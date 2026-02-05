【ニトリ デコホーム】窓からお部屋を癒しの空間に。かわいさと機能性を両立させたデコネコデザインのセットカーテンが新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月中旬から全国の一部デコホーム店舗およびニトリネットにて販売を開始した、デコホームオリジナルのデコネコシリーズ「セットカーテン」をご紹介いたします。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100315518s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100315518s/)

デコホームで大人気のデコネコシリーズより、セットカーテンが登場しました。ドレープカーテンとレースカーテン、タッセルがひと窓分まとめて4,990円から揃います。ベースカラーはお部屋に馴染みやすいベージュ色。毛糸で遊ぶデコネコや、くつろぐ姿のデコネコを散りばめたデザインが癒しの空間を演出します。

ドレープカーテンレースカーテンタッセル

ドレープカーテンは、遮光3級に加え、断熱・保温機能つき（※1）。かわいさと機能性を両立しました。レースカーテンはほどよい透け感で、UVカット機能など日常使いにうれしい性能を備えています（※2）。またタッセルにもデコネコを描き、細部までこだわったデザインに仕上げました。

お部屋をやさしく包み込む「デコネコ」カーテンで、お部屋をコーディネートしてみませんか？

「デコネコ」はデコホームから生まれた、大人気のオリジナルキャラクター。ゆるかわなお顔がポイントです。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconeco/

※1:遮光率99.40％以上99.80％未満・断熱効果率57.3%・保温効果率33.8%

※2:見えにくさレベル 昼2、夜1（ニトリ基準の見えにくさレベル。レベル1～5の5段階あり、数字が大きいほど、外から見えにくくなります。）・紫外線UVカット58%

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】遮光3級・遮熱カーテン&レース4点セット(デコネコ DH176)

【サイズ（約）・価格】

幅100x丈135×4枚：4,990円

幅100x丈178×4枚：5,990円

幅100x丈190×4枚：5,990円

幅100x丈200×4枚：6,490円

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100315518s/

■関連商品 ※価格は全て税込み表記

突っ張り棒に通して使える小窓カーテンです。裾の部分に顔を出したネコの刺繍がかわいい。

【商品名】小窓カーテン(デコネコ DH182)

【サイズ（約）・価格】

幅100×丈45cm：999円

幅100×丈90cm：1,790円

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100358973/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html