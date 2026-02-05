ダルマ付きや処分しやすい胡蝶蘭に支持、当選祝いの胡蝶蘭多様化進む

2026年2月8日（日）は、衆議院議員総選挙の投開票日です。

日頃応援している立候補者や当選者へ向けた当選祝いとして胡蝶蘭を贈るのが一般的です。お花の中でも胡蝶蘭は格式が高く、またその豪華な見栄えから、当選お祝いの定番のお祝い花として定着しています。

一方で、選挙特有のマナーや届けるタイミング、飾り終えた後の処分を考慮しないと、かえって先方の負担になるケースも少なくありません。

こうした背景を受け、当選祝い胡蝶蘭のニーズが年々多様化しています。

選挙で胡蝶蘭を贈る際の基本ポイント

お届け時期の目安

当選確定後～1週間以内が一般的

2月9日（月）～2月15日（日）頃

贈答花の価格帯

2万円～5万円前後が中心

3本立・5本立の大輪胡蝶蘭が多く選ばれる

立て札（名札）の基本構成

立て札（名札）は基本的にどなたからの贈り物かを表します。

そのため、① 宛名（立候補者・当選者名） は省略することがあります。

①宛名（立候補者・当選者名）

②お祝い文言

③贈り主名

※お祝い文言は「祝 御当選」「御祝」などが一般的です。

「豪華さ」だけではない、選挙向け胡蝶蘭の最新トレンド

従来の選挙向け胡蝶蘭は、ボリューム感や見栄えの良さが重視されてきました。

しかし近年は、次のような点を重視する声が増えています。

・当選確定からすぐに贈ることができる即日・翌日対応

・議員会館や選挙事務所での設置・開梱の負担軽減

・飾り終えた後の処分しやすさ

・他の胡蝶蘭と並んだ際に印象に残るデザイン性

当選祝い向け胡蝶蘭を数多く手がけてきたお祝い花の通販サイト「ビジネスフラワー®」では、このようなニーズに応えるため当選祝いによりふさわしい胡蝶蘭の提案を進めています。

印象に残る当選祝いとして支持される、3つの特長的な胡蝶蘭

お祝いの気持ちを形に「ダルマ付き胡蝶蘭」

何度でも起き上がることから、何度でも挑戦するという縁起物として親しまれてきたダルマを、胡蝶蘭と一緒に贈ることができる。

「願いが叶う」「選挙の節目を象徴する」演出として、他にはない存在感を放ち、記憶に残る贈答花として支持を集めています。



ダルマと金箔胡蝶蘭



ちょうど良いサイズ感



バリエーションも豊富



豪華で目立つデザイン性の高いおしゃれなラッピング胡蝶蘭

従来のシンプルなラッピングだけでなく、様々な包装紙やリボンなどを組み合わラッピングを施した胡蝶蘭は、議員会館などでひときわ目を引く存在です。

胡蝶蘭をより目立たせ、多くの胡蝶蘭が並ぶ中でも差別化しやすく、当選祝いとして選ばれる理由の一つとなっています。



紅白ラッピング



品格のある和風ラッピング



花色も豪華な胡蝶蘭



支柱・鉢まで「すべて簡単に捨てられる」処分負担軽減型胡蝶蘭

近年、特に評価が高まっているのが、支柱から鉢まで一般ごみとして処分できる胡蝶蘭です。華やかさや格式を損なうことなく、飾り終えた後の手間を大幅に軽減できる点がお届け先の負担になりにくいとして高く支持されています。



通常胡蝶蘭と遜色ない見栄え



鉄線・陶器鉢は不使用



5本立てならより豪華



産地直送×スピード対応で安心

ビジネスフラワー®の胡蝶蘭は、厳選された胡蝶蘭農園からの直送を基本とし、鮮度・品質ともに高水準を維持しています。

また、当選確定後に注文が集中しやすい選挙シーズンにおいても、即日または翌日のお届けに対応できる体制を整備。

大臣室や議員会館などへの配送実績も豊富で、当選祝いにふさわしい胡蝶蘭をお届することができます。

また、贈答花のプロである専門スタッフが、当選祝いの胡蝶蘭を贈る際のお札の書き方など電話やメールでのご質問にもお答えしています。

選挙という特別な場面だからこそ、「贈った後」まで配慮した胡蝶蘭を

当選祝いの胡蝶蘭は、単なるお祝いの品ではなく、「贈る側の心遣いと配慮を込めたお祝いの気持ち」です。

華やかさだけでなく、設置・管理・処分まで見据えた胡蝶蘭の提案は、これからの選挙贈答花の新しいスタンダードになりつつあります。

選挙・当選祝い向け胡蝶蘭の商品情報や、立て札のマナーなどの詳細は、特集ページにて紹介しています。

