【小学館の幼児教室 ドラキッズ特別講座】新小１・新小２対象：小学校入学・進級時の大ピンチを乗り越えよう！！

今年で開講40周年を迎える「小学館の幼児教室 ドラキッズ」から生まれたドラキッズオンラインにて、春の学校生活応援プログラム「小学校こまったミッション！大作戦～キミならこんなときどうする？～」を全３回のオンライン講座で実施いたします。

ドラえもんが登場するオリジナルのワークシート教材を使用。

のび太くんのような主人公になりきって、

「新しいお友だちに声をかけられない・・・」

「授業中にトイレに行きたくなってピンチ!!」

「まわりと意見がちがった、どうしよう・・・」など、

学校で困る“あるあるシーン”をテーマに、

どうしたらいいかを自分で考えて発表する練習を行います。

春の小学校入学、新学年への進級など新たな学校生活を迎える時期、

新しい環境で過ごすお子さまが、

「お友だちと上手に関われるかな」

「自分の気持ちを我慢しすぎないかな」

「困ったとき、先生や周りに伝えられるかな」

ふと、そんな心配がよぎることはありませんか。

今回のオンライン特別講座は、

お子さま一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、

人と関わるときの“ちょっとしたコツ”を、

安心できる雰囲気の中で体験的に学ぶことができます。

お子さまの、やってみよう！とする前向きな気持ちを引き出し、

新生活への準備を応援！！

この春に小学校入学・小学2年生への進級を迎える皆さま、

ご参加をお待ちしています！！

＜講座概要＞

【日 程】 3/5(木)、3/12(木)、3/19(木) 各回 19:00～19:40 （全３回）

3/7(土)、3/14(土)、3/21(土) 各回 9:00～9:40 （全３回）

【開催方式】 オンライン

【参 加 費】 5,500円（税込・全3回）

【参加対象】 （現在）年長・小学1年生

【定 員】 定員6名（先着順）

【申込方法】 申込は下記URLから↓

https://f.msgs.jp/n/form/lkw/EbRzFUbsD4fUDr8GBZnUC

※申込受付締切 2/9(月)

＜ドラキッズオンラインとは＞

ドラキッズオンラインは、小学館の幼児教室ドラキッズのメソッドを取り入れ、おうちにいながら、小学校の入学準備や小学生の学習をサポートするオンライン教室です。

お子さまはアバターとなって通い、レッスン以外でも、先生やお友だちとアバター同士でお話ができ、コミュニケーションをとることができます。

オンラインでありながら「通うのが楽しくなる」空間を作り上げます。

対象：年少～小学６年生（※英会話コースは年中～小学６年生）

コース：総合楽習コース／英会話コース

2/25（水）までダブル無料入会キャンペーン実施中

ドラキッズオンラインについて詳しくはこちら

https://dora-kids.shopro.co.jp/course/sougou/online/