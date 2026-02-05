2026年版「音声認識API主要7社の価格・機能比較資料」を「AmiVoice Cloud Platform」で公開

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、音声関連技術を提供するボイステックプラットフォーム「AmiVoice Cloud Platform(https://acp.amivoice.com/)」にて提供している、お役立ち資料「音声認識API主要7社の価格・機能比較表 -失敗しないサービス選びのポイント-」に掲載している各社の情報を2026年版にアップデートし、公開しました。

音声認識APIサービスが増え、サービスも複雑になる中、具体的にどのような点が異なるのか、自社に適したサービスはどれなのか、お悩みではありませんか？

本資料では2026年1月時点で音声認識APIサービスを提供する主要7社がウェブサイトなどで公開している情報（価格・機能など）を客観的にまとめています。

認識方式や対応言語などの基本仕様に加え、単語登録・フィラーの扱い・専用環境の構築可否・サポート体制など、より幅広いポイントで各社の音声認識APIを比較いただけます。

また、料金面では、標準的なプランの金額のほか、医療向けなどの領域特化型エンジンや、日本語による技術サポート提供状況についても一覧でご覧いただけます。

2026年版は新たにグローバル企業1社を追加したほか、料金プランがよりわかりやすくなり、さらに充実した内容になっています。ぜひAP導入時の検討資料としてご利用ください。

資料ダウンロードはこちら :https://acp.amivoice.com/download/001-2/?from=pr

定期開催オンラインセミナー

「音声認識APIはどう選べばよいのか？『AmiVoice API・SDK』のご紹介」

音声認識専門企業だから分かる「音声認識APIの比較検討時に見るべきポイント」を押さえながら、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceの特長をご紹介するオンラインセミナーを定期開催しております。比較資料と合わせて、ぜひご活用ください。

セミナーにご参加いただいた方には、もれなく音声認識APIサービス「AmiVoice API」の無料利用クーポンを配布します。

登録月と翌月の2ヶ月、各月10時間（計20時間）まで無料で「AmiVoice API(https://acp.amivoice.com/amivoice_api/)」をご利用いただけます。

セミナー詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/webinar_acp?from=pr

「AmiVoice API」の特長

1．音声認識市場シェアNo.1（※）。自然な話し言葉を高精度でテキスト化

25年以上のノウハウ・データが蓄積された高精度かつ高速のAI音声認識AmiVoiceを、サイトからすぐにお使いいただけます。全ての音声認識エンジン・感情解析オプションを毎月60分まで無料でご利用可能です。

2．低価格で高品質な音声認識を利用可能

録音された時間ではなく発話のあった時間のみの従量課金制。課金単位も1秒単位で切り上げ計算なし。業界最低価格でありながら高品質な音声認識エンジンを利用できます。

3．音声認識の専門家が開発を無償サポート

当社は、音声認識エンジンの開発からサービス提供まで全て自社で行っています。API導入時や、運用開始後のAPIに関する個別トラブルなどの技術的なお問い合わせに対しても、技術スタッフが直接、無償でサポートを行います。

4．業界や用途に合わせて選べるエンジンで高い認識率を実現

さまざまなシーンで使用できる「汎用エンジン」の他、医療分野など専門用語や業界用語に特化したエンジンを用意しています。利用シーンに合わせてエンジンを選ぶことで認識率が大幅に向上。

辞書登録機能を活用すれば、社内用語や固有名詞も高精度でテキスト化することが可能です。

5．サービス開発・運用は全て国内。セキュアな環境で利用可能

「AmiVoice API」は国内で開発・運用しています。お客様の音声データが海外へ出ることがないため、安心してご利用いただけます。

AmiVoice Cloud Platform

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/726_1_53cbce6080ec9d5f839ac5f162c8572d.jpg?v=202602051151 ]



※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

