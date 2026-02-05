【ストリートダンスコンテストD-SHOCK 第8回関西予選】大阪で80組205名が熱戦！関西勢が実力を発揮。 2026年3月ファイナル進出16組が決定
株式会社Chord Prise（本社:東京都渋谷区、代表取締役:来栖直哉）が主催する全国規模のストリートダンスコンテスト「D-SHOCK 2025-2026 ROUND」は、2026年1月25日（日）に大阪 KOKO PLAZAにて第8回関西予選を開催いたしました。
フライン・オンライン同時開催の本予選には、チーム・ソロ合わせて80組205名が参加。白熱の戦いを繰り広げ、各部門で2026年3月31日に開催されるFINAL進出16組が決定いたしましたので、結果をご報告いたします。
▶ D-SHOCKとは
D-SHOCKは、2016年にスタートした全国規模のストリートダンスコンテストです。
U-10（小学4年生以下）、U-12（小学6年生以下）、U-15（中学3年生以下）、OPEN（高校生以上）の4部門を設け、全国8エリア（仙台、神奈川、埼玉、東京、名古屋、大阪、福岡）および海外（タイ）で予選を開催しています。
オフライン予選とオンライン予選のハイブリッド形式を採用することで、地理的制約を超えて全国・海外のダンサーが挑戦できる環境を整備。「次世代ダンサーの登竜門」として、「挑戦・表現・成長」を主軸に、作品性・技術力・表現力を総合評価し、ダンサー一人ひとりが成長しやすい環境を提供しています。
▶ D-SHOCK 第8回関西予選 開催概要
■ 大会名
D-SHOCK 2025-2026 ROUND 第8回関西予選
オフライン／オンライン予選 同時開催
■ 開催日時
2026年1月25日（日）
■ 会場
大阪 KOKO PLAZA
■ 参加規模
合計80組、205名（チーム＋ソロ）
■ 部門構成
- U-10部門（小学4年生以下）
- U-12部門（小学6年生以下）
- U-15部門（中学3年生以下）
- OPEN部門（高校生以上）
▶ 予選の進捗状況
D-SHOCK 2025-2026シーズンは、2025年7月から2026年2月にかけて全国10回の予選が開催中です。第8回関西予選終了時点で8回の予選が完了しました。
【完了した予選】
- 第1回早期特別予選（オンライン）
- 第3回関東第一予選（埼玉・アリオ鷲宮）
- 第4回関東第二予選（神奈川・ラゾーナ川崎プラザソル）
- 第5回九州予選（福岡・evol by GRANDMIRAGE）
- 第6回関東第三予選（東京）
- 第7回中部予選（名古屋）
- 第8回関西予選（大阪）- 2026年1月25日 ← 本大会
※第2回海外特別予選（タイ）は開催見送り
【今後の開催予定】
- 第9回東北予選（仙台）- 2026年2月7日
- 第10回関東第四予選＆オンラインFINAL（東京）- 2026年2月22日
▶ 審査員プロフィール
今回の予選では、国内外で活躍する第一線のダンサー2名が審査を担当しました。
MOEKA（W☆UNITY/W.Lockin Crew） Instagram：@lockermoeka(https://www.instagram.com/lockermoeka/)
KIDS時代から数々のコンテストやバトルで活躍。高身長かつ、しなやかな脚を使った動きが特徴のフィメールロッカー。現在はW☆UNITYとして地元和歌山、南大阪を中心に活動。JAPAN DANCE DELIGHTに5回ファイナリストとして出場。今年はW.Lockin Crew としてファイナルに出場し特別賞を受賞。ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST2015 決勝大会 高校生部門 優勝、DANCE MAX JAPAN POWERED BY HAISAI PROJECT2015 全国決勝大会 優勝、TOKYO DANCE DELIGHT Vol.28優勝（W☆UNITY）、BATTLE LOCKIN' 優勝、中国Asia University Dance Championship FINAL 優勝、DANCE ALIVE HERO'S 2019 RIZE FINAL 準優勝、JAPAN DANCE DELIGHT VOL.31 FINAL特別賞（W.Lockin Crew）など、幅広く活躍。
shizuku Instagram：shizuuuuugram(https://www.instagram.com/shizuuuuugram?utm_source=qr)
2020年スピニングアプリ開設記念プロモーションビデオ出演、2022年EXILE iCON Dreams For Childrenガールズグループボーカル部門&ダンス部門オーディション通過、2023年ムラサキスポーツ主催ダンスイベント「MARVE SIDE」主催企画など、個人Number出展、ファッションショー出演、ショーケース、コンテスト、バックダンサー、専門学校のダンス部のコーチ等で積極的に活動中。
審査員のMOEKA/shizuku
▶【オフライン予選】チーム部門 決勝進出チーム
❏ U-10部門（小学4年生以下）
【決勝進出】優勝：COMME MOI（兵庫県・2名）
【決勝進出】準優勝：Craft Booo!Yaaa!（大阪府・3名）
3位：セミージャ（滋賀県・2名）@k.mirechimai(https://www.instagram.com/k.mirechimai/)
COMME MOI
Craft Booo!Yaaa!
❏ U-12部門（小学6年生以下）
【決勝進出】優勝：Ange（大阪府・5名）
【決勝進出】準優勝：瑚姫（大阪府・2名）@koto.1008.s(https://www.instagram.com/koto.1008.s/)
3位：C-☆（兵庫県・4名）
Ange
瑚姫
❏ U-15部門（中学生以下）
【決勝進出】優勝：imma（大阪府・3名）@dance_with_alisa(https://www.instagram.com/dance_with_alisa/)
【決勝進出】準優勝：Solaris（兵庫県・3名）@yukiko.7110(https://www.instagram.com/yukiko.7110/)
3位：舞姫（大阪府・8名）
imma
Solaris
❏ OPEN部門（高校生以上）
【決勝進出】優勝：S.I（岐阜県・2名）@Mitsuki5086(https://www.instagram.com/Mitsuki5086/) / @imyuito_(https://www.instagram.com/imyuito_/)
【決勝進出】準優勝：鈴（兵庫県・2名）
S.I
鈴
▶【オンライン予選】ソロ部門 決勝進出者
❏ U-10ソロ
【決勝進出】優勝：Aone（兵庫県）@aone.0319(https://www.instagram.com/aone.0319/)
準優勝：REO（埼玉県）
3位：MAKANA（香川県）@riii.makaaa(https://www.instagram.com/riii.makaaa/)
❏ U-12ソロ
【決勝進出】優勝：ANN（長野県）@ann___dance(https://www.instagram.com/ann___dance/)
準優勝：TSUBASA（千葉県）
3位：Honoka（千葉県）@honoka_678678(https://www.instagram.com/honoka_678678/)
Aone
ANN
❏ U-15ソロ
【決勝進出】優勝：優咲（埼玉県）@yurarin._.2011(https://www.instagram.com/yurarin._.2011/)
準優勝：Rii.A（大阪府）
3位：mIYU（東京都）@miyukitaeri_12(https://www.instagram.com/miyukitaeri_12?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
❏ OPENソロ
【決勝進出】優勝：sHiK（大阪府）
準優勝：yun@（大阪府）@yuna_o916(https://www.instagram.com/yuna_o916/)
3位：momo（大阪府）
優咲
sHiK
▶【オンライン予選】チーム部門 決勝進出チーム
❏ U-10部門
【決勝進出】優勝：aaty twin2（愛知県・2名）
準優勝：LilAiS（神奈川県・3名）
3位：CHIBIG（福井県・2名）
❏ U-12部門
【決勝進出】優勝：sylph（神奈川県・4名）@i_sylph10(https://www.instagram.com/i_sylph10/)
準優勝：リルバンガ（神奈川県・5名）@littlebangababyyy(https://www.instagram.com/littlebangababyyy/)
3位：FAITHED 4 EDGE（石川県・4名）
sylph
❏ U-15部門
【決勝進出】優勝：莉愛璃（神奈川県・2名）
準優勝：tafma（新潟県・2名）@sa_ya.0514(https://www.instagram.com/sa_ya.0514/)
3位：successor（福岡県・2名）@successor(https://www.instagram.com/____successor____)
❏ OPEN部門
【決勝進出】優勝：GARULA（埼玉県・11名）＠garula.ne.jp(https://www.instagram.com/garula.ne.jp/)
準優勝：aile（長野県・2名）
3位：Bestie（福岡県・2名）@dance.school__new.childrens(https://www.instagram.com/dance.school__new.childrens/)
莉愛璃
GARULA
▶ D-SHOCK 2025-2026 FINAL 開催情報
全国の予選を勝ち抜いた精鋭ダンサーたちが集結し、各部門の頂点を目指します。
- 開催日：2026年3月31日（火）
- 会場：JAPAN PAVILION HALL A（埼玉県所沢市）
- チケット情報：前売 \4,400 / 当日 \5,500
- 購入方法BUZZチケ：https://buzz-ticket.com/e/lxj06aadpw
- 予選結果・ファイナリスト情報https://d-shock.net/yosen
D-SHOCK 2025-2026 FINALの情報はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000141380.html)から
