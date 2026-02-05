ユーグレナ大量培養成功20周年記念イベント開催レポート

株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナは、微細藻類ユーグレナの大量培養成功から20周年を迎えたことを記念し、2025年12月16日に東京大学・伊藤謝恩ホールにて記念イベントを開催いたしました。

会場の東京大学・伊藤謝恩ホールユーグレナ社創立20周年記念ロゴ

本イベントは、2005年12月16日に石垣島で初めて食用ユーグレナの屋外大量培養に成功した歴史を振り返り、これまで共に歩んでくださったステークホルダーの皆様へ感謝を伝えるとともに、次の20年に向けた「ユーグレナ研究の未来」を共創することを目的としています。

■当日のセッション紹介

1. 創業者が語る「20年前のはじまりと感謝」

冒頭では、ユーグレナ社の共同創業者でありエグゼクティブフェローの鈴木健吾が登壇し、「人と地球を健康にする」というパーパスのもとでわずか3名でスタートし、挑み続けた創業期を振り返りました。

ユーグレナ社 共同創業者/エグゼクティブフェロー 鈴木健吾



20年前、石垣島でユーグレナが初めて大量に培養された瞬間の感動を分かち合うとともに、これまでの20年間を支えてくださった皆様への深い謝意を述べました。

2. ユーグレナ研究の歴史：知恵と情熱の歩み

続くセッションでは、ユーグレナ研究の「過去」と「未来」を繋ぐ時間として、過去の研究結果と未来の可能性について、ご講演をいただきました。

前半のパートでは、創業当初から当社の挑戦を支えてくださった教授や、生産現場の礎を築いた有識者の皆様をお招きいたしました。

微細藻類ユーグレナの屋外大量培養という、当時「不可能」と言われた壁をどのように乗り越えたのか、当時の研究現場での熱いエピソードと共に、現在の事業の原点となった貴重な歴史が共有されました。

中野長久教授（大阪公立大学 名誉教授）

後半のパートでは、国立の大学や研究所、さらにはインドネシアの研究機関など、グローバルの第一線で活躍する研究者の皆様が集結いたしました。

バイオ生産技術や環境科学といった多角的な視点から、ユーグレナが持つ未知の可能性について最新の研究成果が発表されました。次世代のサステナビリティを担う新たな役割についてのコメントも頂戴いたしました。

3. 今後の研究環境を支える「知識研究経済圏」の構想

最後に、リバネスの丸幸弘代表より、これからの研究を取り巻く環境として「知識研究経済圏」についての提言をいただきました。研究の成果を迅速に社会へ実装し、持続可能な未来を共につくるための新しいR&Dのあり方が示され、会場は大きな期待感に包まれました。

株式会社リバネス 代表取締役 丸幸弘様

■ 未来へ向けて

イベントの締めくくりとして、代表取締役社長の出雲充が登壇し、20年前の石垣島での成功から今日に至るまで、共に歩んでくださったすべてのステークホルダーの皆様へ、心からの感謝を伝えました。

ユーグレナ社 代表取締役社長 出雲充

この20年間、どんな時もユーグレナの可能性を信じて支えてくださった皆様の存在が、現在の挑戦につながり、創業当初の想いは今や、ヘルスケアからバイオ燃料、さらには地球規模の課題解決へと広がりを見せ、「ユーグレナという小さな存在が、サステナブルな未来をつくる大きな力になる」と、微細藻類がもたらす社会変革への確信を述べました。

ユーグレナ社は、「人と地球を健康にする」というパーパスを胸に、皆様と共に、より良い未来を創るための新たな一歩をここから踏み出します。

本イベントをご紹介するダイジェスト動画はこちら(https://youtu.be/B65uXoRmlM8)から。

＜株式会社ユーグレナについて＞

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食用屋外大量培養技術の確立に成功。「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」をユーグレナ・フィロソフィーと定義し、微細藻類ユーグレナ、クロレラなどを活用した食品、化粧品等の開発・販売、バイオ燃料の製造開発、未利用資源等を活用したサステナブルアグリテック領域などの事業を展開。2014年より、バングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を、継続的に実施している。https://euglena.jp