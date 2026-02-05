【群馬県×PoliPoli Gov】「また行きたくなる赤城山」に関する意見募集を開始

株式会社PoliPoli- 意見募集ページURL：https://polipoli-gov.com/issues/fCS1oLOdZ7HrvVWmzbV1(https://polipoli-gov.com/issues/fCS1oLOdZ7HrvVWmzbV1)- 行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』での取り組み- 募集期限は、2026年3月8日（日）まで

株式会社PoliPoli（所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真）は、群馬県が実施する「また行きたくなる赤城山」に関する意見募集に『PoliPoli Gov』が導入されることをお知らせします。

意見募集の概要

テーマ：「夏はハンディファンのいらない25度の涼しさ・光きらめく冬。両方の顔をもつ赤城山。週末行こう！となる決め手として何が欲しいですか？こんな赤城山でどんな過ごし方をしたいか教えてください。」

開催期間：2026年2月5日（木）から 2026年3月8日（日）23:59まで

URL：https://polipoli-gov.com/issues/fCS1oLOdZ7HrvVWmzbV1

群馬県の本事案に関する『PoliPoli Gov』導入の背景・目的

群馬県の県庁所在地である前橋市は、首都圏から約1時間半というアクセスの良さと、赤城山をはじめとする豊かな自然が共存するまちです。赤城山は古くからの信仰の対象であり、四季折々の自然やアクティビティなど、多様な魅力を持っています。

南麓では2025年10月に「ぐんまフラワーパークプラス」がオープンし、山頂エリアでは2026年春に「キャンプフィールド」や「ほぼの駅 AKAGI」、秋以降には新たなビジターセンターの開業などが予定されています。

【参考】

キャンプフィールド及び赤城ビジターセンター

https://www.pref.gunma.jp/page/652562.html (https://www.pref.gunma.jp/page/652562.html)

ぐんまフラワーパークプラス

https://www.flower-park.jp/

ほぼの駅 AKAGI

https://www.1101.com/hobonoeki_akagi/ (https://www.1101.com/hobonoeki_akagi/)

一方で、都心から近いがゆえに「日帰り」での利用が多く、ゆっくりと滞在や宿泊をしていただく機会が少ないという課題も抱えています。

そこで、これからの赤城山エリアが「また行きたくなる」「ゆっくり滞在したくなる」場所になるためのアイデアを募集します。赤城山エリアをよく知る方はもちろん、県外にお住まいの方からなど、幅広い視点からのご意見をお待ちしています。

みなさんは、どんな時間を過ごせたら「また来たい」と思いますか？ 自由な発想や、率直なご意見をぜひお聞かせください。いただいたご意見は、今後の観光振興の取り組みに活かしていく方針です。

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov （ポリポリガブ)』 とは

住民と行政が共に社会を創るための「政策共創プラットフォーム」です。誰もがオンラインで気軽に、アイデアを行政に届けることができます。国民や住民の行政に対する意見や要望を聴く活動（＝広聴）をデジタル時代に対応した新たな仕組みへアップデートし、一人ひとりの幸せな暮らしに貢献します。

＜サービスの仕組み＞

PoliPoli Govに行政から政策に関する相談が届きます

住民は意見やアイデアの投稿や、共感するコメントに「いいね」ができます

PoliPoliが意見を分析し、行政が政策づくりの参考にします

今後の展望：住民と行政が政策を共に創る時代へ

PoliPoliは、ミッション「新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。」を実現するため、サービス提供を通じて政策立案プロセスのアップデートを、引き続き提言してまいります。

日本は自らの意見が社会に反映されていないと感じる国民が7割以上と高い水準になっています。この課題を解決するためには、誰でも気軽に行政との仕組みづくりに参加できるツールが必要です。サービス提供を通じて、住民と行政が共に政策を創る「政策共創」ができる社会を目指しています。

