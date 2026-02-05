いよいよ明日開幕！ 明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンドWEST 第1節「V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島」よる6時からBS10で全国無料生中継！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』は、明日2月6日（金）から開幕する『明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST第1節 V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島』を全国無料で生中継します。当日よる6:00から放送の試合直前スペシャル企画には、松井大輔（元日本代表）・森崎和幸（元サンフレッチェ広島）・島田譲（元V・ファーレン長崎）の3人を迎え、両クラブの昨シーズンハイライトや明治安田Ｊ１百年構想リーグの見どころ・展望を徹底解説！よる7:00キックオフの試合中継と合わせて豪華トリプル解説でお届けします。試合前とハーフタイムには平和への想いをこめた「Little Glee Monster × Ｊリーグ SPECIAL LIVE」も放送！長崎と広島の8年ぶりの『PEACE MATCH』をBS10の生中継でお楽しみください！

＜明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST 第1節「V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島」 放送概要＞

■よる6:00～スペシャル企画『KO直前！Jリーグ開幕戦 長崎×広島 ~明治安田J1百年構想リーグ 第1節～』

【放送内容】

シーズンハイライトや明治安田Ｊ１百年構想リーグの見どころ＆展望を元日本代表の松井大輔と、８年前の長崎 vs広島『PEACE MATCH』に出場した森崎和幸（元サンフレッチェ広島）・島田譲（元V・ファーレン長崎）が徹底解説するスペシャル企画！平和への祈りを込めた「Little Glee Monster × Ｊリーグ SPECIAL LIVE」や「長崎生まれ、広島育ち」を自認し、両地に深い愛着を持つ日本代表の森保一監督からの独占スペシャルメッセージもお届け。

【出演者】

Little Glee Monster

松井大輔

（元サッカー日本代表）

森崎和幸

（元サンフレッチェ広島／現 サンフレッチェ広島育成部）

島田譲

（元Ｖ・ファーレン長崎／現 クリアソン新宿所属）

■よる6:55～試合中継／『Jリーグ開幕戦 長崎×広島 ～2026明治安田J1百年構想リーグ 第1節～』

J1開幕！8年ぶり復帰の長崎が新生・広島を迎え撃つ。平和への祈りを込めた「PEACE MATCH」。

ハーフタイムにはLittle Glee Monster再登場！



【解説】松井大輔／森崎和幸／島田譲

【実況】宮澤奎太（BS10アナウンサー）



【公式アプリで両チームへの熱い応援を大募集！】

試合中継では、BS10無料公式アプリ「つながるジャパネット」から両チームへの熱い応援をリアルタイムコメントで大募集！いただいたコメントは中継内で発表いたします！みなさんの熱い応援で一緒に盛り上がりましょう。

▼アプリダウンロードはこちら

https://www.bs10.jp/app/

※試合中継は無料公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信はありません。中継はBS放送でお楽しみください。

■2月6日（金）のBS10は「長崎」「平和」「スタジアムシティ」をテーマにスペシャル番組も再放送！

『ゆずの街探訪in長崎』

【放送日時】2月6日（金）夕方5:00～よる6:00

【番組概要】長崎スタジアムシティでのライブ開催を記念し、「ゆず」の2人が長崎を街ブラ！眼鏡橋でのハート石探しや新地中華街での絶品グルメ対決など、ミッションを通して長崎の魅力をたっぷりお届けします

『RE：BORN NAGASAKI～スタジアムシティから未来をひらく～』

【放送日時】2月6日（金）よる10:30～深夜0:30

【番組概要】2024年10月14日に開業を迎えた長崎スタジアムシティの誕生に迫るドキュメント番組。開業前日に行った長崎スタジアムシティこけら落とし 福山雅治フリーライブ「Great Freedom」 の裏側の貴重映像が満載！





＜放送形態＞

BS10（全国無料放送）※公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVでの配信はございません。BS放送でお楽しみください。





