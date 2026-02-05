“即戦力シニア人材”が企業の成長を支える！専門スキルを活かした課題解決の最新事例を公開　3月4日（水）開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、株式会社パソナマスターズと共催し、即戦力となるシニア人材の活用をテーマとしたオンラインセミナーを2026年3月4日（水）に開催します。本セミナーは、人材不足や専門スキル人材の確保に課題を持つ企業担当者を対象としています。

少子高齢化に伴う深刻な労働力不足に直面する日本においては、豊富な経験と高度な専門性を備えたシニア人材の活用は、企業の持続的成長および競争力強化に欠かせない要素となっています。本セミナーでは、こうした社会的背景のもと、即戦力シニア人材が企業課題の解決にどのように貢献できるのか、最新事例とともに紹介します。

◆ウェビナー概要

日時：2026年3月4日（水）14:00～14:45

場所：オンライン開催

料金：無料

内容：

第１部 講演 即戦力シニア人材の活用事例紹介／株式会社パソナマスターズ

第２部 質疑応答・サービス紹介／株式会社パソナマスターズ

お申込み： https://info.pasona.co.jp/event_input/MRK/20260304

お問い合わせ：p-seminar@pasona.co.jp