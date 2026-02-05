ovgo Baker、動物たちの未来につながるプラントベースのチャリティーイベント「TOGETHER is BETTER」を開催

株式会社ovgo



おやつの時間から、動物たちの未来へ。

ovgo Bakerは、“やさしい・たのしい・おいしい”をミッションに掲げるアメリカンベイクショップです。

ovgo Bakerが大切にしている「やさしさ」は、人に向けたものだけではありません。

動物たちにも、そしてこの地球にも向けられたものです。

私たちが日々口にするおやつを、動物性ではなく植物性にすること。

それは、私たちの身体への負担を少し減らし、動物たちにとってもフレンドリーな選択につながります。

特別なことをしなくても、いつものおやつ時間をほんの少し変えるだけで、世界はちょっとやさしくなれる。

「TOGETHER is BETTER」 について

「TOGETHER is BETTER」は、ovgo Bakerが大切にしてきた想いを、形あるアクションとして届けるために生まれたチャリティーイベントです。

この地球に共に生きる動物たち、そして私たち人間も含めて、これから先も“共に生きていく”未来のために。

「やさしい・たのしい・おいしい」という価値観を、日々のおやつ時間を通して重ねていく。

それが、ovgo Bakerなりの社会との関わり方です。

イベント内容

期間

2026年2月5日（木）～

イベントを記念した限定グッズや商品を、オンラインストアおよび店頭にて販売します。

なお、トートバッグはオンラインストア・店頭の両方で販売し、COOKIE SETはオンラインストア限定で展開します。

対象商品の売上の一部は、動物福祉活動を行う「どうぶつ基金」へ寄付されます。

⚪︎オンラインストアTOGETHER is BETTER TOTE BAG

・TOGETHER is BETTER TOTE BAG

\2,500（税込）



イベント限定イラストをあしらったトートバッグ（単品販売）。

パソコンやA4クリアファイルも入る、普段使いにぴったりなトートバッグ！

素材にもこだわったエシカルアイテムです。

TOGETHER is BETTER COOKIE SET

・TOGETHER is BETTER COOKIE SET

\3,700（税込）



【EC限定商品】限定デザインのインポッシブルチョコレートチップ1枚とランダムクッキー2枚の計3枚に限定デザイントートバッグをセットにした特別仕様。

クッキーはすべて個包装で、ギフトにもおすすめです。

（※2026年3月14日までの期間限定販売）

＜販売サイト＞

https://ovgobaker.com/collections/seasonal-flavor

⚪︎店頭展開商品

オンラインとは異なる楽しみ方として、店頭限定アイテムも展開します。

対象店舗

- ovgo Baker Edo St.- ovgo Baker Meiji St.- ovgo Baker BBBTOGETHER is BETTER STICKER

・TOGETHER is BETTER TOTE BAG

\2,500（税込）

イベント限定イラストを使用したトートバッグ。

店頭では実際に手に取って、サイズ感や素材感をお楽しみいただけます。



・TOGETHER is BETTER STICKER

\250（税込）

スマートフォンの裏やPCに貼って楽しめる、イベント限定のミニフレークステッカー。



Impossible Chocolate Chip

・Impossible Chocolate Chip (限定デザイン)

\480 （税込）

イベントのキービジュアルを使用した、限定パッケージ仕様。

ovgo Bakerの定番人気商品を、数量限定で展開します。

会社概要

株式会社ovgoについて

株式会社ovgoは、環境や社会についての課題を食を通じて解決するSocially Conscious Brand です。社名は、”organic, vegan, gluten-free as options”の頭文字から名付けられました。全て植物性、かつできる限りオーガニック、国産の食材を使った焼き菓子を製造・販売するヴィーガンベイクショップ「ovgo Baker」を展開。 現在、東京・日本橋や原宿、都内を中心に4 店舗を運営しています。2022 年に国内の飲食店での取得は初となるB Corp 認証を取得しました。

URL：https://ovgobaker.com/