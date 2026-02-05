【小学館の幼児教室 ドラキッズ特別講座】新小１・新小２対象：小学校入学・進級時の大ピンチを乗り越えよう！！
今年で開講40周年を迎える「小学館の幼児教室 ドラキッズ」から生まれたドラキッズオンラインにて、春の学校生活応援プログラム「小学校こまったミッション！大作戦～キミならこんなときどうする？～」を全３回のオンライン講座で実施いたします。
ドラえもんが登場するオリジナルのワークシート教材を使用。
のび太くんのような主人公になりきって、
「新しいお友だちに声をかけられない・・・」
「授業中にトイレに行きたくなってピンチ!!」
「まわりと意見がちがった、どうしよう・・・」など、
学校で困る“あるあるシーン”をテーマに、
どうしたらいいかを自分で考えて発表する練習を行います。
春の小学校入学、新学年への進級など新たな学校生活を迎える時期、
新しい環境で過ごすお子さまが、
「お友だちと上手に関われるかな」
「自分の気持ちを我慢しすぎないかな」
「困ったとき、先生や周りに伝えられるかな」
ふと、そんな心配がよぎることはありませんか。
今回のオンライン特別講座は、
お子さま一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、
人と関わるときの“ちょっとしたコツ”を、
安心できる雰囲気の中で体験的に学ぶことができます。
お子さまの、やってみよう！とする前向きな気持ちを引き出し、
新生活への準備を応援！！
この春に小学校入学・小学2年生への進級を迎える皆さま、
ご参加をお待ちしています！！
＜講座概要＞
【日 程】 3/5(木)、3/12(木)、3/19(木) 各回 19:00～19:40 （全３回）
3/7(土)、3/14(土)、3/21(土) 各回 9:00～9:40 （全３回）
【開催方式】 オンライン
【参 加 費】 5,500円（税込・全3回）
【参加対象】 （現在）年長・小学1年生
【定 員】 定員6名（先着順）
【申込方法】 申込は下記URLから↓
https://f.msgs.jp/n/form/lkw/EbRzFUbsD4fUDr8GBZnUC
※申込受付締切 2/9(月)
＜ドラキッズオンラインとは＞
ドラキッズオンラインは、小学館の幼児教室ドラキッズのメソッドを取り入れ、おうちにいながら、小学校の入学準備や小学生の学習をサポートするオンライン教室です。
お子さまはアバターとなって通い、レッスン以外でも、先生やお友だちとアバター同士でお話ができ、コミュニケーションをとることができます。
オンラインでありながら「通うのが楽しくなる」空間を作り上げます。
対象：年少～小学６年生（※英会話コースは年中～小学６年生）
コース：総合楽習コース／英会話コース
2/25（水）までダブル無料入会キャンペーン実施中
ドラキッズオンラインについて詳しくはこちら
https://dora-kids.shopro.co.jp/course/sougou/online/