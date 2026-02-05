最旬“デスティネーション・セレブレーション”を北軽井沢で。絶景ヴィラリゾート「あさま空山望」が贈る、卒業・入学・就職を祝う春季限定「春のセレブレーションプラン」を3月13日（金）より提供開始

合同会社空山望くらぶ

合同会社空山望くらぶ（本社：群馬県吾妻郡）が運営する北軽井沢の一棟貸しヴィラリゾート「あさま空山望（くうざんぼう）」は、卒業・入学や就職など、人生の新たな門出を祝う春季限定の”祝泊”「春のセレブレーション」プランを2月5日（木）より予約開始、3月13日（金）より提供開始いたします。

近年、旅先で人生の節目を祝う「デスティネーション・セレブレーション」が注目されています。あさま空山望では、厳しい冬を越えて大地が目覚める北軽井沢のエネルギーこそが、卒業・入学や就職など新たな世界へ踏み出す方々へのかけがえのない祝福になると考え、門出を祝う“祝泊”プランを企画いたしました。

浅間山が美しく冠雪を抱き、清らかな光が降り注ぐ3月の北軽井沢。ヴィラの周辺では、雪解けの合間から顔を出すふきのとうや、芽吹き始めた草花が、静かに春の訪れを告げます。ヴィラへ一歩足を踏み入れると、やわらかな香りとともに、一足早い春の気配が迎え入れます。 春という季節がもつ「再生」と「祝福」の空気に包まれながら、人生の節目を祝うひとときをお過ごしいただけます。

全棟独立型のヴィラは、周囲を気にせず過ごせる完全なプライベート空間です。三世代での卒業・入学祝い、ご夫婦の節目、さらには愛犬と共に祝う時間まで、人生のさまざまな「門出」に寄り添う滞在としてご利用いただけます。

■春の香りと花言葉で彩る「チェリー・ブロッサム・セレモニー」のウェルカムギフト

桜のアロマや春色の乾杯など、春ならではの香り・色・味でお迎えする「チェリー・ブロッサム・セレモニー」。客室には桜の香りのアロマを焚き、嗅覚から春の心地よさを演出。お祝いの乾杯には桜色のロゼワイン、ノンアルコールのご希望の場合は抹茶ラテと桜スイーツのセットをご用意し、視覚と味覚でも春の華やかさを感じていただけます。

さらにウェルカムギフトとして、花言葉のメッセージカードをご用意しました。ご予約時に入学、卒業、就職、還暦などお祝いのテーマをお選びいただくと、シーンにふさわしい花言葉を添えたカードをお部屋にお届けいたします。言葉にしきれない想いを、大切な方へサプライズを贈ることができます。

■一瞬の輝きを動画に残す記念撮影オプション「森のメモリアル・フォト＆ムービーセッション」

写真撮影アクティビティ「森のファミリーポートレート」に、今年は新たに動画撮影が加わりました。専任フォトグラファーが春のやわらかな陽光やご家族・ご友人同士の自然な笑顔、会話のひとときなど、春の思い出のシーンを丁寧に撮影し、SNSへもご投稿いただけるフォーマットへ編集した短編ムービーを後日お届けします。

静止画だけでは伝えきれないその場の温度や空気感を、浅間山の自然とともにありのままに記録。卒業旅行で訪れる友人グループや、新たな道へ進むご家族の節目の瞬間を、春らしいやさしいムードの映像として残していただけます。

■プライベート空間で堪能する、1日1棟ポラリスヴィラ限定の春のメモリアル・キュイジーヌ

夕食を彩るのは、春の食材を味わう「メモリアル・キュイジーヌ」。出張シェフがポラリスヴィラのキッチンで腕を振るい、春の訪れとともに旬を迎える地元食材を特別なコース料理へと仕立て上げます。

レストランの本格的な味わいを、プライベートな空間でそのままご堪能いただけます。

＜プラン概要＞

春のセレブレーションプラン

宿泊期間 ：2026年3月13日（金）～2026年4月5日（日）まで

部屋タイプ ：全タイプ

含まれるもの ：室料、朝夕食、春のお祝いセット、サービス料、宿泊税



＜1泊1室4名利用の場合＞※全て税込

・プレジデンシャルスイート「ポラリス」（定員：8名）：51,390円/名～

・スーペリアスイート「シリウス」（定員：6名）： 43,500円/名～

・デラックススイート「カシオペア」（定員：4名）： 38,500円/名～



予約サイト：https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated(https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated)



・森のメモリアル・フォト＆ムービーセッション(60分)：29,000円（写真50枚＋編集済みショートムービー）

・1日1組ポラリス限定 出張シェフによるディナー「メモリアル・キュイジーヌ」：

4名利用の場合追加料金 10,000円/名～

※先着順となり、スケジュールなどにより対応できない場合がございます。

※ご宿泊日から10日前までにご予約ください。

プレジデンシャルスイート「ポラリス」スーペリアスイート「シリウス」デラックススイート「カシオペア」

【「あさま空山望」概要】

世界的デザイナー・コシノジュンコ氏の監修により誕生した「あさま空山望」は、北軽井沢の大自然の中に佇む一棟貸しヴィラリゾートです。60,000平方メートル を超える広大な敷地には、全16棟の宿泊ヴィラやレストラン「天空柁イニング」、温浴施設「天空スパ」、ラウンジ、ドッグランを贅沢に配置。全棟からは雄大な”浅間山ビュー”の絶景を一望でき、大自然に溶け込んだグランピングのような空間で愛犬も一緒に非日常を堪能いただけます。まるで別荘を訪れたかのようなプライベートなひと時をお過ごしください。

所在地：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032－2577

敷地面積：約62,000平方メートル

HP：https://www.kuzanbo.jp/(https://www.kuzanbo.jp/)・INSTAGRAM：@asamakuzanbo_official

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z5teBOWETZ0 ]

【会社概要】

会社名： 合同会社空山望くらぶ

代 表： 尾立 源幸

住 所： 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-2577

設 立： 2020年1月

事業内容：リゾートホテルの開発および管理・運営