NetEase Games、Qualcommと共同で世界初のWindows on Snapdragonネイティブ対応版Androidエミュレーター「MuMuPlayer Windows」を提供開始

NetEase Gamesは本日2026年2月5日(木)、Qualcomm Technologies, Inc.との協業により開発したMuMuPlayer Windows(https://www.mumuplayer.com/jp/) (https://www.mumuplayer.com/jp/) の配信開始を正式に発表しました。MuMuPlayer Windowsは、Windows on Snapdragonプラットフォームにネイティブ対応した世界初のAndroidエミュレーターであり、Snapdragon搭載のWindows PC上でAndroidアプリやモバイルゲームを快適に利用できるよう設計されています。これにより、ネイティブに近いパフォーマンスを発揮でき、動作の高速化やバッテリー持続時間の向上といったデスクトップ体験を提供します。

■ Windows on Snapdragonに最適化された互換性と安定性

MuMuPlayer Windowsは、10年以上の開発実績と世界数千万人規模のユーザー基盤を持つNetEase Gamesのエミュレーター開発チームによって設計されています。Windows on Snapdragon向けにゼロからネイティブ開発されており、従来の互換レイヤーを用いたx86ベースのエミュレーション技術と比べ、システム効率と安定性が大きく向上しています。これにより、AndroidアプリをWindowsデバイス上で利用する際に長年課題とされてきたパフォーマンスや利便性の問題を解決しようと努めています。Qualcommとの緊密な協業を通じて、Snapdragonプラットフォームユーザーにより完成度の高いAndroidエコシステム体験を提供します。

■ 幅広いSnapdragon搭載Windowsデバイスに対応

MuMuPlayer Windowsは、Snapdragon(R) X Seriesデバイス向けに最適化されているほか、従来世代のSnapdragonベースWindows PCにも対応しています。さらに、多様なWindows on Snapdragonハードウェア構成と互換性を持ち、さまざまなデバイス環境に対応可能です。

■ 高画質表示と本格的なPC操作体験

独自のグラフィックス技術により、MuMuPlayer Windowsは高精細な映像表現、最大240FPSの滑らかな描画、低遅延の操作性を実現しています。キーボード、マウス、コントローラー操作を標準でサポートし、自由なキー割り当ても可能なため、モバイルゲームをPC環境でも正確に操作することができます。

■ WSAの代替ソリューション

MuMuPlayer Windowsは、Windows Subsystem for Android（WSA）の実用的な代替手段として利用可能です。Windows on Snapdragonデバイス上でAndroidゲームやアプリを安定して実行でき、ネイティブWinUIを採用したインターフェースにより、ユーザーの皆さんにWindowsデスクトップの操作感に自然に溶け込むような体験を提供しています。

■ 提供開始について

MuMuPlayer Windowsは現在、対応するWindows on Snapdragonデバイス向けに正式提供されています。ユーザーはMuMuPlayer公式サイト(https://www.mumuplayer.com/jp/)からダウンロードおよびインストールが可能で、インストール後にGoogle Playへログインすることで、追加のシステム依存なしにWindows環境でAndroidアプリやモバイルゲームを利用できます。

●MuMuPlayer公式サイト：https://www.mumuplayer.com/jp/

■ MuMuPlayerについて

MuMuPlayerは、NetEase Gamesが開発したAndroidエミュレーターであり、ゲーム、業務効率化、アプリケーションテストなど幅広い用途で世界中のユーザーに利用されています。WindowsおよびmacOSに対応し、200万以上のAndroidアプリケーションとの互換性を備えています。

※Snapdragon は Qualcomm Incorporated の商標または登録商標です。Snapdragon は Qualcomm Technologies, Inc. およびその子会社の製品です。