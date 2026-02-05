アビームコンサルティング、「2026 SAP(R) Partner Awards」にて3部門で受賞

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下 アビームコンサルティング）は、SAPが主催する「GTM Kick-Off 2026」において発表された「2026 SAP Partner Awards」にて、アジア太平洋地域（APAC）のトップパフォーマーパートナーとして、以下3部門でアワードを受賞したことをお知らせします。

- Regional Strategic Services Partner Excellence- Delivery Quality- Procurement Transformation Sales Excellence: Enterprise & Corporate

本アワードは、SAPソリューションを導入する企業のデジタルトランスフォーメーション推進に対する顕著な貢献をしたパートナーを評価するものです。受賞パートナーは、SAPとのパートナーシップを通じて、お客様のイノベーション導入を支援するとともに、迅速な価値創出、持続的な成長、そして業務の高度化・効率化を実現しています。

アビームコンサルティングは、APAC地域において、SAPクラウドソリューションを活用したプロジェクトの確実な立ち上げと高品質なデリバリー、調達・支出管理領域における課題解決型の提案力、ならびに地域横断で一貫性のあるサービス提供力が高く評価され、今回の受賞に至りました。

■SAP Partner Awardsについて

SAP Partner Awardsのノミネートは、SAPの広範かつ多様なパートナーのなかから、SAP内部の販売実績データなどを基に選出されます。最終的な受賞パートナーは、地域およびグローバルのSAP代表者で構成される選考委員会により、売上実績やパフォーマンスなどの評価基準に基づいて、カテゴリーごとに決定されます。アワードは、総合的なセールス実績をはじめ、イノベーション、テクノロジー、サービス、ならびにソリューション別領域など、複数のカテゴリーにおいて授与されます。

■SAP Asia Pacific Regional Head of Partner Ecosystem Success Peter Moore氏のコメント

「SAPパートナーの役割は、これまでに大きく進化してきました。SAPがAIファースト、スイートファースト戦略を推進するなかで、パートナーはお客様のAI活用による変革を主導し、SAP Business Suiteがもたらす実用的な価値を提供しています。今年のSAP Partner Awardsでは、業績に加え、SAPのコンピテンシーや方法論におけるチーム能力の向上に卓越し、それをAI・データイノベーションやお客様の価値実現までの期間短縮につなげたパートナーを表彰しています。2026年に本アワードを受賞されたアビームコンサルティングの皆様、この度は受賞おめでとうございます。」

アビームコンサルティングは、SAPとの長年にわたる強固なパートナーシップのもと、APAC地域における多様な業種・業界のお客様に対し、確かなデリバリーと実行力に基づく変革支援を行い、企業価値向上および社会価値の創出に貢献してまいりました。今後は、SAP Business Suiteを中核に、Business AI、Business Data Cloud、Business Transformation Managementといった先進的なソリューションの活用をより一層推進し、SAPとの共創を通じて、APAC地域をはじめとするグローバル企業のビジネス変革と持続的な価値創造の実現に貢献してまいります。

なお、アビームコンサルティングは、SAPのエグゼクティブ層やグローバル各地の社員、ならびに多数のパートナーが一堂に会する「SAP GTM Kick-Off 2026」において、本アワードを受賞しました。本イベントは、年間のビジネス成功に向けたSAPの戦略、販売メソッド、成長機会、製品イノベーションなどについて情報交換を行う、SAP最大級の年次イベントです。

※ SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品及びサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

※ アビーム、ABeam及びそのロゴは、アビームコンサルティング株式会社の日本その他の国における登録商標です。

※ 本文に記載されている会社名及び製品名は各社の商号、商標または登録商標です。

■アビームコンサルティングのSAPコンサルティングサービス(https://www.abeam.com/jp/ja/expertise/sap_consulting/)

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約 9,000 名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織とともに新たな未来を共創し、確かな変革に導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。

ホームページ：https://www.abeam.com/jp/ja/