「カンコンキンシアター37　クドい！」公演が5月に開催！！銀座に帰ってきました！

全栄企画株式会社

2026年5月に「カンコンキンシアター37 クドい！ ～銀座に帰ってきました～」公演が、銀座・博品館劇場にて開催！

本公演は、関根勤が座長を務め、自ら構成・演出を行っている演劇集団。コメディーのショートコントで構成する舞台は、関根勤がやりたい「意味ねぇ・くだらねぇ」を追求したマニアックでナンセンスなコントの連続です！

今年のカンコンキンは、百獣の王ライオンのごとくゴールデンウィークの銀座に君臨！ラッキィ池田、キャイ～ン、ずん、イワイガワら、おなじみの仲間たちと、年に一度の大騒ぎ間違いなし！

今年も大好評の超豪華な特典付きチケット、「百獣の王ライオン席」と「クドすぎるよ！席」をご用意しました！関根座長を筆頭に、さらにパワーアップした大爆笑必須のステージをお楽しみに！

チケットの特別先行予約は、2月7日(土)受付開始！詳細はホームページにて！

カンコンキンシアター37 クドい！ ～銀座に帰ってきました～

【出演者】

関根勤、ラッキィ池田、ウド鈴木(キャイ～ン)、天野ひろゆき(キャイ～ン)、中村嘉夫、

飯尾和樹(ずん)、やす(ずん)、森 一弥、平子 悟、井川修司(イワイガワ)、岩井ジョニ男(イワイガワ)、

神部美咲、飯田あすか、安井南、丹丹ミホ

【公演日程】

5月 2日(土) 17:00

5月 3日(日・祝) 13:00

5月 4日(月・祝) 13:00

5月 5日(火・祝) 13:00

5月 6日(水・祝) 13:00

5月 7日(木) 18:00★

5月 8日(金) 14:00★

5月 9日(土) １.12:00／２.17:00

5月10日(日) 12:00

※開場は開演45分前

★5月7日(木)、8日(金)の公演は特別カーテンコール付です。

【会場】

銀座 博品館劇場

[〒104-8132 東京都中央区銀座8-8-11 8階]

【料金】

１.百獣の王ライオン席

平日 15,000円(税込)／土日 15,500円(税込)

※1～3列目を確保

※特別記念品付

※関根勤サイン入りポスタープレゼント

※終演後、集合写真撮影

(出演者全員と各回ごとのお客様がご一緒に撮影いたします。出演者の都合上、不参加の可能性がございます。お写真は後日郵送にて発送させていただきます。)

２.クドすぎるよ！席

平日 12,500円(税込)／土日 13,000円(税込)

※4～6列目を確保

※特別記念品付

３.指定席

平日 9,000円(税込)／土日 9,500円(税込)



※博品館劇場には、車椅子席はございません。

恐れ入りますが、お席のご相談がございます場合はお問合せ下さい。

尚、「軽量折りたたみ車椅子」であれば、係員３名ほどで客席までお運びし、

指定のお席に移っていただくお手伝いをさせていただきます。

つきましては、ご来場前にご一報いただけますよう、お願いいたします。

【ホームページ】https://zen-a.co.jp/ticket/37kankon26/

【問合せ】Zen-A(ゼンエイ) TEL:03-3538-2300[平日11:00～19:00]

【主催・企画・製作】浅井企画／全栄企画

※公演情報が変更になる場合がございます。