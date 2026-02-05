CROSS Business Producers × データリソース、「CROSS Graph Community」を立ち上げ、参加者募集中

CROSS Business Producers株式会社

事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社/CBP」）と、当社の100％子会社である株式会社データリソース(https://www.dri.co.jp/)（本社:東京都千代田区、代表取締役 三木言葉、以下「DRI」）は、AIインテリジェンスプラットフォーム「CROSS Graph（クロスグラフ）(https://cross-graph.com/)」のユーザーコミュニティ「CROSS Graph Community（クロスグラフコミュニティ）(https://cross-graph.com/community)」を立ち上げました。本コミュニティは、CROSS Graph(https://cross-graph.com/)をご利用中のお客様、CBP/DRIのお客様であれば、どなたでも無料でご参加いただけます。

■コミュニティ参加者募集について：

「CROSS Graph Community(https://cross-graph.com/community)」は、CROSS Graph(https://cross-graph.com/)をご活用いただいているユーザー様同士の交流を促進し、活用事例や知見を共有するためのプラットフォームです。コミュニティでのつながりを通じて、新たな発見やビジネスのヒントが生まれます。また、ご参加いただくことで、さまざまなメリットを得ていただけます。

＜コミュニティでできること＞

- ユーザー同士の交流：CROSS Graph(https://cross-graph.com/)を活用している企業や担当者と繋がり、活用事例や知見を共有- 限定イベント・セミナー：メンバー限定のオンラインセミナーや交流会への参加- 情報交換・Q&A：運用のコツや課題解決のヒントをコミュニティメンバー同士でシェア- 製品フィードバック：新機能のリクエストやフィードバックを直接開発チームへ届けることが可能

＜参加対象＞

- CROSS Graph(https://cross-graph.com/)をご利用中のお客様- CROSS Business Producers(https://crossproducers.com/) /データリソース(https://www.dri.co.jp/)のお客様コミュニティ参加はこちらより（無料） :https://cross-graph.com/community

ご興味をお持ちの方は、上記内容に限らず、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

■CROSS Graphとは：

CROSS Graph(https://cross-graph.com/)は、ファクトデータ × 未来予測 × 生成AIを統合した次世代経営インテリジェンスプラットフォームです。世界最先端のAI技術を活用し、膨大なデータを読み解き、戦略コンサルティングファームレベルの高品質なスライド資料を自動生成します。

＜CROSS Graphでできること＞

- 市場・産業データの統合と分析- 未来予測に基づくアウトプット生成- 会議・会話データのナレッジ化- 高品質なビジネス資料の即時自動作成- 暗号化された指定ファイルサーバ連携（Fileforce、SharePoint、Google Drive、BOX等）

詳細は下記プレスリリースをご参照ください：

■3月3日「ASCII JID 2026」でCROSS Graph実演会を開催：

当社は2026年3月3日（火）開催の「JID 2026 by ASCII STARTUP(https://jid-ascii.com/)」（会場：東京都立産業貿易センター浜松町館）に出展し、CROSS Graph(https://cross-graph.com/)の実演会および代表によるステージ登壇（パネルディスカッション）を実施いたします。

ご来場には事前申込（無料）が必要です。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

来場申込および詳細は下記プレスリリースをご参照ください：

■2050年未来予測プログラム「欧州テック最前線ラボ 2026」参加者募集：

VivaTech 2026（6月/パリ）への訪問を含む、2050年未来予測 実践型プログラム(https://eu-tech-frontier.com/)の参加者を募集中です。CROSS Graph(https://cross-graph.com/)による戦略レポート生成と、フランスを知り尽くしたナビゲーターが伴走する、実戦型グローバル進出プログラムです。

詳細は下記プレスリリースをご参照ください：

【CROSS Business Producers株式会社の概要】

『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)）で事業開発を支援するプロフェッショナルファームです。事業開発の原点を、将来予測におき、創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）(https://crossproducers.com/iftf/)と連携した未来を見通すアプローチを用いた企業戦略への提言、フィールドサーベイほかを実施し、新たな事業の立ち上げに寄与してまいりました。2012年より、「Vision 2050」として、サステナブルな2050年を予測する未来予測プログラムを継続的に実施し、2023年には未来予測に特化した支援サービス「Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)」の提供を開始しました。また、「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」と連動する世界約200社の調査データを提供する老舗のグローバル調査会社である株式会社データリソース（DRI）(https://www.dri.co.jp/)を子会社として傘下に持ち、グローバルな市場インテリジェンス機能を強化しています。

会社名：CROSS Business Producers株式会社

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉(https://crossproducers.com/people/#miki)

設 立：2011年10月3日

U R L ：https://crossproducers.com

【株式会社データリソースの概要】

調査情報・データ・分析などを提供。媒体「調査レポート、年間サブスクリプションサービス、委託調査」を通じ、世界の電気通信・コンピュータ・エレクトロニクス・環境・エネルギー・自動車（自動運転・EV）関連・半導体・医薬医療 等の、最新の市場情報をはじめ、競合他社の戦略、新技術やサービスの開発、法規制、知的財産分野など、事業戦略立案に直結する価値のある情報・分析データを提供しております。

会社名：株式会社 データリソース

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目３－１ 新東京ビル４F

代 表：三木 言葉

設 立：1995年6月1日

U R L ：https://www.dri.co.jp/

