【経営者×ゲーム】肩書きを脱ぎ捨て、″爆弾アクション″で激突。エグゼクティブ限定の「CXO GAME交流会 Vol.4」を3月26日(木)に新宿で開催

株式会社 経営参謀

ビジネスパーソンが集うコミュニティバー「参謀BAR」の運営を行う株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、「魂を揺さぶる」体験の創出を目指す株式会社ロックトゥーン （本社：東京都中央区、代表取締役：立山 聡瑠）と共同で、2026年3月26日（木）、経営者・役員・CXOクラス限定のネットワーキングイベント「CXO GAME交流会 Vol.4」を、参謀BAR新宿にて開催いたします。今回は、世代を超えて愛される「爆弾対戦アクションゲーム」をテーマに採用。ビジネスシーンで先行しがちな「肩書き」を一度横に置き、ゲームの競技性が生む熱狂と一体感を通じて、質の高いビジネスネットワーク構築を支援します。

開催背景：なぜ、経営者が「ゲーム」で交流するのか

CXO GAME交流会 Vol.4

昨今、対面でのビジネスマッチングや交流会が再活性化していますが、形式的な名刺交換や自社紹介に終始し、深い信頼関係の構築まで至らないという課題が多く聞かれます。CXO GAME交流会は、「会社間ではなく、個人間の交流の延長線上にこそ、真のビジネス機会が生まれる」という理念のもと、共通の体験を通じて素の人間性を知ることができる「ゲーム」に着目しました。

前回までの開催では、「童心に返ることで初対面でも会話が弾んだ」「ゲームのプレイスタイルに経営判断の癖が出ていて興味深かった」といった声をいただき、実際にそこから協業案件も生まれています。今回は、誰もが一度は熱中した経験のある対戦アクションゲームを通じ、参加者同士の心理的距離を一気に縮めます。

「CXO GAME交流会」3つの特徴

「CXO GAME交流会」は、ゲームを通じて経営者・役員クラスが気軽に交流しフラットな関係性を築く、新しいスタイルのネットワーキングイベントです。

1. 決裁権者限定のクローズドなコミュニティ

参加資格を「経営者・役員・CXOクラス以上（大企業の場合は部長職以上）」に限定。営業目的の参加（保険、不動産投資、マルチ商法等）を固くお断りすることで、安心して質の高い情報交換ができる環境を担保しています。

2. 経営者のサードプレイス「参謀BAR」での開催

会場は、当社が運営する会員制志向のバー「参謀BAR 新宿」です。日々の重責を担うリーダーたちが、肩の力を抜いて本音で語り合える場として設計されており、イベント終了後もそのまま同会場で深い議論や交流を継続することが可能です。

3. ビジネスにつながる「大人の遊び場」

単なる娯楽ではなく、チーム戦などを通じて「共闘」の感覚を醸成します。利害関係のないフラットな状態で相手の思考や人柄に触れることが、結果として強固なビジネスパートナーシップへと繋がります。

■開催概要

・イベント名：CXO GAME交流会 Vol.4

・開催日時：2026年3月26日（木）19:00～21:30（開場18:30）

・会場：参謀BAR 新宿

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿 5F redine新宿内

アクセス：東京メトロ「新宿三丁目駅」徒歩1分、JR「新宿駅」徒歩5分

・定員：20名（先着順）

・参加費：11,000円（税込）

※軽食およびアルコールを含むフリードリンク付き

・参加対象：経営者、役員、CXO、大手企業決裁者（部長級以上）

※営業目的、コミュニティ運営同業者の方等の参加はお断りしております。

・タイムスケジュール

18:30～ 開場・受付・名刺交換

19:00～ オープニング・ゲームスタート（チーム対抗戦などを予定）

21:15～ 結果発表・クロージング

21:30 イベント終了（以降、店舗閉店まで通常営業として交流可能）

・参加申し込み方法

以下のURLよりチケットをご購入ください。

https://luma.com/8b5wr9cb(https://luma.com/8b5wr9cb?utm_source=prtimes)

※事前決済制、キャンセル規定あり

参謀BARについて

参謀BAR

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar(https://luma.com/sanbou.bar?utm_source=prtimes)

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F redine新宿内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

本イベントの運営会社（2社共催）

株式会社ロックトゥーン

代表取締役：立山 聡瑠（Satoru Tateyama）

設立：2021年 7月（創業2016年1月）

事業内容：事業推進PMO、利益構造アーキテクト、IPマーケティング支援

https://www.rocktoon.co.jp/

エンタメ・ゲーム業界で長くサービス開発や運営等を行ってきた実績から独自の事業推進構造をつくり、「点」ではなく「線」で支援する、一気通貫型の事業推進パートナーです。

株式会社 経営参謀（本リリース発行者）

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL： https://ksanbou.co.jp/