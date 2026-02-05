【小学館の幼児教室 ドラキッズ特別講座】新小１・新小２対象：小学校入学・進級時の大ピンチを乗り越えよう！！

今年で開講40周年を迎える「小学館の幼児教室 ドラキッズ」から生まれたドラキッズオンラインにて、春の学校生活応援プログラム「小学校こまったミッション！大作戦～キミならこんなときどうする？～」を全３回のオンライン講座で実施いたします。






ドラえもんが登場するオリジナルのワークシート教材を使用。


のび太くんのような主人公になりきって、


「新しいお友だちに声をかけられない・・・」


「授業中にトイレに行きたくなってピンチ!!」


「まわりと意見がちがった、どうしよう・・・」など、



学校で困る“あるあるシーン”をテーマに、


どうしたらいいかを自分で考えて発表する練習を行います。



春の小学校入学、新学年への進級など新たな学校生活を迎える時期、


新しい環境で過ごすお子さまが、



「お友だちと上手に関われるかな」


「自分の気持ちを我慢しすぎないかな」


「困ったとき、先生や周りに伝えられるかな」



ふと、そんな心配がよぎることはありませんか。



今回のオンライン特別講座は、


お子さま一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、


人と関わるときの“ちょっとしたコツ”を、


安心できる雰囲気の中で体験的に学ぶことができます。



お子さまの、やってみよう！とする前向きな気持ちを引き出し、


新生活への準備を応援！！



この春に小学校入学・小学2年生への進級を迎える皆さま、


ご参加をお待ちしています！！



＜講座概要＞


【日　程】　　3/5(木)、3/12(木)、3/19(木)　　各回 19:00～19:40　（全３回）


　　　　　　　3/7(土)、3/14(土)、3/21(土)　　各回 9:00～9:40　（全３回）


【開催方式】　オンライン


【参 加 費】　 5,500円（税込・全3回）


【参加対象】　（現在）年長・小学1年生


【定　　員】　定員6名（先着順）



【申込方法】　申込は下記URLから↓


　　　　　　　https://f.msgs.jp/n/form/lkw/EbRzFUbsD4fUDr8GBZnUC


※申込受付締切　2/9(月)



＜ドラキッズオンラインとは＞


ドラキッズオンラインは、小学館の幼児教室ドラキッズのメソッドを取り入れ、おうちにいながら、小学校の入学準備や小学生の学習をサポートするオンライン教室です。


お子さまはアバターとなって通い、レッスン以外でも、先生やお友だちとアバター同士でお話ができ、コミュニケーションをとることができます。


オンラインでありながら「通うのが楽しくなる」空間を作り上げます。


対象：年少～小学６年生（※英会話コースは年中～小学６年生）


コース：総合楽習コース／英会話コース


2/25（水）までダブル無料入会キャンペーン実施中


ドラキッズオンラインについて詳しくはこちら


https://dora-kids.shopro.co.jp/course/sougou/online/