は厳格に選定され、その貴重な価値を守るため、一般公開は制限されています。